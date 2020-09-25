УКР
Новини Агресія Росії проти України
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов

Невідомий український снайпер, можливо, мешканець Донецької області вночі ліквідував російського окупанта неподалік лінії розмежування.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Невідомий українець - можливо, мешканець Донецької області, незадоволений російським вторгненням, - 22 вересня вночі знищив окупанта зі складу 100-ї мотострілецької бригади 1-го корпусу ЗС РФ. Незаконні накази, які забороняють стріляти по ворогу, не зупинили справжнього українського Героя", - написав Бутусов.

За його словами, встановити, хто це зробив, практично неможливо, адже на лінії фронту проживає безліч людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який зазнав важкого поранення внаслідок пострілу снайпера найманців РФ у червні

"Примітно, що російське командування про загибель свого солдата офіційно не заявило, що дає можливість продовжувати відстріл терористів без будь-яких звинувачень про порушення з боку України", - зазначив Бутусов.

"Хочу висловити величезну подяку невідомому снайперу - це справжній подвиг в умовах, коли треба ховатися і від ворога, і від свого начальства. Ліквідація російського окупанта під час цього чергового ганебного для України "припинення вогню" - це порятунок честі нашої країни", - додав він.

Також дивіться: Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів. ВIДЕО

бойовик тероризм Донбас снайпери Бутусов Юрій
+105
Поклон и уважуха неизвестному снайперу! Скоро в Украине, при такой власти, начнут ставить памятники "Неизвестному снайперу"
25.09.2020 00:26 Відповісти
+87
у этого биомусора заточкак как будто ему 70..Честь тебе и хвала-неизвестный снайпер!
25.09.2020 00:25 Відповісти
+73
Треба побільше таких снайперів. І у Києві не завадять, а то усілякі Портнови та Медведчуки своє вже давно віджили.
25.09.2020 00:30 Відповісти
а те, кто есть, строго придерживаются перемирия...
25.09.2020 08:37 Відповісти
Однозначно... и вообще, а вы докажите!
25.09.2020 08:39 Відповісти
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 527
25.09.2020 08:34 Відповісти
То росіяни самі вбили випадково свого російського військового. А тепер спирають на українців. Україна дотримується наказів боягузів типу Зеленського і не стріляє.
25.09.2020 08:38 Відповісти
Молодец снайпер!!!
Удачи неизвестному герою!!!
25.09.2020 08:40 Відповісти
Удачной охоты!!!
25.09.2020 11:43 Відповісти
Уже шостий рік патріоти їздять "на сафарі" і відстрілюють тварин. І їм ліцензія від ЗЕгенерата не потрібна! Тварюки ж хворі на сказ. Це вищий прояв національного гуманізму - вбий кацапа врятуй людей!
25.09.2020 08:41 Відповісти
Не сафарі, а вармінт по українськи. І доречі, свого часу ще Пепа всіма силами почав ставити палки в колеса стрільцям-спортсменам, які на вихідних, за власний кошт ********* виїхати до нульовки і вполювати там "домбабвійського бабака".
25.09.2020 09:00 Відповісти
Всі щілини не заткнути, як і всіх грошей не заробити.
25.09.2020 09:10 Відповісти
А почему тогда порох был плохой и наживался на крови,когда освобождали города и села и били кацапский уродов десятками? Есть ответ мистер бутусов?
25.09.2020 08:48 Відповісти
"Вот и славно, трам-пам-пам."© 👏👏👏
25.09.2020 09:03 Відповісти
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9126
25.01.2021 11:39 Відповісти
Что бы каждый день такие новости))) и на Х10.
25.09.2020 09:06 Відповісти
Тепер, щоб військовослужбовцю виконати свій службовий обов*язок та не понести покарання потрібно вистрілити, не засвітити свою позицію ворогу, не засвітити свій постріл начальству. Можливо я помиляюсь, але це якась хня.
25.09.2020 09:24 Відповісти
Респект и уважуха уважаемому Стрелку! Не мешало бы и чепушилина отправить к захерченко.
25.09.2020 09:31 Відповісти
А может про такие вещи не стоит трубить на весь свет, умники?
25.09.2020 09:31 Відповісти
Люди шутят, ведь всем известно, что он самоубился при чистке автомата.
25.09.2020 09:46 Відповісти
умников тут называют кацапами и спамят
торжество дебилов
25.09.2020 12:40 Відповісти
зкацаплений хАхол, кацапи "умнiками" нiколи не були... не перехвалюй себе, недолуге.
25.01.2021 11:44 Відповісти
хоть одна приятная новость за сутки!
25.09.2020 09:40 Відповісти
Порох обещал нашим Воинам компенсировать штрафы за утилизацию сепаров.
Почему только Порох ?
Если это будет Национальный фонд, ЗЕльоные макаки опять попятятся назад
25.09.2020 09:50 Відповісти
да, оказывается не все патриоты еще записались в "нацдружины" ...
Недоработка авакова...
25.09.2020 09:53 Відповісти
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4695
25.09.2020 09:53 Відповісти
а дивизия галичина - это национально-визвольний рух, или война на стороне нацистов?
показати весь коментар
25.09.2020 13:28 Відповісти
Части вафен СС были признаны обычными воинскими частями, на Восточном фронте они сражались с большевистской чумой.
С дивизией Галычына все четко, расслабся
25.09.2020 13:38 Відповісти
Пахтізан!!!
25.09.2020 09:59 Відповісти
***
Он такой же, как все,
Только глаз быстрей.
Видит вроде, как все,
Только четче... ясней.
Среди многих теней
Придорожных берез
Выделяет одну -
В человеческий рост.

