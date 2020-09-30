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Новини Агресія Росії проти України Пожежі в Україні
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На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи зі складу ООС продовжують гасити лісову пожежу біля Бобрового, - штаб

На Донбасі зберігається

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським захисниками. Дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за минулу добу, 29 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку противника не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша. Водночас зазначається, що українські захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Також дивіться: Навчання резерву Об'єднаних сил відбулися на Донбасі. ВIДЕО

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, військовослужбовці Збройних Сил разом із пожежниками ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині.

"Ситуація в районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

На Донбасі зберігається тиша, підрозділи зі складу ООС продовжують гасити лісову пожежу біля Бобрового, - штаб 01

Автор: 

пожежа (4351) штаб (1093) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
если 40+ нарушений перемирия за сутки - ето тишина, то наш зеленый бесик не наркот.
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30.09.2020 07:46
+9
Цирк на дроте, и сколько ещё будет продолжаться «тишина», 30 лет, как в Карабахе?
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30.09.2020 07:33
+6
Да вы все не поняли! В штабе - тишина! А что там на нолях? Да какая разница!
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30.09.2020 07:51
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Цирк на дроте, и сколько ещё будет продолжаться «тишина», 30 лет, как в Карабахе?
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30.09.2020 07:33 Відповісти
Хто буде відповідати за загибель та поранення бійців ЗСУ під час ліквідації пожежі? Скільки життів бійців ми віддали минулого разу під час ліквідації пожежі? Когось з командирів притягнули до відповідальності?
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30.09.2020 07:51 Відповісти
А почему ВСУ должны гасить пожары, где МЧС? Потому что им запрещено Родину защищать? Какие командиры приказали, то дерьмо кацапское из офиса ***********? Да потому что менты у нас на французских вертолетах, а ВСУ на хламе 40 летнем летает, вот и вся история.
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30.09.2020 07:55 Відповісти
А ты у зеленского своего спроси ! У его ручных генералов ! Позорище ,замалчивают преступления гнома гнусавого
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30.09.2020 08:11 Відповісти
Игорек для тебя ,зеленский патриот , спрос с говнокомандувача ! Давай привёл к власти - отвечай за свой выбор !
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30.09.2020 08:15 Відповісти
Лише вздовш доріг мертві з косами стоять.
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30.09.2020 07:35 Відповісти
Як у Карабаху, теж 29 років була, типу тиша, всі ТКГ поклали болт на конфлікт і забули і про Карабах і про окупантів.
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30.09.2020 07:43 Відповісти
МСД, а пульт в кремблі.
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30.09.2020 07:47 Відповісти
если 40+ нарушений перемирия за сутки - ето тишина, то наш зеленый бесик не наркот.
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30.09.2020 07:46 Відповісти
"Федька" обрадуй, скажи шо хоть в Норвегии идиотов нет.. - ну где то же их не должно быть...
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30.09.2020 08:15 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3221918/missiya_obse_zafiksirovala_za_sutki_28_sentyabrya_42_narusheniya_peremiriya_na_donbasse
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30.09.2020 07:48 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/obse-za-sutki-zasekla-desyatki-narushenij-peremiriya-na-donbasse.htm даладно
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30.09.2020 07:49 Відповісти
вы от сейчас усугубляте и без того стойкое и углубленное перемирие.
дуже дякую...
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30.09.2020 07:52 Відповісти
Да вы все не поняли! В штабе - тишина! А что там на нолях? Да какая разница!
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30.09.2020 07:51 Відповісти
попали все мы с етой зеленой кацапней, хлопцы...
и винить вроде некого, кроме самих себя - и все равно зло берет.
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30.09.2020 08:05 Відповісти
Виноваты только те ,кто голосовал за уклониста членограя ,наркомана и пособника врага ( Ленка находилась в списках «Миротворца « ), а гнусавый «милый парень « выводил
украденные каломоем миллиарды
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30.09.2020 08:23 Відповісти
та все равно ж все попали...- хто бы не тыцал...
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30.09.2020 08:33 Відповісти
На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи зі складу ООС продовжують гасити лісову пожежу біля Бобрового, - штаб - Цензор.НЕТ 7897
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30.09.2020 08:08 Відповісти
30.09.20 01:33https://censor.net/ru/news/3221918/missiya_obse_zafiksirovala_za_sutki_28_sentyabrya_42_narusheniya_peremiriya_na_donbasse

кто то курит новый урожай, выглядит как бы наоборот. Раньше говорили мол ОБСЕ слепые, а как теперь выходит?
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30.09.2020 08:17 Відповісти
единственное если написать что за последние две минуты нарушении тишины небыло, то да, так можно писать.
но тогда можно и писать, небыло расеиской агресии.
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30.09.2020 08:29 Відповісти
Хенералы зельцмана совсем ослепли и оглохли ? Бедные, бедные солдаты
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30.09.2020 08:25 Відповісти
Бедная Конституция,уставы и присяга...
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30.09.2020 09:16 Відповісти
Недокомплект солдат больше 50%, а зеленский сокращение устраивает.
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30.09.2020 10:38 Відповісти
як то внезапно згинули вси австалийци, хай их аллигатори не кусають...
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30.09.2020 08:50 Відповісти
Я ипешь-тишина.
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30.09.2020 09:14 Відповісти
Бред, как стреляли так и стреляют!
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30.09.2020 10:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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30.09.2020 15:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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30.09.2020 15:23 Відповісти
 
 