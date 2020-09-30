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Спикером украинской делегации в ТКГ будет Лубкивский, - СМИ

Спикером украинской делегации в ТКГ будет Лубкивский, - СМИ

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе появится официальный спикер. Эту должность займет Маркиян Лубкивский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на два независимых источника.

"Лубкивский будет спикером ТКГ", - отметил один из собеседников.

Отметим, Лубкивский является украинским дипломатом, политическим и общественным деятелем. В 2003-2004 годах возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 по май 2009 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).

В 2014 году стал советником главы Службы безопасности Украины, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ. Ушел в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.

Кроме того, информацию о том, что Лубкивский один из кандидатов на должность спикера ТКГ подтвердил и "слуга народа" Александр Качура.

Напомним, ранее Президент Украины вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура

Автор: 

Лубкивский Маркиян (247) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+33
Яроша - Головою Делегації (щоб кацапів бомбило!)
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30.09.2020 14:09
+14
Почему спикером, а не руководителем
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30.09.2020 14:10
+11
Потому что руководителем должен быть ватник.
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30.09.2020 14:12
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Яроша - Головою Делегації (щоб кацапів бомбило!)
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30.09.2020 14:09 Ответить
Почему спикером, а не руководителем
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30.09.2020 14:10 Ответить
Потому что руководителем должен быть ватник.
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30.09.2020 14:12 Ответить
Выдать Маркелу пулемет и пару полных коробок
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30.09.2020 14:22 Ответить
Читайте ниже, о быстро дойдет до места руководителя.
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30.09.2020 14:21 Ответить
Мені згадується анекдот: "Приходить повія у банк, класти гроші на рахунок. Касир перевірив гроші, і каже:
- Вибачте, але ці гроші - фальшиві!...
- Як?!!! Виходить, мене згвалтували?!!!... Поліція!!!"
Так і з Машкою Фокіною... Виходить, вона даром "передок" напружувала для "лєпшого друга", Андрюші - діда з ТКГ виставили...
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30.09.2020 14:39 Ответить
В тренде те кому за 80+
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30.09.2020 16:03 Ответить
а в него онуця чи там донька е?
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30.09.2020 14:10 Ответить
я прАтИстую !!!! почему он не юмАрЫст с Квартала !!! ..
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30.09.2020 14:10 Ответить
Ну хоть так,а то президент еРМАК мог бы и мертвейчука туда выдвинуть!
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30.09.2020 14:13 Ответить
Полагаю это человек без идеологии ,ситуативщик а там нужен боец ,непреклонный,принципиальный и решительный ,Маркиян на мой взгляд не из таких ,хотя я бы хотел ошибиться на его счёт .
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30.09.2020 14:14 Ответить
Очень позитивный парень. Русофоб. Правильное назначение.
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30.09.2020 14:14 Ответить
Але, грошики ********, судячи з багатьох скандалів (які так і не стали Кримінальними Справами ) по Євро 2012, де він був не самою малою особою... (Хоча, - "нєт тєла - нєт дєла"... ) Хтось (і, мабуть не один і дууууууже впливовий(ві)) приклали неаби-яких зусиль щоб "єврогейти" розцмокталися та забулись)
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30.09.2020 14:24 Ответить
По крайней мере он не заполнился Идиотскими высказываниями и не Ватник , - Посмотрим как заявит о Себе.
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30.09.2020 14:17 Ответить
Мы на верном пути товарисчи.

