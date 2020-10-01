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Новини Пожежі в Україні
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Виникають нові осередки займання, більшість з яких уздовж лінії розмежування, - Станично-Луганська РДА

Виникають нові осередки займання, більшість з яких уздовж лінії розмежування, - Станично-Луганська РДА

У Станично-Луганській райдержадміністрації заявили, що ліквідація пожеж на території району триває, проте з'являються нові осередки пожеж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення РДА.

"Ліквідація пожеж на території району продовжується, але на жаль вітер не стихає. До того ж з'являються нові осередки загоряння, переважна більшість яких - загоряння вздовж лінії розмежування", - повідомили в РДА.

Зазначається, що поліція буде попереджати місцевих жителів про необхідність евакуації в разі виникнення небезпечної ситуації.

"На евакуацію людей похилого віку, маломобільних людей орієнтовані всі соціальні служби району. Якщо вам відомо, що хтось із старих і маломобільних потребує допомоги, просимо всіх небайдужих звертатися до підрозділу ДСНС або поліції за телефонами: 101 або 102", - повідомили в РДА.

Також читайте: Масштабні пожежі на Луганщині: Яровий повідомив про дев'ятьох загиблих

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж 9 людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Автор: 

пожежа (4351) Станиця Луганська (196) Луганська область (4891)


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Як і випадку з пожежею біля Білорусі все горить лише на українській частині?
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01.10.2020 12:55 Відповісти
Да орочня палит. Самовозгорания в такую погоду?..смех.
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01.10.2020 12:58 Відповісти
Лугандонці шалят.
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01.10.2020 13:02 Відповісти
что вы , это же павстанцы
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01.10.2020 13:04 Відповісти
Засранці. Знищують свою ж Луганщину з земляками.
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01.10.2020 13:11 Відповісти
"...з'являються нові осередки загоряння, переважна більшість яких - загоряння вздовж лінії розмежування" - та то випадковість, не звертайте уваги. Сказало ж Зелене Гавно "в нас з "тією стороною" мир, дружба, жвачка".
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01.10.2020 13:25 Відповісти
ОПЗЖ повинно подати в суд на російсько-фашистських загарбників , за те що ті палять їхній електорат .
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01.10.2020 15:39 Відповісти
 
 