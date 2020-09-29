РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13264 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 095 44

"Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов

Постановление о создании Временной следственной комиссии по "делу вагнеровцев" зарегистрировано в парламенте, но полностью блокируется командой Зеленского в Раде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов по итогам совещания у спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Как вы знаете, благодаря вероятной государственной измене в высших кабинетах страны была слита операция по "вагнеровцам". Блестящая операция украинских разведчиков, когда те, кто сбивал украинские самолеты, из-за кого погибли украинские воины, должны были уже сидеть за решеткой. К сожалению, этого не произошло. И сейчас мы знаем, что была "слита" информация вероятно из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому было зарегистрировано постановление о создании ВСК, которая должна разобраться, кто "сливал", как "сливал", зачем эта государственная измена была сделана в пользу страны-агрессора", - отметил парламентарий.

Герасимов отметил, что постановление зарегистрировано, но полностью блокируется командой Зеленского в парламенте.

Читайте: Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский

"Из-за этого была зарегистрирована петиция семьями погибших с жестким требованием к парламенту рассмотреть этот вопрос. Она за несколько дней набрала все необходимые голоса, более 25 тыс., и я благодарен комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, который срочно ее рассмотрел и отправил это решение председателю ВРУ Разумкову", - добавил нардеп.

Соглава фракции "Европейская Солидарность" отметил, что согласно регламенту, который является ключевым законом деятельности украинского парламента, сегодня эта петиция должна быть рассмотрена в зале парламента.

"Это четкая норма, которая прописана в этом законе, и именно поэтому "Европейская Солидарность" взяла перерыв и попросила руководство парламента собрать всех руководителей фракций для того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы жестко требовали поставить эту петицию сегодня на рассмотрение в зале парламента, потому что надеемся, что публичное рассмотрение петиции наконец подтолкнет команду Зеленского к тому, что надо создавать ВСК, а не прятаться от нее. На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственным отсутствующим был представитель фракции "Слуга народа". Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция должна быть срочно рассмотрена в парламенте", - отметил Герасимов.

Также читайте: Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия

Автор: 

ВР (29273) ВСК (459) Зеленский Владимир (20769) Герасимов Артур (313) ЧВК Вагнер (1333) Европейская Солидарность (1059)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
А хтось розраховував на щось інше?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:07
+20
Так это ж агрохимия и блокирует, он же абещаль
показать весь комментарий
29.09.2020 13:08
+18
От на що розраховував Бутусов, коли до 21.04.2019 топив проти Порошенка?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хтось розраховував на щось інше?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:07 Ответить
От на що розраховував Бутусов, коли до 21.04.2019 топив проти Порошенка?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:10 Ответить
"Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5245
показать весь комментарий
29.09.2020 13:13 Ответить
Він теж думав, що хуженебудет.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:18 Ответить
А було погано?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:20 Ответить
"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 639
показать весь комментарий
29.09.2020 13:28 Ответить
он лучче на балконе смотрелся, когда нужно было вам чевото вкручивать, а было нечего, пришлось балконную фотку))
показать весь комментарий
29.09.2020 14:56 Ответить
та неужто топил??
показать весь комментарий
29.09.2020 14:40 Ответить
ожидаемо)
показать весь комментарий
29.09.2020 13:08 Ответить
Так это ж агрохимия и блокирует, он же абещаль
показать весь комментарий
29.09.2020 13:08 Ответить
_Вестимо, блокирует, ставит палки в колёса, препятствует и упирается изо всех сил. Ну конечно же! А иного от врагов Украины и ждать нелепо.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:09 Ответить
"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1411
показать весь комментарий
29.09.2020 13:32 Ответить
А хто ж буде розслідувати сам себе? Ти чо?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:09 Ответить
"Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
29.09.2020 13:10 Ответить
ну,пусть шкварятся дальше...что бы потом не говорили,как кацапня "амынизнали"
показать весь комментарий
29.09.2020 13:11 Ответить
кожного разу коли читаю "слуга народу" одразу в очах отой дурнуватий образ вАви на лісапеті. Тьху.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:11 Ответить
а у меня пианист в работе
показать весь комментарий
29.09.2020 13:25 Ответить
А у меня перед глазами постает упоротый наркоман, которому дали порулить автобусом переполненным людьми на крутом спуске
показать весь комментарий
29.09.2020 14:13 Ответить
А в той час: Столтенберг призвал Грузию подготовиться к членству в НАТО.

Йенс Столтенберг и Георгий Гахария провели переговоры в Брюсселе
Грузия уже добилась значительного прогресса в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии, считает Йенс Столтенберг.
Грузия должна использовать все возможности для подготовки к членству в НАТО. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178440.htm сообщает пресс-служба НАТО.

