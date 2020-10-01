Масштабні пожежі на Луганщині: Яровий повідомив про дев'ятьох загиблих
Унаслідок пожеж у Луганській області жертвами стали вже 9 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.
"На жаль, на сьогодні ми маємо дев'ять загиблих: один унаслідок пожежі, інші - після проведення відповідних експертиз буде відповідне рішення з причин загибелі цих осіб", - сказав Яровий на брифінгу для ЗМІ у Луганській області в четвер удень.
За його словами, загалом виникло 146 осередків займання. Найбільш загрозлива ситуація виникла вздовж лінії розмежування, де критична ситуація була майже в 22 селах.
Раніше в ДСНС повідомляли, що станом на 11:30 четверга внаслідок пожеж загинули 8 осіб та госпіталізовано 10 осіб.
"Евакуйовано 120 осіб, зокрема із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдарі у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщені в м. Сєверодонецьку)", - ідеться в оперативній інформації, розміщеній на сайті ДСНС України.
До цього повідомлялося про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих унаслідок пожеж на Луганщині.
У Службі також поінформували, що за наявними оперативними даними вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будинків (Воронове - 70, Сиротино - 64, Метьолкіне -30, Муратове – 26, Капітанове -20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка - 2).
"Силами ДСНС на околиці Сєверодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів (залучено 15 осіб, 4 од. техніки). Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору)", - йдеться в інформації.
У ДСНС також додають, що наразі поширення вогню у бік Сєверодонецька немає.
"За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх шести осередків становить приблизно 9,3 тис. гектарів", - ідеться в інформації.
Загалом до гасіння залучено 1 тис. 247 осіб та 209 од. техніки. Роботи тривають у цілодобовому режимі на всіх шести основних осередках пожеж.
Як повідомлялося, 30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на 10:00 четверга, 1 жовтня, ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.
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В москву езжай, вкремль! Хоть польза какая-то будет, тварь зелёная!
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
РОССИЯ ПОШЛА НА ПРЯМЫЕ ПОДЖОГИ СО СТОРОНЫ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В масштабных пожарах в Луганской области уже погибли 9 человек, еще двенадцать пока пострадало. И это, к сожалению, не предел. То, что это сделал московский враг - нет сомнений. Более 140 очагов пожаров по всей области, подтверждение со стороны штаба ООС, это прямые поджоги со стороны оккупационных войск - не оставляют сомнений. Все это - прямая спецоперация Кремля. Однако, почему сейчас? Почему это начало происходить именно вчера?
Первое - через 25 дней - местные выборы. России нужно максимально обострить обстановку и повысить градус напряжения среди местного гражданского населения. Дестабилизировать ситуацию и продвинуть свои нарративы о «плохой Украине» и «хорошей России и свободных республиках».
Второе - нужно не забывать, что сегодня в Италии начался очередной этап суда над Виталием Маркивым, которого по надуманным Кремлем обвинениям держат в тюрьме за вещи, которых он не совершал.
Практически все руководство ДСНС полетело на суд, а это значит, что именно сейчас Россия может максимально усложнить эффективность ликвидации пожара.
Третье. Геополитическое. Отвлекать внимание от того же дела Маркива.
В этом контексте должен сказать слово и Зеленский, и его офис. Однако, кроме маленького сообщения мы не видим реальных заявлений на участие РФ в очередном преступлении против Украины.
https://replyua.net/blog/225844-politolog-rossiya-poshla-na-pryamye-podzhogi-so-storony-okkupacionnyh-voysk-v-luganskoy-oblasti.html