В Хорватии Маркиян не терял зря времени, возобновив полезный контакт со старым знакомым.
Согласно информации полиции, данный деятель (этнический албанец с хорватским паспортом) входил в албанскую наркомафию в Белграде и отвечал за транспортировку наркотиков через сербский канал. Л. был с ним знаком еще со времен работы в Сербии и уже тогда оказывал (понятно, не даром) мелкие услуги по визам и организации встреч с влиятельными людьми в Украине. На этот раз сотрудничество стало неизмеримо масштабнее. Посол У. стал деятельным участником разветвленной организации албано-хорватской ОПГ, занимающейся торговлей наркотиками, оружием и живым товаром.
Задача Л. была нетрудной, но ответственной. В частности, он выписывал все необходимые документы на украинских девушек, которых потом переправляли в публичные дома Италии, Германии и Австрии. Полиция также считает, что под видом украинского дипломатического багажа в Европу ввозились крупные партии героина (хотя доказательств тому найдено не было, поскольку таможенный досмотр дипбагажа запрещен - прим.ред.). Участвовал он и в "торговле смертью" - находил покупателей в странах Африки, на которые наложено эмбарго, и помогал в оформлении закупок стрелкового вооружения.
На полученные доходы украинский посол купил большой роскошный особняк на берегу Адриатики. Мало того - вилла была куплена на свое имя как на гражданина Хорватии (украинские физлица не имеют право приобретать недвижимость в Хорватии - для этого необходимо зарегистрировать компанию с иностранной инвестицией, и после купить актив на имя компании - прим. ред.). Когда руководителей албано-хорватской ОПГ повязали, то имя Маркияна всплыло почти немедленно...
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30.09.2020 14:19 Ответить
Звідки інформація?
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30.09.2020 14:23 Ответить
Интересный вы человек, Александр Иванович! Всё у вас в порядке. Удивительно! С таким счастьем, и на свободе!?
«Золотой теленок» https://dosye.info/
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30.09.2020 14:27 Ответить
Наивный Вы человек, Александр Иванов. Читаем досье
1. 17 апреля 2014 года новостные ленты украинских интернет-СМИ сообщили о том................ Обратите внимание на дату.

2. Согласно информации, предоставленной эксклюзивным источником из посольства Украины в Хорватии..............
3. По данным конфиденциального источника в Хорватии.............
Вы не особо огорчитесь, если я поставлю под сомнение анонимные источники информации? Ссылки внизу файла - такие же в плане анонимности. А инфа на Антикоре - известной помойке и на форуме Украинской Правды, заставляет задуматься о заказчике. Пора наверное не только читать, но и начать анализировать, с учетом того, что мы уже 7 лет живем в СМИ-вранье.
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30.09.2020 14:53 Ответить
Поживем увидим.
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30.09.2020 15:00 Ответить
Умудренная Irada, чем человек в 25 лет без военного образования на протяжении почти 3 лет занимался в стране раздираемой этническими и военными действиями?
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30.09.2020 15:15 Ответить
Вы наверное не в курсе, что делают послы? А он не просто имеет ранг посла, он еще и из потомственной семьи дипломатов, сызмальства в этой среде варился. А с военным образованием в посольствах есть человек, именуемый Военный атташе. Ну и такая мелочь. Он работал в посольстве Югославии в свои 25 несколько лет в 90-е годы третьим секретарем. А послом стал только в 2006, уже в 35 лет.
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30.09.2020 15:35 Ответить
Зачем сына отправлять в страну где можно погибнуть?
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30.09.2020 15:44 Ответить
Объяснять, что такое психология людей, для которых на генном уровне заложен именно такой образ жизни пожалуй не стану. Это касается как турков, так и пакистанцев, которые тоже вполне официально предложили помощь. Что касается азербайджанцев - то они действительно не имеют этой предрасположенности, но сейчас для них это освободительная война, так что воевать будут и не вот так. https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
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30.09.2020 15:53 Ответить
И не похоже на Человека Ярмака. Интересно , а кто его Протянул.
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30.09.2020 14:20 Ответить
*****, бо в нього на цю особу вже мабуть достатньо компромату від усяких братушек, щоб їм маніпулювати
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30.09.2020 15:00 Ответить
Я так понимаю, что Фокина никто отзывать не будет, назначение Лубкивского просто что бы сбить волну. Фокин нужен для других, более одиозных, заявлений и действий.
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30.09.2020 14:22 Ответить
Уже гарант уволил.
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30.09.2020 14:44 Ответить
Уже увидел.
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30.09.2020 14:50 Ответить
Украинскую делегацию штормит, бросает в крайности: от совка к западенцу, от западенца к совку...
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30.09.2020 14:22 Ответить
ну хоча щось позитвне
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30.09.2020 14:23 Ответить
А як же Коля Котлєта?! В Танцях з зірками вилетів, на мера Києва теж, і в делегацію не потрапляє ((
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30.09.2020 14:40 Ответить
Пойдет бороться с пандемией, а точнее с выделенными на эту борьбу средствами.
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30.09.2020 14:46 Ответить
Мутный тип.
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30.09.2020 15:18 Ответить
Это не тот кто был в составе оргкомитета Евро - 2012 и его главным спикером?
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30.09.2020 15:27 Ответить
 
 