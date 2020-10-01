Белорусы массово получают СМСки от милиции

Абонент "MVD" рассылает людям сообщения о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий" и призывает "не совершать ошибок".

Об этом сообщает "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщения получают абоненты разных операторов. В смс адресата называют "нарушителем порядка проведения массовых мероприятий".

Ответить на сообщение невозможно.

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СМИ отмечают, что текст сообщения вызывает вопросы. Так, автор или авторы сообщения ссылаются почему-то не на административную, а на уголовную статью - 342 УК. Самих "нарушителей" не вызывают ни в полицию, ни к следователям, ни в суд, а только "лично предупреждают о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях".

"Не допускайте ошибок", - призывает адресатов абонент "MVD".

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Мобильный оператор А1 так прокомментировал рассылку порталу "ТУТ.by": "Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама".

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что сообщения рассылает ведомство.