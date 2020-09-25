РУС
1 291 24

Киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий в Украине, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий, в связи с чем в Киберполицию объявляется большой набор специалистов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе онлайн конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности" в пятницу.

"К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных компаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны", - заявил министр.

Аваков отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие - усиление системы национальной безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в Мелитополе разоблачила мошенников, похищавших деньги с банковских счетов в Украине и за рубежом. ФОТОрепортаж

"По нашему убеждению и учитывая требования настоящего, подразделения кибербезопасности должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Кроме того, киберполиция переходит на новый уровень - ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработки в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным", - подчеркнул глава МВД.

"Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции - приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных - тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать "командой команд", которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства", - отметил Аваков.

Патужный министер во всех вопросах разбирается
С козляндией кстати все не так уж сложно, у них же "суверенный интернет", там коды взломанные, можно легко все отфильтровать.
25.09.2020 13:31 Ответить
Шапошникова пригласи
На Авакова открыли дело вроде того шо Шапошников постарался) И есть ролик про какое-то "образцовое" отделения полиции Киева, в котором чуть не на бутылку усадили девушку, а потом при адвокате, на видео, мусора тупо морозятся - я не знаю кто тогда дежурил, мол.
ДНИЩЕ!!!! такой бред несут. адвокат чуть не обосрался от этих мямлей.
Патужный министер во всех вопросах разбирается
Шапошникова пригласи
На Авакова открыли дело вроде того шо Шапошников постарался) И есть ролик про какое-то "образцовое" отделения полиции Киева, в котором чуть не на бутылку усадили девушку, а потом при адвокате, на видео, мусора тупо морозятся - я не знаю кто тогда дежурил, мол.
ДНИЩЕ!!!! такой бред несут. адвокат чуть не обосрался от этих мямлей.
Обоолонское?
нет, забыл просто. можно найти ролик кстати, Святошинское кажется?
но такой бред "копы" несли, что если это "образец", то шо там где не "образец" то?
С козляндией кстати все не так уж сложно, у них же "суверенный интернет", там коды взломанные, можно легко все отфильтровать.
Питання - на чиєму боці сам пан Аваков? Якщо все його оточнення ків сидить у таборі українофобів, а сам Аваков досі гидує українською, то його думка дуже "важлива" для нас тільки у якості останнього слова засудженого на довічне з конфіскацією.
Зєлю геть. Дострокові.
Не волнуйся, Аваков и найдены, как были на вашей с коломойским стороне, так и остались.
Не надо нервничать!
Смелые, яркие, мотивированные и креативные уже в Украину не приедут. Ну разве что родственников навестить. Так что набирайте из того что есть пока и они не сбежали.
Це правда шо у вас відкрили зообордель, чи кацапи брешуть?
Кацапы брешут про Данию. А тот триколор - это флаг Нидерландов.
А какая разніца.(С)
Разница в наличии зооборделя . Это же очевидно
Шось він замовк. Анітелень.
Кто замовк? Зообордель?
Запаребрік. Тому я і запитував.
Чому різко пропали вистави про терористів. Може гроші скінчились?
Я уже вижу очередь грамотных одминов в ментовку на зраплату в десять раз меньше чем на любой распаршивой галере. Да ещё и каждый тупорылый мент тебе будет мозг компосировать. Зачем профессионалам туда идти? Чтобы что? Ну начальство там может подпиливает да откатывает понемногу, но это же не означает, что они этим будут с кем-то из подчинённых делиться
Да, да.
Нищие админы в ментовке - все, как один, в погонах полковников.
Я офуел, когда это увидел.
Вы уверены, что то были именно админы? А не начальство
Что бы победить в информационной войне нужно в первую очередь:
1) Не врать собственному народу.
2) Что бы Вся власть, законодательная исполнительная ... работала на благо Украины.
3) Ввести уголовное наказание за невыполнение обещаний, не зависимо от причины.
