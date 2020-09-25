Кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій в Україні, - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що за останні 5 років кількість кіберзлочинів збільшилася в 2,5 раза, а кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій, у зв'язку з чим в кіберполіції оголошується великий набір фахівців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи і ризики кібербезпеки" в п'ятницю.
"На жаль, Україна опинилася на передовій цієї нової війни. Агресія з боку Російської Федерації відбувається не тільки у вигляді військових дій, інформаційних компаній та економічних диверсій, а й у вигляді жорсткої кібервійни", - заявив міністр.
Аваков зазначив, що для ефективної протидії кіберзлочинності та гібридним загрозам, МВС виступає ініціатором створення на базі глобального центру взаємодії в кіберпросторі інтеграційного майданчика, який об'єднає всіх ключових гравців і забезпечить максимальну синергію та ефективність української екосистеми безпечного кіберпростору, і як логічний наслідок - посилення системи національної безпеки України.
"На наше переконання і з огляду на вимоги сьогодення, підрозділи кібербезпеки мають бути створені в кожному державному органі та установі. Крім того, кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, окрім безпосередньої боротьби з кіберзлочинністю, буде спрямована на: виявлення і прогнозування можливих кіберзагроз, зокрема з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення в міжнародній кооперації механізму протидії наявним та потенційним загрозам, зокрема глобальним", - наголосив глава МВС.
"Нині ми оголошуємо новий набір до лав кіберполіції - запрошуємо сміливих, яскравих, мотивованих і креативних - тих, хто готовий боротися і захищати Україну! Ми маємо стати "командою команд", яка буде потужним партнером світової спільноти безпечного віртуального простору", - зазначив Аваков.
На Авакова открыли дело вроде того шо Шапошников постарался) И есть ролик про какое-то "образцовое" отделения полиции Киева, в котором чуть не на бутылку усадили девушку, а потом при адвокате, на видео, мусора тупо морозятся - я не знаю кто тогда дежурил, мол.
ДНИЩЕ!!!! такой бред несут. адвокат чуть не обосрался от этих мямлей.
но такой бред "копы" несли, что если это "образец", то шо там где не "образец" то?
Зєлю геть. Дострокові.
Не надо нервничать!
Нищие админы в ментовке - все, как один, в погонах полковников.
Я офуел, когда это увидел.
1) Не врать собственному народу.
2) Что бы Вся власть, законодательная исполнительная ... работала на благо Украины.
3) Ввести уголовное наказание за невыполнение обещаний, не зависимо от причины.