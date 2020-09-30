Спікером української делегації в ТКГ буде Лубківський, - ЗМІ
В українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі з'явиться офіційний спікер. Цю посаду обійме Маркіян Лубківський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на два незалежні джерела.
"Лубківський буде спікером ТКГ", - зазначив один зі співрозмовників.
Зазначимо, Лубківський є українським дипломатом, політичним і громадським діячем. У 2003-2004 роках очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006-го по травень 2009-го - надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (за сумісництвом в Боснії і Герцеговині).
У 2014 році став радником голови Служби безпеки України, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов у червні 2015 року після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.
Крім того, інформацію про те, що Лубківський - один із кандидатів на посаду спікера ТКГ, підтвердив і "слуга народу" Олександр Качура.
Нагадаємо, раніше Президент України вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
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- Вибачте, але ці гроші - фальшиві!...
- Як?!!! Виходить, мене згвалтували?!!!... Поліція!!!"
Так і з Машкою Фокіною... Виходить, вона даром "передок" напружувала для "лєпшого друга", Андрюші - діда з ТКГ виставили...
В Хорватии Маркиян не терял зря времени, возобновив полезный контакт со старым знакомым.
Согласно информации полиции, данный деятель (этнический албанец с хорватским паспортом) входил в албанскую наркомафию в Белграде и отвечал за транспортировку наркотиков через сербский канал. Л. был с ним знаком еще со времен работы в Сербии и уже тогда оказывал (понятно, не даром) мелкие услуги по визам и организации встреч с влиятельными людьми в Украине. На этот раз сотрудничество стало неизмеримо масштабнее. Посол У. стал деятельным участником разветвленной организации албано-хорватской ОПГ, занимающейся торговлей наркотиками, оружием и живым товаром.
Задача Л. была нетрудной, но ответственной. В частности, он выписывал все необходимые документы на украинских девушек, которых потом переправляли в публичные дома Италии, Германии и Австрии. Полиция также считает, что под видом украинского дипломатического багажа в Европу ввозились крупные партии героина (хотя доказательств тому найдено не было, поскольку таможенный досмотр дипбагажа запрещен - прим.ред.). Участвовал он и в "торговле смертью" - находил покупателей в странах Африки, на которые наложено эмбарго, и помогал в оформлении закупок стрелкового вооружения.
На полученные доходы украинский посол купил большой роскошный особняк на берегу Адриатики. Мало того - вилла была куплена на свое имя как на гражданина Хорватии (украинские физлица не имеют право приобретать недвижимость в Хорватии - для этого необходимо зарегистрировать компанию с иностранной инвестицией, и после купить актив на имя компании - прим. ред.). Когда руководителей албано-хорватской ОПГ повязали, то имя Маркияна всплыло почти немедленно...
«Золотой теленок» https://dosye.info/
1. 17 апреля 2014 года новостные ленты украинских интернет-СМИ сообщили о том................ Обратите внимание на дату.
2. Согласно информации, предоставленной эксклюзивным источником из посольства Украины в Хорватии..............
3. По данным конфиденциального источника в Хорватии.............
Вы не особо огорчитесь, если я поставлю под сомнение анонимные источники информации? Ссылки внизу файла - такие же в плане анонимности. А инфа на Антикоре - известной помойке и на форуме Украинской Правды, заставляет задуматься о заказчике. Пора наверное не только читать, но и начать анализировать, с учетом того, что мы уже 7 лет живем в СМИ-вранье.