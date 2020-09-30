Спікером української делегації в ТКГ буде Лубківський, - ЗМІ

В українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі з'явиться офіційний спікер. Цю посаду обійме Маркіян Лубківський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на два незалежні джерела.

"Лубківський буде спікером ТКГ", - зазначив один зі співрозмовників.

Зазначимо, Лубківський є українським дипломатом, політичним і громадським діячем. У 2003-2004 роках очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006-го по травень 2009-го - надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (за сумісництвом в Боснії і Герцеговині).

У 2014 році став радником голови Служби безпеки України, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов у червні 2015 року після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.

Крім того, інформацію про те, що Лубківський - один із кандидатів на посаду спікера ТКГ, підтвердив і "слуга народу" Олександр Качура.

Нагадаємо, раніше Президент України вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

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