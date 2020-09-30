На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС продолжают тушить лесной пожар возле Бобрового, - штаб
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Следуя договоренностям, достигнутым 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, за прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время отмечается, что украинские защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
Так, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров неподалеку от Бобрового на Луганщине.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами" - добавили в пресс-центре ОС.
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дуже дякую...
и винить вроде некого, кроме самих себя - и все равно зло берет.
украденные каломоем миллиарды
кто то курит новый урожай, выглядит как бы наоборот. Раньше говорили мол ОБСЕ слепые, а как теперь выходит?
но тогда можно и писать, небыло расеиской агресии.