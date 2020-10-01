Белорусы массово получают СМСки от милиции
Абонент "MVD" рассылает людям сообщения о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий" и призывает "не совершать ошибок".
Об этом сообщает "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщения получают абоненты разных операторов. В смс адресата называют "нарушителем порядка проведения массовых мероприятий".
Ответить на сообщение невозможно.
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СМИ отмечают, что текст сообщения вызывает вопросы. Так, автор или авторы сообщения ссылаются почему-то не на административную, а на уголовную статью - 342 УК. Самих "нарушителей" не вызывают ни в полицию, ни к следователям, ни в суд, а только "лично предупреждают о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях".
"Не допускайте ошибок", - призывает адресатов абонент "MVD".
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Мобильный оператор А1 так прокомментировал рассылку порталу "ТУТ.by": "Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама".
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что сообщения рассылает ведомство.
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Но это происходит в той мере, в которой люди позволяют это делать.
Де це ?
Підказка, не в Бєларусі.
а коменты на данной страничке твитера-ваще убойные
https://twitter.com/InsomniaAeterna Тень той, которая...
В чатах ябатек переполох
Не знаю, насколько это правда, но есть ещё байка, что вокруг майдана в подземных переходах выливали специальный особо вонючий раствор, чтобы потом обвинить майдановцев в том, что они там всё засрали. Звучит смешно и анекдотично, но вообще в это охотно верится. Просто потому, что действия властей в то время часто были смешными и анекдотичными. Вот прям как нынешние.