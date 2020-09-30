Спикером украинской делегации в ТКГ будет Лубкивский, - СМИ

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе появится официальный спикер. Эту должность займет Маркиян Лубкивский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на два независимых источника.

"Лубкивский будет спикером ТКГ", - отметил один из собеседников.

Отметим, Лубкивский является украинским дипломатом, политическим и общественным деятелем. В 2003-2004 годах возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 по май 2009 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).

В 2014 году стал советником главы Службы безопасности Украины, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ. Ушел в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.

Кроме того, информацию о том, что Лубкивский один из кандидатов на должность спикера ТКГ подтвердил и "слуга народа" Александр Качура.

Напомним, ранее Президент Украины вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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