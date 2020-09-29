П'ята частина усіх "виборчих" проваджень стосується можливого підкупу, - Нацполіція
Зі всіх кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушення виборчого процесу, п'ята частина стосується можливих фактів підкупу.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу дати свіжі дані: на цей момент 123 кримінальні провадження вже відкрито Національною поліцією (за фактами порушення виборчого процесу – ред.). В той же час хочу сказати про підкуп виборців. П’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп. Продовжується та сама історія – це, зокрема, ті самі продуктові набори, з логотипами політичних партій", - сказав Клименко.
За його словами, у поліції цьогоріч також стикаються з такою проблемою, що нашим громадянам за місяць пропонують в подальшому проголосувати за когось, дають за це аванс у 250-300 гривень, і потім вже напередодні безпосередньо виборчого дня говорять, за кого голосувати, з фотографуванням такого бюлетеня. Клименко уточнив, що поліція фіксує такі факти.
Водночас він поінформував, що щодо того, що стосується клонів, то "дійсно в цьому році нічого нового не відбувається: не проблема знайти таке саме прізвище, тим паче якщо це загальноприйняте українське прізвище – Шевченко, чи Клименко, чи ще хтось".
"В той час слід визнати: законом на сьогоднішній день не заборонена зміна громадянами прізвища або ініціалів", - повідомив він.
Як приклад Клименко згадав випадок у Кіровоградській області, де кілька днів тому Нацполіція спільно з СБУ затримали двох громадян, які намагалися підговорити місцевого жителя, який має таке саме прізвище, як і місцевий мер, за 10 тисяч гривень зареєструватися на посаду мера.
"Тому ці факти будуть припинятися, вони припиняються. У кожній області у нас працюють відповідні підрозділи, які відповідають за моніторинг цих процесів. Більше того, ми також ці факти розбираємо практично кожного тижня з представниками громадянської мережі "ОПОРА", з якою в нас цьому році, як і на минулих виборах, дуже тісні контакти", - уточнив очільник Національної поліції.
Він також нагадав, що наразі в нашій країні у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр МВС та Нацполіції, де правоохоронці в режимі онлайн отримують всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.
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