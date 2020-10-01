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Машина сопровождения Суркиса пыталась выдавить меня на "встречку", - агент НАБУ Шевченко

Машина сопровождения Суркиса пыталась выдавить меня на

Депутат ОПЗЖ Григорий Суркис ездит на бронированном "Мерседесе" с мигалкой. Когда агент НАБУ Евгений Шевченко отказался дать ему дорогу, микроавтобус сопровождения Суркиса попытался выдавить машину Шевченко на встречную полосу.

Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Столичном шоссе меня пытался обогнать автомобиль Mercedes-Benz S600 с государственным знаком АА 2067 РР, который зарегистрирован за ФК "Динамо-Киев" и принадлежит народному депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису", - отметил он.

По словам Шевченко, автомобиль Суркиса двигался с сигнальными маячками синего и красного цвета. По правилам все водители обязаны уступить машине с проблесковым маячком дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.

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"Но для меня было совершенно неожиданно увидеть спецсигналы на гражданском авто, ведь я осознавал, что наши врачи или пожарные вряд передвигаются на бронированных Мерседесах, поэтому продолжал двигаться дальше на разрешенной ПДД скорости", - отметил Шевченко.

"Охрана Суркиса решила, что мое авто им очень мешает, и автомобиль сопровождения народного депутата, а именно микроавтобус Mercedes-Benz Vito черного цвета, выжимал меня на полосу движения встречного транспорта", - добавил агент НАБУ.

Избежать столкновения он смог, только превысив скорость и обогнав оба "Мерседеса".

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Шевченко сообщил о нарушении ПДД по номеру 102, но реакции правоохранителей пока не получил.

Для Шевченко это не первая встреча на дороге с принадлежащим Суркису автомобилем.

"В 2016 году на ул. Мечникова водитель на автомобиле Mercedes-Benz S600, Д.З. АА 0006 ВР, на котором также передвигался тот самый Григорий Суркис, совершил резкое изменение полосы движения, чем допустил столкновение с моим авто и повредил мне передний бампер. Водителю хватило наглости не остановиться и поехать дальше, как будто ничего такого не произошло", - написал Шевченко.

Тогда он догнал и заблокировал нарушителя, и тот рассчитался за причиненный автомобилю Шевченко вред.

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Машина сопровождения Суркиса пыталась выдавить меня на встречку, - агент НАБУ Шевченко 01
Машина сопровождения Суркиса пыталась выдавить меня на встречку, - агент НАБУ Шевченко 02

Автор: 

