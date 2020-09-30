Спикером украинской делегации в ТКГ будет Лубкивский, - СМИ
В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе появится официальный спикер. Эту должность займет Маркиян Лубкивский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на два независимых источника.
"Лубкивский будет спикером ТКГ", - отметил один из собеседников.
Отметим, Лубкивский является украинским дипломатом, политическим и общественным деятелем. В 2003-2004 годах возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 по май 2009 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).
В 2014 году стал советником главы Службы безопасности Украины, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ. Ушел в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.
Кроме того, информацию о том, что Лубкивский один из кандидатов на должность спикера ТКГ подтвердил и "слуга народа" Александр Качура.
Напомним, ранее Президент Украины вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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- Вибачте, але ці гроші - фальшиві!...
- Як?!!! Виходить, мене згвалтували?!!!... Поліція!!!"
Так і з Машкою Фокіною... Виходить, вона даром "передок" напружувала для "лєпшого друга", Андрюші - діда з ТКГ виставили...
В Хорватии Маркиян не терял зря времени, возобновив полезный контакт со старым знакомым.
Согласно информации полиции, данный деятель (этнический албанец с хорватским паспортом) входил в албанскую наркомафию в Белграде и отвечал за транспортировку наркотиков через сербский канал. Л. был с ним знаком еще со времен работы в Сербии и уже тогда оказывал (понятно, не даром) мелкие услуги по визам и организации встреч с влиятельными людьми в Украине. На этот раз сотрудничество стало неизмеримо масштабнее. Посол У. стал деятельным участником разветвленной организации албано-хорватской ОПГ, занимающейся торговлей наркотиками, оружием и живым товаром.
Задача Л. была нетрудной, но ответственной. В частности, он выписывал все необходимые документы на украинских девушек, которых потом переправляли в публичные дома Италии, Германии и Австрии. Полиция также считает, что под видом украинского дипломатического багажа в Европу ввозились крупные партии героина (хотя доказательств тому найдено не было, поскольку таможенный досмотр дипбагажа запрещен - прим.ред.). Участвовал он и в "торговле смертью" - находил покупателей в странах Африки, на которые наложено эмбарго, и помогал в оформлении закупок стрелкового вооружения.
На полученные доходы украинский посол купил большой роскошный особняк на берегу Адриатики. Мало того - вилла была куплена на свое имя как на гражданина Хорватии (украинские физлица не имеют право приобретать недвижимость в Хорватии - для этого необходимо зарегистрировать компанию с иностранной инвестицией, и после купить актив на имя компании - прим. ред.). Когда руководителей албано-хорватской ОПГ повязали, то имя Маркияна всплыло почти немедленно...
«Золотой теленок» https://dosye.info/
1. 17 апреля 2014 года новостные ленты украинских интернет-СМИ сообщили о том................ Обратите внимание на дату.
2. Согласно информации, предоставленной эксклюзивным источником из посольства Украины в Хорватии..............
3. По данным конфиденциального источника в Хорватии.............
Вы не особо огорчитесь, если я поставлю под сомнение анонимные источники информации? Ссылки внизу файла - такие же в плане анонимности. А инфа на Антикоре - известной помойке и на форуме Украинской Правды, заставляет задуматься о заказчике. Пора наверное не только читать, но и начать анализировать, с учетом того, что мы уже 7 лет живем в СМИ-вранье.