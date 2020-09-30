На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи зі складу ООС продовжують гасити лісову пожежу біля Бобрового, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським захисниками. Дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за минулу добу, 29 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку противника не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша. Водночас зазначається, що українські захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.
Так, військовослужбовці Збройних Сил разом із пожежниками ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині.
"Ситуація в районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
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дуже дякую...
и винить вроде некого, кроме самих себя - и все равно зло берет.
украденные каломоем миллиарды
кто то курит новый урожай, выглядит как бы наоборот. Раньше говорили мол ОБСЕ слепые, а как теперь выходит?
но тогда можно и писать, небыло расеиской агресии.