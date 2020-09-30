Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ
Президент Украины вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в указе президента, передает Цензор.НЕТ.
"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе" (с изменениями, внесенными Указами от 30 июля 2020 № 302, от 18 августа 2020 № 327) вывести из состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В.Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в тексте указа.
Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
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нашёл пистолет
больше дедушки Фокина нет
ТИЩЕНКО ЗАМЕНА ФОКИНУ?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.msg24547579#msg24547579 Т ИЩЕНКО ЗАПЕЛ ПРО БРАТСКИЕ НАРОДЫ
На питання, як повернути окуповані території, Тищенко відповів так:
«Нашими успіхами. Я в жодному разі не розглядаю силовий варіант. Тому що у Донецьку живуть українці.
Ми не можемо займатись братовбивчою війною.ь.
Дуже важливо, щоб наші сусіди це зрозуміли, щоб вони прокинулись, щоб згадали, що колись ми були братніми народами.
https://hromadske.ua/posts/gurtok-samodiyalnosti-chi-shlyah-do-tkg-yak-deputat-restorator-mikola-tishenko-hoche-vstanovlyuvati-mir-na-donbasi
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.0
коли дєрьмака звільниш?
Коли ти само,Зе-чмо, підеш у відставку? ти ж обісралось, обісралось по самі вуха...
шмаркля,ты хоч само собі не бреши,тобі,ватному недолугому блазню-малороссу не бути ніколи Українським Президентом. Для тебе бути справжнім президентом - це космос, лише ************... коротше,йди в дупу,Зе-чмо. звільняйся і не дратуй людей,бо до ростову ти не встигнеш добігти...
Любимая Фокинская внученька-губошлёпина тут же резко и бескомпромиссно деинсталлировала из собственного организма набубнявленный тилипок, произраставший из волосатой персоны какого-то там дЕрЬмака.
Фокін - ЦЕ ТИ 🤣🤣😀