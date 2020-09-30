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Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ

Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ

Президент Украины вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в указе президента, передает Цензор.НЕТ.

"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе" (с изменениями, внесенными Указами от 30 июля 2020 № 302, от 18 августа 2020 № 327) вывести из состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В.Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

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Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+82
"Плохой" Ермак завел, а "хороший" преЗЕдент исправил "ошибку"....
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30.09.2020 13:19
+72
Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 3917
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30.09.2020 13:22
+54
Внучка маша расстроится. Зря у андрюши отсасывала.
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30.09.2020 13:29
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туда же надо и Кравчука - хитрый лис затаился, и нашим, и вашим мелет. языком
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30.09.2020 14:50 Ответить
Зеля введи головой ТКГ патриота из ЕС, например Вятровича или Гончаренко И пусть сотрут кацапов в порошок
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30.09.2020 14:52 Ответить
Фокин попал в ТКГ череез постель, а покинул ТКГ через *опу
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30.09.2020 14:57 Ответить
Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 6267
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30.09.2020 14:59 Ответить
теперь все знают, что у бывших комуняк, внучки наркоманы и проститутки
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30.09.2020 15:09 Ответить
Маленький мальчик
нашёл пистолет
больше дедушки Фокина нет
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30.09.2020 20:51 Ответить
А пенсию премьерскую ЗЕля дал старцу? А то 16 000 грн. для такого деятеля видите ли МАЛО.
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30.09.2020 15:17 Ответить
Обосраться не добившись результата--все уже начали привыкать к странной тактике зебуинов.
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30.09.2020 15:20 Ответить
Аби Вовкі першому отсосала той діда непоперли
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30.09.2020 15:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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30.09.2020 15:25 Ответить
пан фокин уже не оспорит этот факт. Туды ему дорога, дурбыцэлу... А Юля походу пример взяла на вооружение, с внучки Фокина... Губы раздула, как у карася, хоть бери и мормышку готовь (на зимнюю рыбалку)... ЗЫ... а пани Ирина ВЕРЕЩУк моду копирует с Юли, ей бы губы еще подправить(на мормышку) - комната смеха рядом с комнатой ужасов нерво бы покуривала.
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01.10.2020 02:32 Ответить
Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ --- ввів, вивів; ввів, вивів... зелений ослик Іа знайшов собі шнурочок і горшочок
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30.09.2020 15:31 Ответить
В точку!А всё дело в том что Зе ничего не решает...а путин не знает чего в этих переговорах хочет...вот и тянут "резину" по своему-укрТКГ "забрасывает" противника "новыми лицами"..а рфТКГ традиционно упираются на любое предложение от укрТКГ!!!
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30.09.2020 16:48 Ответить
Геніально!
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30.09.2020 19:32 Ответить
Вместо Фокина нужно назначить Порошенко - опыт у него есть, Минск-1 и Минск-2 за плечами. Я верю в него - он и Минск-3 подпишет.
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30.09.2020 15:33 Ответить
Всем плевать во что ты,кацапсина,срань лапотная, веришь.
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30.09.2020 18:57 Ответить
Верун какой-то выискался... Мож, Алл Баарисавна?
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01.10.2020 02:34 Ответить
В нормальной стране эту гниду фокина, осудили бы за отрицание убийств руSSкими украинцев. Нужен специальный закон об отрицании роSSийско-украинской войны, как в Германии закон об отрицании холокоста.
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30.09.2020 15:34 Ответить
У Фокина сегодня двойной праздник: юбилей с 1992 года. Гримасы истории, так сказать...
Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 1214
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30.09.2020 16:01 Ответить
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30.09.2020 19:38 Ответить
основной наказ клоуна вата с 90-х сделала.
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30.09.2020 15:38 Ответить
Назначение ватника - Скандал - Увольнение ватника - Назначение нового ватника - Скандал - Увольнение нового ватника - Назначение нового ватника... - и так до бесконечности. Это "Год Сурка". А в общем будет 5 лет сурка.
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30.09.2020 15:44 Ответить
Они просто испытывают общественность на прочность и ждут момент, когда на всех ватников в руководстве страны будет пофиг.
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30.09.2020 15:58 Ответить
Момент когда на всех ватников в руководстве страны будет пофиг был пропущен в 2014 году. Следующий не ранее чем через 10 лет (с каждым годом большая часть пророссийского электората умирает).
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30.09.2020 16:02 Ответить
Вы живёте в какой-то другой Украине, а у нас тут молодёжь сплошь ватная - ей, видите ли, "поприколу" и в армию не хочется. Поэтому за Порошенко эта молодёжь не проголосует.
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30.09.2020 19:47 Ответить
так проголосует за притулу. не сцы в компот, бро
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30.09.2020 23:10 Ответить
Чєрєз 10 лєт і Пороха нє будєт. І Путіна.
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01.10.2020 00:26 Ответить
Шановне товариство! Я думаю, що цього не достатньо - просто вивести фокіна із складу ТКГ, треба цю стару суку судити за зраду державних інтересів України та присудити йому такий термін відбування покарання, щоб це лайно здохло на нарах. Ось такі почесті йому треба організувати і до речі це буде по закону та по справедливості.
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30.09.2020 15:52 Ответить
Нелох ввёл,нелох вывел 😏
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30.09.2020 16:18 Ответить
Клоун пока по соплям не получит не шевелится Впрочем как и все зебилы
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30.09.2020 16:27 Ответить
Осталось выяснить размер вознаграждения старому кретину за разыгрывание из себя боксёрской груши. Ведь этот дурацкий водевиль оплачивается из бюджета 100%.
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30.09.2020 16:50 Ответить
Вводить і виводить, вводить і виводить, вводить і виводить....
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30.09.2020 16:59 Ответить
У вонючей коммуняки даже морда бурята.Он не договорил,что повстанцы даже в Киеве,что они давно съехались со всех дыр и грабят нас-это ахметовы,бойки,рабиновичи,медвечуки.Этот 120летний повстанец приехавший с лугандонии в Киев повставать против украинского народа в 90е мы досих пор помним,как он с верху повстанцем был,а коля унитаз с низу с битами повставал.Молодые парни гибнут,а эти твари дальше здесь правят. 1,5-метровому прощенья нет!Это он все устроил!
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30.09.2020 17:01 Ответить
"ГДЕ ..." - в п.зде...
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30.09.2020 17:56 Ответить
Патриотов прокатили на выборах, а Вы разве не знаете, кто у власти?
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30.09.2020 19:49 Ответить
И что они могут сделать, если подавляющее большинство народных депутатов "слуги народа"?
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30.09.2020 20:38 Ответить
Значала завел, потом вывел. Бег по кругу и эксперименты над страной
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30.09.2020 17:27 Ответить
Ну и что, что вывел Фокина. И тут же тулит такое позорное убогое косноязычное криминальное существо как Тищенко.

