Появляются новые очаги возгорания, большинство из которых вдоль линии разграничения, - Станично-Луганская РГА

В Станично-Луганской райгосадминистрации заявили, что ликвидации пожаров на территории района продолжается, однако появляются новые очаги пожаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение РГА.

"Ликвидация пожаров на территории района продолжается, но к сожалению ветер не стихает. К тому же появляются новые очаги возгорания, подавляющее большинство которых вдоль линии разграничения", - сообщили в РГА.

Отмечается, что полиция будет предупреждать местных жителей о необходимости эвакуации в случае возникновения опасной ситуации.

"На эвакуацию людей пожилого возраста, маломобильных людей ориентированы все социальные службы района. Если вам известно, что кто-то из стариков и маломобильных нуждается в помощи, просим всех неравнодушных обращаться в подразделение ГСЧС или полиции по телефонам: 101 или 102", - сообщили в РГА.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 8 человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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