На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС продолжают тушить лесной пожар возле Бобрового, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Следуя договоренностям, достигнутым 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время отмечается, что украинские защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

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Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров неподалеку от Бобрового на Луганщине.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами" - добавили в пресс-центре ОС.





