Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ

Президент Украины вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в указе президента, передает Цензор.НЕТ.

"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе" (с изменениями, внесенными Указами от 30 июля 2020 № 302, от 18 августа 2020 № 327) вывести из состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В.Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

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