Масштабные пожары на Луганщине: Яровой сообщил о девяти погибших

В результате пожаров в Луганской области жертвами стали уже 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

"К сожалению, на сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные – после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц", - сказал Яровой на брифинге для СМИ в Луганской области в четверг днем.

По его словам, всего возникло 146 очагов возгорания. Наиболее угрожающая ситуация возникла вдоль линии разграничения, где критическая ситуация была почти в 22 селах.

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Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщали, что по состоянию на 11.30 четверга в результате пожаров погибло 8 человек и госпитализированы 10 человек

"Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г.Северодонецк)", - говорится в оперативной информации, опубликованной на сайте ГСЧС Украины.

До этого сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших в результате пожаров на Луганщине.

В ГСЧС также проинформировали, что по имеющимся оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово – 26, Капитаново - 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

"Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора)", - говорится в информации.

В ГСЧС также добавляют, что в настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

"По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячейках, составляет около 9,3 тыс. гектаров", - говорится в информации.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на 10.00 четверга, 1 октября, было ликвидировано 82 пожара, продолжалось тушение 64.