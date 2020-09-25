Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов

Невідомий український снайпер, можливо, мешканець Донецької області вночі ліквідував російського окупанта неподалік лінії розмежування.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Невідомий українець - можливо, мешканець Донецької області, незадоволений російським вторгненням, - 22 вересня вночі знищив окупанта зі складу 100-ї мотострілецької бригади 1-го корпусу ЗС РФ. Незаконні накази, які забороняють стріляти по ворогу, не зупинили справжнього українського Героя", - написав Бутусов.

За його словами, встановити, хто це зробив, практично неможливо, адже на лінії фронту проживає безліч людей.

"Примітно, що російське командування про загибель свого солдата офіційно не заявило, що дає можливість продовжувати відстріл терористів без будь-яких звинувачень про порушення з боку України", - зазначив Бутусов.

"Хочу висловити величезну подяку невідомому снайперу - це справжній подвиг в умовах, коли треба ховатися і від ворога, і від свого начальства. Ліквідація російського окупанта під час цього чергового ганебного для України "припинення вогню" - це порятунок честі нашої країни", - додав він.