8 сентября в Грузии стартовали многонациональные https://korrespondent.net/world/4271776-v-hruzyy-prokhodiat-*******-uchenyia-s-uchastyem-nato учения Достойный партнер-2020 с участием войск НАТО . В маневрах принимали участие более 2 700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:12 Ответить
Це для тих, хто верещить "Нас не чекають в НАТО! Туди не беруть тих, в кого є окуповані території!".
показать весь комментарий
29.09.2020 14:13 Ответить
так уже готовы давно, когда подготовительная стадия столтенбергов закончится??
показать весь комментарий
29.09.2020 14:43 Ответить
Бо гребуть ...

"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8217
показать весь комментарий
29.09.2020 13:30 Ответить
Может, и на это "почему" зеботва знает ответ?
https://spektrnews.in.ua/news/v-ukraine-pochti-v-2-raza-podorozhaet-kommunalka-s-1-oktyabrya---vlad-ponomar/104006#gsc.tab=0 "В Украине почти в 2 раза подорожает коммуналка с 1 октября" - Влад Пономарь

Повышение цен коснется электроэнергии и водоснабжения.
Электроэнергия для населения станет дороже почти в 2 раза, а холодная вода подорожает на 22%.
Цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии поднимется почти в 2 раза - с 0,9 гривен до 1,68 гривен за 1 кВт/ч.
Ранее сообщалось, что в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 гривен за кубометр. Ожидается, что цена на газ для населения будет расти и дальше.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:47 Ответить
Он всё чаще использует слово - "вероятная".
показать весь комментарий
29.09.2020 13:18 Ответить
Скоро ці зелені штрейбрехуни будуть стояти стіною, перед якою поставлять кремлівського крота для приведення рішення суду щодо виконання рішення для соціального захисту України . Як там Т.Г. Шевченко писав - Не втечете...
показать весь комментарий
29.09.2020 13:30 Ответить
Україна не гра в "Монополію"
https://www.youtube.com/watch?v=4ac3H40LGTc Розгромний виступ Іванни Климпуш-Цинцадзе у ВР

"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7033
показать весь комментарий
29.09.2020 13:48 Ответить
Раз блокируют,значит есть,что скрывать.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:48 Ответить
Свершить измену, а потом сцаться - это ихнее(зеленое) всё.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:54 Ответить
сволоч Безугла юлить на трибуні.
Разумков і жирний стефанчук втекли з залу
показать весь комментарий
29.09.2020 14:02 Ответить
Ес в печали.Как не сядет- не идут дела.Воздух сотрясается от их отчаянных воплей на всю вселенную.Несчастные.Мне их жаль.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:03 Ответить
Мнение кацапских дегенератов, граждан Украины не интересует
показать весь комментарий
29.09.2020 14:10 Ответить
ну, вы не совсем кацапские, вы - подстилочки, как ваша патриот
показать весь комментарий
29.09.2020 14:54 Ответить
Мне как-то похер, что там блокируют зеленые федейрасты. Статья по державной зраде не имеет сроков давности. Так что зеленый петух вместе со своим другом дерьмаком будут жрать зону за слив кацапам операции по вагнеровцам - в любом случае
показать весь комментарий
29.09.2020 14:09 Ответить
ти думаєш, що незалежна Україна доживе до того часу, коли розглядатиметься ця зрада в незалежних по справжньому державних слідчих органах?
показать весь комментарий
29.09.2020 14:21 Ответить
и не только зелёный, пральна??))
показать весь комментарий
29.09.2020 14:53 Ответить
артур, хосподипрости, и я гоню на стариков, так в сортире поймай, тудато полюбому зайдёт, не в карман же
показать весь комментарий
29.09.2020 14:52 Ответить
лице СН

"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1513
показать весь комментарий
29.09.2020 14:52 Ответить
Створення ТСК по "вагнерівцям" блокує не "Слуга народа,"як ствержує Герасимов, а особисто Зеленський. Він став на захист друга чи друзів, які становлять пряму надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки України до тих пір, поки будуть працювати в ОПУ. Неймовірний саботаж вкрай потрібного розслідування: по довготривалості, по силі протидії, по кількості керівників правоохоронних відомст(Генпрокуратура, СБУ, ДБР, Зовнішня розвідка і підлабузники-генерали в запасі), ОПУ на чолі з Єрмаком є однозначним свідченням, що зрадник має високий статус або є другом Зеленського. Схоже на заговір мерзотників проти держави, якою вони і керують.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:57 Ответить
"постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті", и без этого понятно, что в Офисе Капитуляции и Коррупции, работает крот.
"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6114
показать весь комментарий
29.09.2020 22:52 Ответить
 
 