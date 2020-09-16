СБУ в Мелитополе разоблачила мошенников, похищавших деньги с банковских счетов в Украине и за рубежом. ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которой похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где "работали" 54 оператора. Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-кодах, номерах и пин-кодах платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

Для "работы" с банковскими клиентами из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 миллионов в гривневом эквиваленте.

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Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 000 гривен, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Департаментом киберполиции Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.