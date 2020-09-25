УКР
Новини Агресія Росії проти України
Кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій в Україні, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що за останні 5 років кількість кіберзлочинів збільшилася в 2,5 раза, а кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій, у зв'язку з чим в кіберполіції оголошується великий набір фахівців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи і ризики кібербезпеки" в п'ятницю.

"На жаль, Україна опинилася на передовій цієї нової війни. Агресія з боку Російської Федерації відбувається не тільки у вигляді військових дій, інформаційних компаній та економічних диверсій, а й у вигляді жорсткої кібервійни", - заявив міністр.

Аваков зазначив, що для ефективної протидії кіберзлочинності та гібридним загрозам, МВС виступає ініціатором створення на базі глобального центру взаємодії в кіберпросторі інтеграційного майданчика, який об'єднає всіх ключових гравців і забезпечить максимальну синергію та ефективність української екосистеми безпечного кіберпростору, і як логічний наслідок - посилення системи національної безпеки України.

Читайте також: Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС

"На наше переконання і з огляду на вимоги сьогодення, підрозділи кібербезпеки мають бути створені в кожному державному органі та установі. Крім того, кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, окрім безпосередньої боротьби з кіберзлочинністю, буде спрямована на: виявлення і прогнозування можливих кіберзагроз, зокрема з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення в міжнародній кооперації механізму протидії наявним та потенційним загрозам, зокрема глобальним", - наголосив глава МВС.

"Нині ми оголошуємо новий набір до лав кіберполіції - запрошуємо сміливих, яскравих, мотивованих і креативних - тих, хто готовий боротися і захищати Україну! Ми маємо стати "командою команд", яка буде потужним партнером світової спільноти безпечного віртуального простору", - зазначив Аваков.

Аваков Арсен (2191) кіберзлочин (814) кіберполіція (415)
Патужный министер во всех вопросах разбирается
25.09.2020 13:18 Відповісти
С козляндией кстати все не так уж сложно, у них же "суверенный интернет", там коды взломанные, можно легко все отфильтровать.
25.09.2020 13:31 Відповісти
Шапошникова пригласи
На Авакова открыли дело вроде того шо Шапошников постарался) И есть ролик про какое-то "образцовое" отделения полиции Киева, в котором чуть не на бутылку усадили девушку, а потом при адвокате, на видео, мусора тупо морозятся - я не знаю кто тогда дежурил, мол.
ДНИЩЕ!!!! такой бред несут. адвокат чуть не обосрался от этих мямлей.
25.09.2020 13:24 Відповісти
25.09.2020 13:18 Відповісти
Шапошникова пригласи
На Авакова открыли дело вроде того шо Шапошников постарался) И есть ролик про какое-то "образцовое" отделения полиции Киева, в котором чуть не на бутылку усадили девушку, а потом при адвокате, на видео, мусора тупо морозятся - я не знаю кто тогда дежурил, мол.
ДНИЩЕ!!!! такой бред несут. адвокат чуть не обосрался от этих мямлей.
25.09.2020 13:24 Відповісти
Обоолонское?
25.09.2020 13:27 Відповісти
нет, забыл просто. можно найти ролик кстати, Святошинское кажется?
но такой бред "копы" несли, что если это "образец", то шо там где не "образец" то?
25.09.2020 13:31 Відповісти
С козляндией кстати все не так уж сложно, у них же "суверенный интернет", там коды взломанные, можно легко все отфильтровать.
25.09.2020 13:31 Відповісти
Питання - на чиєму боці сам пан Аваков? Якщо все його оточнення ків сидить у таборі українофобів, а сам Аваков досі гидує українською, то його думка дуже "важлива" для нас тільки у якості останнього слова засудженого на довічне з конфіскацією.
Зєлю геть. Дострокові.
25.09.2020 13:32 Відповісти
Не волнуйся, Аваков и найдены, как были на вашей с коломойским стороне, так и остались.
Не надо нервничать!
25.09.2020 14:19 Відповісти
Смелые, яркие, мотивированные и креативные уже в Украину не приедут. Ну разве что родственников навестить. Так что набирайте из того что есть пока и они не сбежали.
25.09.2020 13:32 Відповісти
Це правда шо у вас відкрили зообордель, чи кацапи брешуть?
25.09.2020 13:39 Відповісти
Кацапы брешут про Данию. А тот триколор - это флаг Нидерландов.
25.09.2020 13:42 Відповісти
А какая разніца.(С)
25.09.2020 13:45 Відповісти
Разница в наличии зооборделя . Это же очевидно
25.09.2020 13:46 Відповісти
Шось він замовк. Анітелень.
25.09.2020 13:53 Відповісти
Кто замовк? Зообордель?
25.09.2020 13:54 Відповісти
Запаребрік. Тому я і запитував.
25.09.2020 14:05 Відповісти
Чому різко пропали вистави про терористів. Може гроші скінчились?
25.09.2020 13:40 Відповісти
Я уже вижу очередь грамотных одминов в ментовку на зраплату в десять раз меньше чем на любой распаршивой галере. Да ещё и каждый тупорылый мент тебе будет мозг компосировать. Зачем профессионалам туда идти? Чтобы что? Ну начальство там может подпиливает да откатывает понемногу, но это же не означает, что они этим будут с кем-то из подчинённых делиться
25.09.2020 13:42 Відповісти
Да, да.
Нищие админы в ментовке - все, как один, в погонах полковников.
Я офуел, когда это увидел.
25.09.2020 14:17 Відповісти
Вы уверены, что то были именно админы? А не начальство
25.09.2020 15:08 Відповісти
Что бы победить в информационной войне нужно в первую очередь:
1) Не врать собственному народу.
2) Что бы Вся власть, законодательная исполнительная ... работала на благо Украины.
3) Ввести уголовное наказание за невыполнение обещаний, не зависимо от причины.
25.09.2020 14:31 Відповісти
 
 