ПДД (532) Суркис (338) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+22
А в даній ситуації це має значення? Тут ж питання в тому, що кортеж депутата порушує закон!
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01.10.2020 17:07 Ответить
+14
То есть незаконно установленные проблесковые маячки на мерсе суркисни тебя не интересуют.
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01.10.2020 17:14 Ответить
+11
Чомусь мені здається, що за створення аварійної ситуації ніхто не відповідатиме.
А як вважає товариш Аваков?
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01.10.2020 17:25 Ответить
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Мне вот интересно, кто этот "агент" вообще и что он хочет своей публичностью? К чему этот цирк?
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01.10.2020 17:05 Ответить
А в даній ситуації це має значення? Тут ж питання в тому, що кортеж депутата порушує закон!
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01.10.2020 17:07 Ответить
Если кортеж депутата нарушает Закон, то пиши заявление в полицию или информируй своё руководство и наказывайте зарвавшихся князьков. К чему бежать в СМИ и со своими портретами и именами кукарекать на всю страну о мелком правонарушении? В депутаты хочется ?
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01.10.2020 17:13 Ответить
Может сразу в Басманный суд написать?
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01.10.2020 17:15 Ответить
Нет, лучше написать на Цензоре, вместо правоохранительных органов , так точно поможет
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01.10.2020 17:17 Ответить
ти такий вумний, що аж дурний
"Шевченко сообщил о нарушении ПДД по номеру 102, но реакции правоохранителей пока не получил.Источник: https://censor.net/ru/n3222364"
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01.10.2020 17:25 Ответить
Динамо динамит
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01.10.2020 17:26 Ответить
И о том, что "агенту" Шевченко не ответили в полиции, он сообщил Цензору и местным "всё знающим" Игспэрдам, не забыв себя пропиарить на очередной мелочи? А если бы его подрезал простой работяга, вместо кортежа Суркисов, тоже было бы столько высеров?
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01.10.2020 17:29 Ответить
Свинорус, ты тупой?
Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10214270137947258&id=1830076032 в Фейсбуке , информирует https://censor.net/https://censor.net/ru/n3222364
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01.10.2020 18:01 Ответить
Не реагуйте на іванових, зайвий клопіт.
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01.10.2020 20:24 Ответить
Ну якщо створення аварійної ситуації це дрібне порушення в тебе...
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01.10.2020 17:17 Ответить
Агент був явно не таємний, якого вже кожний собака знає.
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01.10.2020 17:08 Ответить
То есть незаконно установленные проблесковые маячки на мерсе суркисни тебя не интересуют.
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01.10.2020 17:14 Ответить
а это попытка убийства
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01.10.2020 19:31 Ответить
А що ти хтів ?
То раніше у вас був статус активіст, тепер ви ніхто.
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01.10.2020 17:06 Ответить
У цуркиса крыша сам бакашка,бакашку цуркис накормил омарами в ресторане и теперь может вытворять на дорогах все что хочет,авакяшка пикнуть не посмеет.
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01.10.2020 17:10 Ответить
Стань во главе твоего списка и я пойду душить первым
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01.10.2020 17:29 Ответить
Бойко ,Рабинович ,каломойский ,Герман , бондаренчиха Лукаш, верещук …………
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01.10.2020 18:14 Ответить
не пропусти королевскую
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01.10.2020 19:33 Ответить
за навмисне здійснення аварійного випадку - безтермінове позбавлення керування будь якими засобами транспортування. крапка
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01.10.2020 17:18 Ответить
уточнюю - навіть на пошту такого не брати
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01.10.2020 18:35 Ответить
Кортеж?! А я подумав про похоронний!
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01.10.2020 17:25 Ответить
Чомусь мені здається, що за створення аварійної ситуації ніхто не відповідатиме.
А як вважає товариш Аваков?
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01.10.2020 17:25 Ответить
собаков вообще ничего не вважае. там его кореша,кто ж их накажет?
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01.10.2020 19:51 Ответить
Надо-было на таран идти
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01.10.2020 17:25 Ответить
Это не цуркис, это какой то цурес
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01.10.2020 17:30 Ответить
тю...на кацапии https://twitter.com/i/status/1311672561495834626 таких суркисов немеряно
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01.10.2020 17:31 Ответить
Зайчиху бы на них. Ту самую, с быдлохарькова.
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01.10.2020 17:45 Ответить
Дорогой Женя, "по-секрету" тебе сообщаю, что таких беспредельщиков на дорогах Украины сотни ежедневно. Стесняюсь спросить: Ты первый раз за последние годы на дорогу выехал? Или тебя впечатлило звонкое имя -"Суркис". А если не Суркис, то и не заметил бы?
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01.10.2020 18:19 Ответить
Защищаешь Суркиса?
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01.10.2020 18:35 Ответить
Чур меня чур, эту тварь защищать. Я о том, что таких "суркисов" на дорогах сотни. И писать (с фото) о них надо не только когда звонкие имена. Это системная проблема.
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01.10.2020 18:47 Ответить
Ну, это устоявшаяся практика - писать только про известных людей. Во всех странах так делается. Воруют все, а пишут только про топ-барыг. Что тут удивительного? Неизвестные никому неинтересны, в т.ч. и тебе тоже.
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01.10.2020 18:57 Ответить
Ну не скажи. Когда начинаешь выяснять, про такого казалось бы "неизвестного", выясняется очень много интересного. Причем в основном криминально-интересного. Но если говорить об общеустоявшейся практике, то ты прав. И это проблема, т.к. в теории перед законом ВСЕ равны. А на практике ... Гондурас.
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02.10.2020 09:52 Ответить
почему террорист сепар едет с мигалкой и не повешен...во старна..и бабки с флагами и палатками..дурка..
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01.10.2020 18:20 Ответить
Напомню, что Суркис - депутат от партии ОПЗЖ, которую все совкодрочеры воспринимают как борца с олигархами и капиталистами.
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01.10.2020 18:21 Ответить
суркіс - чи не найперший олігарх та капіталіст
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01.10.2020 18:44 Ответить
" автомобиль Суркиса двигался с сигнальными маячками синего и красного цвета."

На каком основании? Что за московитские замашки?
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01.10.2020 18:32 Ответить
до речі, треба спитати у народного депутата України Саша Куницкий, шо за куйня?!!
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01.10.2020 18:43 Ответить
пачиму маячки не по госту
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01.10.2020 18:45 Ответить
Самое большее, что угрожает Грише Сурику в данном случае - это небольшой штрафик за установку маячков на своей машинке.
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01.10.2020 18:44 Ответить
а создание аварийной ситуации, не?
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01.10.2020 18:47 Ответить
"Пытался вытеснить на встречку...', - очень растяжимое и трудно доказуемое определение.
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01.10.2020 18:58 Ответить
бандурка не зря старался
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01.10.2020 19:03 Ответить
При Ишаку все ездят на номерах прыкрития и как хотят...
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01.10.2020 18:53 Ответить
5-10 бусов, номер один
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01.10.2020 19:08 Ответить
В нормальном государстве подобному дерьму сняли бы мигалку и засунули ниже пояса . Мало того что по черному грабят народ да ещё беспредельничают
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01.10.2020 19:00 Ответить
анекдот - Куніцкій народний депутат України
рівно як ленський, ваков, мойский, метов і тд тп
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01.10.2020 19:02 Ответить
Зелохи, почему Суркисы еще не сидят в тюряге за схемы воровства денег у облэнерго?
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01.10.2020 19:45 Ответить
В августе 15 года полиция догнала Григория Суркиса за незаконные проблесковые маячки. Тогда было нельзя. Теперь им можно все
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01.10.2020 19:48 Ответить
Українці самі дозволили, нема чого нарікати. Який нарід, така і влада. В Україні дивом трапилось два виключення з цього правила - Ющенко і Порошенко.
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01.10.2020 20:29 Ответить
Судя по всему - не помогло, Суркис не перестал ставить себе маячки.
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01.10.2020 20:50 Ответить
Этого агента у тюрьму надо, он что подписку не давал? Или это у него агентурное задание было?)))) пусть пишет заяву, пусть полиция проверит машину
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01.10.2020 21:09 Ответить
 
 