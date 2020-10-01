Масштабні пожежі на Луганщині: Яровий повідомив про дев'ятьох загиблих

Унаслідок пожеж у Луганській області жертвами стали вже 9 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

"На жаль, на сьогодні ми маємо дев'ять загиблих: один унаслідок пожежі, інші - після проведення відповідних експертиз буде відповідне рішення з причин загибелі цих осіб", - сказав Яровий на брифінгу для ЗМІ у Луганській області в четвер удень.

За його словами, загалом виникло 146 осередків займання. Найбільш загрозлива ситуація виникла вздовж лінії розмежування, де критична ситуація була майже в 22 селах.

Раніше в ДСНС повідомляли, що станом на 11:30 четверга внаслідок пожеж загинули 8 осіб та госпіталізовано 10 осіб.

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"Евакуйовано 120 осіб, зокрема із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдарі у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщені в м. Сєверодонецьку)", - ідеться в оперативній інформації, розміщеній на сайті ДСНС України.

До цього повідомлялося про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих унаслідок пожеж на Луганщині.

У Службі також поінформували, що за наявними оперативними даними вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будинків (Воронове - 70, Сиротино - 64, Метьолкіне -30, Муратове – 26, Капітанове -20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка - 2).

"Силами ДСНС на околиці Сєверодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів (залучено 15 осіб, 4 од. техніки). Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору)", - йдеться в інформації.

У ДСНС також додають, що наразі поширення вогню у бік Сєверодонецька немає.

"За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх шести осередків становить приблизно 9,3 тис. гектарів", - ідеться в інформації.

Загалом до гасіння залучено 1 тис. 247 осіб та 209 од. техніки. Роботи тривають у цілодобовому режимі на всіх шести основних осередках пожеж.

Як повідомлялося, 30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на 10:00 четверга, 1 жовтня, ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.