Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ
Президент України вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це йдеться в указі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Ha часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2020 № 167 "Про делегацію України для участі в Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указами від 30 липня 2020 № 302, від 18 серпня 2020 № 327) вивести з складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі В.Фокіна, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника голови делегації", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
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нашёл пистолет
больше дедушки Фокина нет
ТИЩЕНКО ЗАМЕНА ФОКИНУ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.msg24547579#msg24547579 Т ИЩЕНКО ЗАПЕЛ ПРО БРАТСКИЕ НАРОДЫ
На питання, як повернути окуповані території, Тищенко відповів так:
«Нашими успіхами. Я в жодному разі не розглядаю силовий варіант. Тому що у Донецьку живуть українці.
Ми не можемо займатись братовбивчою війною.ь.
Дуже важливо, щоб наші сусіди це зрозуміли, щоб вони прокинулись, щоб згадали, що колись ми були братніми народами.
https://hromadske.ua/posts/gurtok-samodiyalnosti-chi-shlyah-do-tkg-yak-deputat-restorator-mikola-tishenko-hoche-vstanovlyuvati-mir-na-donbasi
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.0
коли дєрьмака звільниш?
Коли ти само,Зе-чмо, підеш у відставку? ти ж обісралось, обісралось по самі вуха...
шмаркля,ты хоч само собі не бреши,тобі,ватному недолугому блазню-малороссу не бути ніколи Українським Президентом. Для тебе бути справжнім президентом - це космос, лише ************... коротше,йди в дупу,Зе-чмо. звільняйся і не дратуй людей,бо до ростову ти не встигнеш добігти...
Любимая Фокинская внученька-губошлёпина тут же резко и бескомпромиссно деинсталлировала из собственного организма набубнявленный тилипок, произраставший из волосатой персоны какого-то там дЕрЬмака.
Фокін - ЦЕ ТИ 🤣🤣😀