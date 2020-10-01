Масштабные пожары на Луганщине: Яровой сообщил о девяти погибших
В результате пожаров в Луганской области жертвами стали уже 9 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой.
"К сожалению, на сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные – после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц", - сказал Яровой на брифинге для СМИ в Луганской области в четверг днем.
По его словам, всего возникло 146 очагов возгорания. Наиболее угрожающая ситуация возникла вдоль линии разграничения, где критическая ситуация была почти в 22 селах.
Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщали, что по состоянию на 11.30 четверга в результате пожаров погибло 8 человек и госпитализированы 10 человек
"Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г.Северодонецк)", - говорится в оперативной информации, опубликованной на сайте ГСЧС Украины.
До этого сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших в результате пожаров на Луганщине.
В ГСЧС также проинформировали, что по имеющимся оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово – 26, Капитаново - 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).
"Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора)", - говорится в информации.
В ГСЧС также добавляют, что в настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.
"По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячейках, составляет около 9,3 тыс. гектаров", - говорится в информации.
Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.
Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на 10.00 четверга, 1 октября, было ликвидировано 82 пожара, продолжалось тушение 64.
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В москву езжай, вкремль! Хоть польза какая-то будет, тварь зелёная!
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
РОССИЯ ПОШЛА НА ПРЯМЫЕ ПОДЖОГИ СО СТОРОНЫ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В масштабных пожарах в Луганской области уже погибли 9 человек, еще двенадцать пока пострадало. И это, к сожалению, не предел. То, что это сделал московский враг - нет сомнений. Более 140 очагов пожаров по всей области, подтверждение со стороны штаба ООС, это прямые поджоги со стороны оккупационных войск - не оставляют сомнений. Все это - прямая спецоперация Кремля. Однако, почему сейчас? Почему это начало происходить именно вчера?
Первое - через 25 дней - местные выборы. России нужно максимально обострить обстановку и повысить градус напряжения среди местного гражданского населения. Дестабилизировать ситуацию и продвинуть свои нарративы о «плохой Украине» и «хорошей России и свободных республиках».
Второе - нужно не забывать, что сегодня в Италии начался очередной этап суда над Виталием Маркивым, которого по надуманным Кремлем обвинениям держат в тюрьме за вещи, которых он не совершал.
Практически все руководство ДСНС полетело на суд, а это значит, что именно сейчас Россия может максимально усложнить эффективность ликвидации пожара.
Третье. Геополитическое. Отвлекать внимание от того же дела Маркива.
В этом контексте должен сказать слово и Зеленский, и его офис. Однако, кроме маленького сообщения мы не видим реальных заявлений на участие РФ в очередном преступлении против Украины.
https://replyua.net/blog/225844-politolog-rossiya-poshla-na-pryamye-podzhogi-so-storony-okkupacionnyh-voysk-v-luganskoy-oblasti.html