Среди многих - одну
Выделяет он.
И винтовка к плечу.
И курок взведен.
Промелькнул чей-то день
Как кометы хвост.
Грузно падает тень
В человеческий рост.
///
25.09.2020 10:03 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
25.09.2020 10:33 Відповісти
Ополченец?
25.09.2020 10:09 Відповісти
повстанец(с)
25.09.2020 10:22 Відповісти
А може Грішіни і Сободєви з Параскою? Соромно їм стало.
25.09.2020 10:10 Відповісти
іфґєнічі.. абрамічі.. аркадієвічі.. анатольєвічі..
якісь дивні побатькові у ************** "русцькава міра"
25.09.2020 10:16 Відповісти
Так самі могли й пристрелити гівнюка- щоб шум підняти . Шкода що лишень одного.
25.09.2020 10:17 Відповісти
З мови зняли...
25.09.2020 17:28 Відповісти
Слава Герою!!! Бережи тебе Бог!!!
25.09.2020 10:24 Відповісти
Браво! Следующим будет взрыв объекта с сотнями колорадских жмуров......Путин, и ты, падла, сдохни от ковида, от старческих болячек и от пули в лоб.....
25.09.2020 10:33 Відповісти
Я сказав би інакше. Хай Єго Плєшившество живе 5 тисяч років. Але з вічними діареєю і нежитю із пчихом.
25.09.2020 16:26 Відповісти
Не...Не надо...Лучше первый вариант!
Что б и духом не воняло на Земле ... Фи...😣😣😣
26.09.2020 01:15 Відповісти
То не страшно - расєя велика, повітря багато, псувати є що. Хай холопи нюхають і тішаться.
Цілих 5 тисяч років.
27.09.2020 02:40 Відповісти
И так отстреливает. Вы думаете, почему участились случаи "неосторожного обращения с оружием"?
25.09.2020 12:11 Відповісти
Скоро будем памятники Неизвестному Снайперу ставить
25.09.2020 10:44 Відповісти
Зеленскому увеличили расходы на памперсы
25.09.2020 10:51 Відповісти
дай Бог здоровья "третьей силе"...
25.09.2020 10:58 Відповісти
Пушило до тебе залишилось 3 кроки... Захарас давно жде Пушилу
25.09.2020 11:33 Відповісти
Чтобы защитить снайпера. Ибо запроста "посудют". Надо ж будет оправдаться перед Пушилиным.
25.09.2020 11:46 Відповісти
з якою метою цікавися?
25.09.2020 12:25 Відповісти
не ходил бы ты Ванек
во солдаты!
(с)
25.09.2020 11:42 Відповісти
Если снайпер неизвестный по чем поняли что он украинский
показати весь коментар
25.09.2020 11:57 Відповісти
Конечно, не украинский, мы же перемирие соблюдаем. И оружие у впопучленцев совсем не российское, а из шахт выкопанное.
25.09.2020 12:08 Відповісти
А сепарки заистерили, хотя на официозе - молчок, шо рыба об лед... мож чистил оружие, да в магазинник попытался заглянуть...Хтозна...
25.09.2020 12:46 Відповісти
А по меткости поняли.....
26.09.2020 01:16 Відповісти
приехал бы этот снайпер в Киев в командировку....тут тоже работы непочатый край...ермак, сивоха, фокин, штепа...
25.09.2020 12:04 Відповісти
Пусть бы мы и дальше соблюдали перемирие тем же способом.
25.09.2020 12:07 Відповісти
стрелку зачет и уважение!! а *********** позор. зеленое говно уже реально всю страну достало.
25.09.2020 12:08 Відповісти
КОНЕЦ РЮЗЕЧКЕ-РАССЕЯНУШКЕ )


Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4395




25.09.2020 12:40 Відповісти
ГОРЕТЬ этому лаптю в Аду, как и остальным ихтамнетам, СИНИМ ПЛАМЕНЕМ! АМИНЬ !!!
25.09.2020 12:44 Відповісти
+
25.09.2020 13:10 Відповісти
Головно, щоб туди він трапив без гумових кальош. Бо смалена гума люто смердить - чорти з пекла наженуть...
25.09.2020 16:28 Відповісти
Мир стал чуточку чище!
25.01.2021 13:59 Відповісти
Вот так попрешься на передовую, приказав отобрать оружие у хлебосольно встречающих, глядишь и в непонятку встрял...Кто бы мог подумать, шо такое возможно...
25.09.2020 12:40 Відповісти
Россия уже 6 лет применяет тактику "нас там нет" и валит выстрелы по украинским воинам на местных. ВСУ такую тактику не применяет. К чему это благородство и кому эта честь? Нас ведь тоже там нет, есть только неизвестные местные патриоты, за которых наше командование отвечать не может.
25.09.2020 13:02 Відповісти
Это небольшое - но убедительное - напоминание борзой колаборантской шобле кто в доме хозяин...
25.09.2020 13:53 Відповісти
А за цей вистріл штраф має платити діячий президент?
25.09.2020 14:25 Відповісти
М.Апостолове,Дніпропетровська обл.ст.Апостолове.Стоять вагони РЖД.Так ми воюєм чі торгуєм?І це все з початку воєних дій.Сьогодні 25-09-2020 рік
25.09.2020 14:33 Відповісти
И только так!
25.09.2020 14:51 Відповісти
Алексея Клевцова убил не снайпер, точнее не неизвестный снайпер, а вполне известный персонаж. Имя его всем хорошо известно, и в узких и в очень широких кругах нашей планеты. Владимир Владимирович тфу-тфу-тфу Путин.
25.09.2020 14:55 Відповісти
Да никто его не убивал, он сам родился с пулей в брюхе, такая вот генетическая нано-мутация, которая со временем привела к обострению пули.
25.09.2020 15:03 Відповісти
Уйло религия, или субординация не позволяет написать?
25.09.2020 16:58 Відповісти
Я нікому не скажу, що ліквідував козломорду Крихітка Єнот!
25.09.2020 16:16 Відповісти
Удачной охоты всем неизвестным снайперам Украины! Героям слава!
25.09.2020 16:57 Відповісти
Да может ли быть коренной житель г.Донецка российским найманцем ?
25.09.2020 18:13 Відповісти
канечна.
его родственников завезли в Украину из московии.
Ето бил генетический маскаль.
25.09.2020 19:36 Відповісти
Тобто перемир'я це - "незаконно"?!!!
Ню-ню...........
25.09.2020 18:51 Відповісти
была сотая бригада станет двухсотая!
25.09.2020 19:32 Відповісти
Дай Бог всего самого лучшего Неизвестному Артиллеристу!
25.09.2020 19:37 Відповісти
Хочется пожелать неизвестному снайперу, не останавливаться на достигнутом и превысить достижение финского стрелка Симо Хяюхя!
25.09.2020 19:50 Відповісти
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9875
25.09.2020 20:25 Відповісти
Справжній вояка
25.09.2020 21:47 Відповісти