ТИЩЕНКО ЗАМЕНА ФОКИНУ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.msg24547579#msg24547579 Т ИЩЕНКО ЗАПЕЛ ПРО БРАТСКИЕ НАРОДЫ
На питання, як повернути окуповані території, Тищенко відповів так:
«Нашими успіхами. Я в жодному разі не розглядаю силовий варіант. Тому що у Донецьку живуть українці.
Ми не можемо займатись братовбивчою війною.ь.
Дуже важливо, щоб наші сусіди це зрозуміли, щоб вони прокинулись, щоб згадали, що колись ми були братніми народами.

https://hromadske.ua/posts/gurtok-samodiyalnosti-chi-shlyah-do-tkg-yak-deputat-restorator-mikola-tishenko-hoche-vstanovlyuvati-mir-na-donbasi
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.0
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30.09.2020 17:55 Ответить
Кравчука за Фокіном ще залишилося відправити
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30.09.2020 18:03 Ответить
Дедушку использовали как тест на беременность Украины "русским миром" - обписали,посмотрели на негативную реакцию общества и выбросили 😂
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30.09.2020 18:20 Ответить
Кравчуку напрячься и собрать вещи ..😂
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30.09.2020 18:21 Ответить
нужно не Фокина чмырить(и так понятно ,что он фуфломецин),а того, кто его лобировал.
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30.09.2020 18:23 Ответить
Дедушку использовали как тест на беременность Украины "русским миром" - обписали,посмотрели на негативную реакцию общества и выбросили 😂
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30.09.2020 18:31 Ответить
Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 6158
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30.09.2020 18:39 Ответить
Зе-чмо,а хто туди просунув старого ватного пердуна? дєрьмак,рашистська консерва?
коли дєрьмака звільниш?

Коли ти само,Зе-чмо, підеш у відставку? ти ж обісралось, обісралось по самі вуха...

шмаркля,ты хоч само собі не бреши,тобі,ватному недолугому блазню-малороссу не бути ніколи Українським Президентом. Для тебе бути справжнім президентом - це космос, лише ************... коротше,йди в дупу,Зе-чмо. звільняйся і не дратуй людей,бо до ростову ти не встигнеш добігти...
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30.09.2020 18:55 Ответить
Вот, ***, не вышло....
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30.09.2020 18:55 Ответить
Жёсткая реакция не заставила себя долго ждать.
Любимая Фокинская внученька-губошлёпина тут же резко и бескомпромиссно деинсталлировала из собственного организма набубнявленный тилипок, произраставший из волосатой персоны какого-то там дЕрЬмака.
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30.09.2020 18:58 Ответить
Девиз гоев моники зеленски - Чем хуже, тем лучше. Нас 73.
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30.09.2020 19:53 Ответить
Ну чому до нашого приПіздента доходить все через два місяці?
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30.09.2020 19:55 Ответить
Зе не мій президент !
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30.09.2020 23:57 Ответить
Позиция представителей Украины на переговорах должна быть наступательной, обвинительной, требовательной. Вы, Россия, вероломно напали на нас, вы, Россия, растоптали собственноручно вами подписанные договора, отторгли территории, поддерживаете сепаратизм. Именно Россия не выполняет минские соглашеня - такой должен быть разговор. Украина никогда не отступит от своих законных требований - вернуть трритории и выплатить контрибуции.
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30.09.2020 21:38 Ответить
Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7523
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30.09.2020 22:45 Ответить
Осталось убрать путинского шпиона, который этого дедушку трудоустроил.
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30.09.2020 22:49 Ответить
Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 1150
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30.09.2020 23:54 Ответить
Я б кожному виборцю Зе і "Слуг кремля" на дверях причепив наліпку:

Фокін - ЦЕ ТИ 🤣🤣😀
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30.09.2020 23:56 Ответить
по приколу, будет правильно , мол, фок i фак i - це тебе.
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01.10.2020 02:44 Ответить
От бурбицало, само в лайне ушло еще и внучку и так не оч камильфную, подсадил на ноль... Вот правду люди говорят , шо совок ладен тока дупою думать.
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01.10.2020 02:46 Ответить
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