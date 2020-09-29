Пятая часть из всех "избирательных" производств касается возможного подкупа, - Нацполиция

Из всех уголовных производств, открытых по фактам нарушения избирательного процесса, пятая часть касается возможных фактов подкупа.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Хочу дать свежие данные: на данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией (по фактам нарушения избирательного процесса). В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий", - сказал Клименко.

По его словам, в полиции в этом году также сталкиваются с такой проблемой, что нашим гражданам за месяц предлагают в дальнейшем проголосовать за кого-то, дают за это аванс в 250-300 гривен, а потом уже накануне непосредственно избирательного дня говорят, за кого голосовать, с фотографированием такого бюллетеня. Клименко уточнил, что полиция фиксирует такие факты.

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В то же время он сообщил, что о том, что касается клонов, то "действительно в этом году ничего нового не происходит: не проблема найти такую же фамилию, тем более если это общепринятое украинская фамилия - Шевченко, или Клименко, или еще кто-то".

"В то же время следует признать законом на сегодняшний день не запрещена смена гражданами фамилии или инициалов", - сообщил он.

В качестве примера Клименко вспомнил случай в Кировоградской области, где несколько дней назад Нацполиция совместно с СБУ задержали двух граждан, которые пытались подбить местного жителя, который имеет такую же фамилию, как и местный мэр, за 10 000 гривен зарегистрироваться на должность мэра.

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"Поэтому эти факты будут пресекаться, они прекращаются. В каждой области у нас работают соответствующие подразделения, которые отвечают за мониторинг этих процессов. Более того, мы также эти факты разбираем практически каждую неделю с представителями гражданской сети "ОПОРА", с которой у нас этом году, как и на прошлых выборах, очень тесные контакты", - уточнил глава Национальной полиции.

Он также напомнил, что сейчас в нашей стране в круглосуточном режиме работает ситуационный центр МВД и Нацполиции, где правоохранители в режиме онлайн получают всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.