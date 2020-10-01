Виникають нові осередки займання, більшість з яких уздовж лінії розмежування, - Станично-Луганська РДА

У Станично-Луганській райдержадміністрації заявили, що ліквідація пожеж на території району триває, проте з'являються нові осередки пожеж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення РДА.

"Ліквідація пожеж на території району продовжується, але на жаль вітер не стихає. До того ж з'являються нові осередки загоряння, переважна більшість яких - загоряння вздовж лінії розмежування", - повідомили в РДА.

Зазначається, що поліція буде попереджати місцевих жителів про необхідність евакуації в разі виникнення небезпечної ситуації.

"На евакуацію людей похилого віку, маломобільних людей орієнтовані всі соціальні служби району. Якщо вам відомо, що хтось із старих і маломобільних потребує допомоги, просимо всіх небайдужих звертатися до підрозділу ДСНС або поліції за телефонами: 101 або 102", - повідомили в РДА.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж 9 людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.