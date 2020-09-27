Україна пропонує провести Кримський саміт 26 лютого, - заступниця глави МЗС Джапарова

Платформа з деокупації Криму буде вміщати всі заходи, що стосуються півострова, на різних рівнях.

Про це Крим.Реалії розповіла перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета Кримської платформи - це винесення теми Криму на найвищий міжнародний політичний рівень. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів. Найвищий - це лідери держав, для яких ми готуємо Кримський саміт. Зараз важко казати, чи можна буде його провести фізично (через пандемію COVID-19. - Ред.). Ми пропонуємо його провести 26 лютого - це День опору Криму російській окупації. Наступний рівень (платформи. - Ред.) - це міністри закордонних справ і міністри оборони. Під цей рівень ми будемо підтягувати різні заходи в межах НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це буде екосистема заходів упродовж року, і це мають бути системні речі", - розповіла вона.

Нагадаємо, Еміне Джапарова також повідомляла, що Росію запросять взяти участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на її участь мало.

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