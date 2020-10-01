Машина сопровождения Суркиса пыталась выдавить меня на "встречку", - агент НАБУ Шевченко
Депутат ОПЗЖ Григорий Суркис ездит на бронированном "Мерседесе" с мигалкой. Когда агент НАБУ Евгений Шевченко отказался дать ему дорогу, микроавтобус сопровождения Суркиса попытался выдавить машину Шевченко на встречную полосу.
Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Столичном шоссе меня пытался обогнать автомобиль Mercedes-Benz S600 с государственным знаком АА 2067 РР, который зарегистрирован за ФК "Динамо-Киев" и принадлежит народному депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису", - отметил он.
По словам Шевченко, автомобиль Суркиса двигался с сигнальными маячками синего и красного цвета. По правилам все водители обязаны уступить машине с проблесковым маячком дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.
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"Но для меня было совершенно неожиданно увидеть спецсигналы на гражданском авто, ведь я осознавал, что наши врачи или пожарные вряд передвигаются на бронированных Мерседесах, поэтому продолжал двигаться дальше на разрешенной ПДД скорости", - отметил Шевченко.
"Охрана Суркиса решила, что мое авто им очень мешает, и автомобиль сопровождения народного депутата, а именно микроавтобус Mercedes-Benz Vito черного цвета, выжимал меня на полосу движения встречного транспорта", - добавил агент НАБУ.
Избежать столкновения он смог, только превысив скорость и обогнав оба "Мерседеса".
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Шевченко сообщил о нарушении ПДД по номеру 102, но реакции правоохранителей пока не получил.
Для Шевченко это не первая встреча на дороге с принадлежащим Суркису автомобилем.
"В 2016 году на ул. Мечникова водитель на автомобиле Mercedes-Benz S600, Д.З. АА 0006 ВР, на котором также передвигался тот самый Григорий Суркис, совершил резкое изменение полосы движения, чем допустил столкновение с моим авто и повредил мне передний бампер. Водителю хватило наглости не остановиться и поехать дальше, как будто ничего такого не произошло", - написал Шевченко.
Тогда он догнал и заблокировал нарушителя, и тот рассчитался за причиненный автомобилю Шевченко вред.
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"Шевченко сообщил о нарушении ПДД по номеру 102, но реакции правоохранителей пока не получил.Источник: https://censor.net/ru/n3222364"
Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10214270137947258&id=1830076032 в Фейсбуке , информирует https://censor.net/https://censor.net/ru/n3222364
То раніше у вас був статус активіст, тепер ви ніхто.
А як вважає товариш Аваков?
На каком основании? Что за московитские замашки?
рівно як ленський, ваков, мойский, метов і тд тп