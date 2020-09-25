Кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій в Україні, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що за останні 5 років кількість кіберзлочинів збільшилася в 2,5 раза, а кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій, у зв'язку з чим в кіберполіції оголошується великий набір фахівців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи і ризики кібербезпеки" в п'ятницю.

"На жаль, Україна опинилася на передовій цієї нової війни. Агресія з боку Російської Федерації відбувається не тільки у вигляді військових дій, інформаційних компаній та економічних диверсій, а й у вигляді жорсткої кібервійни", - заявив міністр.

Аваков зазначив, що для ефективної протидії кіберзлочинності та гібридним загрозам, МВС виступає ініціатором створення на базі глобального центру взаємодії в кіберпросторі інтеграційного майданчика, який об'єднає всіх ключових гравців і забезпечить максимальну синергію та ефективність української екосистеми безпечного кіберпростору, і як логічний наслідок - посилення системи національної безпеки України.

"На наше переконання і з огляду на вимоги сьогодення, підрозділи кібербезпеки мають бути створені в кожному державному органі та установі. Крім того, кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, окрім безпосередньої боротьби з кіберзлочинністю, буде спрямована на: виявлення і прогнозування можливих кіберзагроз, зокрема з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення в міжнародній кооперації механізму протидії наявним та потенційним загрозам, зокрема глобальним", - наголосив глава МВС.

"Нині ми оголошуємо новий набір до лав кіберполіції - запрошуємо сміливих, яскравих, мотивованих і креативних - тих, хто готовий боротися і захищати Україну! Ми маємо стати "командою команд", яка буде потужним партнером світової спільноти безпечного віртуального простору", - зазначив Аваков.