Киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий в Украине, - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий, в связи с чем в Киберполицию объявляется большой набор специалистов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе онлайн конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности" в пятницу.
"К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных компаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны", - заявил министр.
Аваков отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие - усиление системы национальной безопасности Украины.
"По нашему убеждению и учитывая требования настоящего, подразделения кибербезопасности должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Кроме того, киберполиция переходит на новый уровень - ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработки в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным", - подчеркнул глава МВД.
"Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции - приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных - тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать "командой команд", которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства", - отметил Аваков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Авакова открыли дело вроде того шо Шапошников постарался) И есть ролик про какое-то "образцовое" отделения полиции Киева, в котором чуть не на бутылку усадили девушку, а потом при адвокате, на видео, мусора тупо морозятся - я не знаю кто тогда дежурил, мол.
ДНИЩЕ!!!! такой бред несут. адвокат чуть не обосрался от этих мямлей.
но такой бред "копы" несли, что если это "образец", то шо там где не "образец" то?
Зєлю геть. Дострокові.
Не надо нервничать!
Нищие админы в ментовке - все, как один, в погонах полковников.
Я офуел, когда это увидел.
1) Не врать собственному народу.
2) Что бы Вся власть, законодательная исполнительная ... работала на благо Украины.
3) Ввести уголовное наказание за невыполнение обещаний, не зависимо от причины.