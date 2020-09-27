Украина предлагает провести Крымский саммит 26 февраля, - замглавы МИД Джапарова

Платформа по деоккупации Крыма будет вмещать все мероприятия, касающиеся полуострова, на разных уровнях.

Об этом Крым.Реалии рассказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель Крымской платформы - это вынесение темы Крыма на самый высокий международный, политический уровень. Эта платформа будет охватывать несколько уровней. Самый высокий - это лидеры государств, для которых мы готовим Крымский саммит. Сейчас трудно говорить, можно ли будет его провести физически (из-за пандемии COVID-19. - Ред.). Мы предлагаем его провести 26 февраля - это День сопротивления Крыма российской оккупации. Следующий уровень (платформы. - Ред.) - это министры иностранных дел и министры обороны. Под этот уровень мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года и это должны быть системные вещи", - рассказала она.

Напомним, Эмине Джапарова также сообщала, что Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на ее участие немного.

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