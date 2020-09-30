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Новости Агрессия России против Украины Пожары в Украине
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На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения из состава ООС продолжают тушить лесной пожар возле Бобрового, - штаб

На Донбассе сохраняется

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Следуя договоренностям, достигнутым 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время отмечается, что украинские защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 28 сентября 42 нарушения перемирия на Донбассе

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров неподалеку от Бобрового на Луганщине.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами" - добавили в пресс-центре ОС.

На Донбассе сохраняется тишина, подразделения из состава ООС продолжают тушить лесной пожар возле Бобрового, - штаб 01

пожар (5969) штаб (1233) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
если 40+ нарушений перемирия за сутки - ето тишина, то наш зеленый бесик не наркот.
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30.09.2020 07:46
+9
Цирк на дроте, и сколько ещё будет продолжаться «тишина», 30 лет, как в Карабахе?
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30.09.2020 07:33
+6
Да вы все не поняли! В штабе - тишина! А что там на нолях? Да какая разница!
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30.09.2020 07:51
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Цирк на дроте, и сколько ещё будет продолжаться «тишина», 30 лет, как в Карабахе?
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30.09.2020 07:33 Ответить
Хто буде відповідати за загибель та поранення бійців ЗСУ під час ліквідації пожежі? Скільки життів бійців ми віддали минулого разу під час ліквідації пожежі? Когось з командирів притягнули до відповідальності?
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30.09.2020 07:51 Ответить
А почему ВСУ должны гасить пожары, где МЧС? Потому что им запрещено Родину защищать? Какие командиры приказали, то дерьмо кацапское из офиса ***********? Да потому что менты у нас на французских вертолетах, а ВСУ на хламе 40 летнем летает, вот и вся история.
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30.09.2020 07:55 Ответить
А ты у зеленского своего спроси ! У его ручных генералов ! Позорище ,замалчивают преступления гнома гнусавого
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30.09.2020 08:11 Ответить
Игорек для тебя ,зеленский патриот , спрос с говнокомандувача ! Давай привёл к власти - отвечай за свой выбор !
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30.09.2020 08:15 Ответить
Лише вздовш доріг мертві з косами стоять.
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30.09.2020 07:35 Ответить
Як у Карабаху, теж 29 років була, типу тиша, всі ТКГ поклали болт на конфлікт і забули і про Карабах і про окупантів.
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30.09.2020 07:43 Ответить
МСД, а пульт в кремблі.
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30.09.2020 07:47 Ответить
если 40+ нарушений перемирия за сутки - ето тишина, то наш зеленый бесик не наркот.
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30.09.2020 07:46 Ответить
"Федька" обрадуй, скажи шо хоть в Норвегии идиотов нет.. - ну где то же их не должно быть...
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30.09.2020 08:15 Ответить
https://censor.net/ru/news/3221918/missiya_obse_zafiksirovala_za_sutki_28_sentyabrya_42_narusheniya_peremiriya_na_donbasse
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30.09.2020 07:48 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/obse-za-sutki-zasekla-desyatki-narushenij-peremiriya-na-donbasse.htm даладно
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30.09.2020 07:49 Ответить
вы от сейчас усугубляте и без того стойкое и углубленное перемирие.
дуже дякую...
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30.09.2020 07:52 Ответить
Да вы все не поняли! В штабе - тишина! А что там на нолях? Да какая разница!
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30.09.2020 07:51 Ответить
попали все мы с етой зеленой кацапней, хлопцы...
и винить вроде некого, кроме самих себя - и все равно зло берет.
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30.09.2020 08:05 Ответить
Виноваты только те ,кто голосовал за уклониста членограя ,наркомана и пособника врага ( Ленка находилась в списках «Миротворца « ), а гнусавый «милый парень « выводил
украденные каломоем миллиарды
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30.09.2020 08:23 Ответить
та все равно ж все попали...- хто бы не тыцал...
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30.09.2020 08:33 Ответить
На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи зі складу ООС продовжують гасити лісову пожежу біля Бобрового, - штаб - Цензор.НЕТ 7897
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30.09.2020 08:08 Ответить
30.09.20 01:33https://censor.net/ru/news/3221918/missiya_obse_zafiksirovala_za_sutki_28_sentyabrya_42_narusheniya_peremiriya_na_donbasse

кто то курит новый урожай, выглядит как бы наоборот. Раньше говорили мол ОБСЕ слепые, а как теперь выходит?
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30.09.2020 08:17 Ответить
единственное если написать что за последние две минуты нарушении тишины небыло, то да, так можно писать.
но тогда можно и писать, небыло расеиской агресии.
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30.09.2020 08:29 Ответить
Хенералы зельцмана совсем ослепли и оглохли ? Бедные, бедные солдаты
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30.09.2020 08:25 Ответить
Бедная Конституция,уставы и присяга...
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30.09.2020 09:16 Ответить
Недокомплект солдат больше 50%, а зеленский сокращение устраивает.
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30.09.2020 10:38 Ответить
як то внезапно згинули вси австалийци, хай их аллигатори не кусають...
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30.09.2020 08:50 Ответить
Я ипешь-тишина.
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30.09.2020 09:14 Ответить
Бред, как стреляли так и стреляют!
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30.09.2020 10:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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30.09.2020 15:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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30.09.2020 15:23 Ответить
 
 