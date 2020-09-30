Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ

Президент України вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в указі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ha часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2020 № 167 "Про делегацію України для участі в Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указами від 30 липня 2020 № 302, від 18 серпня 2020 № 327) вивести з складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі В.Фокіна, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника голови делегації", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

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