"Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов

Постановление о создании Временной следственной комиссии по "делу вагнеровцев" зарегистрировано в парламенте, но полностью блокируется командой Зеленского в Раде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов по итогам совещания у спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Как вы знаете, благодаря вероятной государственной измене в высших кабинетах страны была слита операция по "вагнеровцам". Блестящая операция украинских разведчиков, когда те, кто сбивал украинские самолеты, из-за кого погибли украинские воины, должны были уже сидеть за решеткой. К сожалению, этого не произошло. И сейчас мы знаем, что была "слита" информация вероятно из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому было зарегистрировано постановление о создании ВСК, которая должна разобраться, кто "сливал", как "сливал", зачем эта государственная измена была сделана в пользу страны-агрессора", - отметил парламентарий.

Герасимов отметил, что постановление зарегистрировано, но полностью блокируется командой Зеленского в парламенте.

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"Из-за этого была зарегистрирована петиция семьями погибших с жестким требованием к парламенту рассмотреть этот вопрос. Она за несколько дней набрала все необходимые голоса, более 25 тыс., и я благодарен комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, который срочно ее рассмотрел и отправил это решение председателю ВРУ Разумкову", - добавил нардеп.

Соглава фракции "Европейская Солидарность" отметил, что согласно регламенту, который является ключевым законом деятельности украинского парламента, сегодня эта петиция должна быть рассмотрена в зале парламента.

"Это четкая норма, которая прописана в этом законе, и именно поэтому "Европейская Солидарность" взяла перерыв и попросила руководство парламента собрать всех руководителей фракций для того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы жестко требовали поставить эту петицию сегодня на рассмотрение в зале парламента, потому что надеемся, что публичное рассмотрение петиции наконец подтолкнет команду Зеленского к тому, что надо создавать ВСК, а не прятаться от нее. На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственным отсутствующим был представитель фракции "Слуга народа". Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция должна быть срочно рассмотрена в парламенте", - отметил Герасимов.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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