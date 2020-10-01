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Новости Революция в Беларуси
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Белорусы массово получают СМСки от милиции

Белорусы массово получают СМСки от милиции
Фото: TUT.BY

Абонент "MVD" рассылает людям сообщения о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий" и призывает "не совершать ошибок".

Об этом сообщает "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщения получают абоненты разных операторов. В смс адресата называют "нарушителем порядка проведения массовых мероприятий".

Ответить на сообщение невозможно.

Белорусы массово получают СМСки от милиции 01

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СМИ отмечают, что текст сообщения вызывает вопросы. Так, автор или авторы сообщения ссылаются почему-то не на административную, а на уголовную статью - 342 УК. Самих "нарушителей" не вызывают ни в полицию, ни к следователям, ни в суд, а только "лично предупреждают о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях".

"Не допускайте ошибок", - призывает адресатов абонент "MVD".

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Мобильный оператор А1 так прокомментировал рассылку порталу "ТУТ.by": "Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама".

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что сообщения рассылает ведомство.

Автор: 

Беларусь (7920) мобильная связь (436)


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Топ комментарии
+14
Людей считают быдлом.
Но это происходит в той мере, в которой люди позволяют это делать.
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01.10.2020 22:42 Ответить
+12
у нас в 2014 на Грушевского также приходило смс как поступали с беркутом по возможности все знают для беларусов совет очень не любят коктейли они и ваш омон также)) только два варианта или вы или омон, в белых перчатках и разуванием пред лавочкой революцию не делают Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 7765
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01.10.2020 22:52 Ответить
+11
Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 1672
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01.10.2020 22:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Людей считают быдлом.
Но это происходит в той мере, в которой люди позволяют это делать.
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01.10.2020 22:42 Ответить
Антоненко, Кузьменко, Дугарь, Федина, Звіробій, Стерненко...
Де це ?
Підказка, не в Бєларусі.
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01.10.2020 23:01 Ответить
Туше...
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01.10.2020 23:02 Ответить
Музичко , "Лісник" , Гандзюк ...
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01.10.2020 23:04 Ответить
Жизнєвский, Нігоян..14 000 вбитих росіянами, і їх шістками...
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01.10.2020 23:22 Ответить
Что в этом списке делает Гандзюк?
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01.10.2020 23:58 Ответить
Ето одна із 100500 мілліардов жертва кровавого рєжима ліпєцко - мальдівского патологіццкого мародьора, от которого, довєдьонний до отчаянья нєчєловєчєскімі страданіямі, утомльонний войной нарід, ізбавілся 21.04.2019.
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02.10.2020 00:33 Ответить
Свободным гражданам, у которых в их стране завоёвано неприкосновенное право собираться мирно и без оружия для выражения своей общественной позиции, никто не посмеет присылать угрозы с официального адреса МВД страны.
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02.10.2020 00:46 Ответить
Да здравствует КНДР!
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01.10.2020 22:43 Ответить
Теперь, по идее пекарня должна делать рассылку, как правильно сушить сухари.
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01.10.2020 22:44 Ответить
или как коктейли быстро делать
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01.10.2020 23:06 Ответить
https://twitter.com/InsomniaAeterna

а коменты на данной страничке твитера-ваще убойные

https://twitter.com/InsomniaAeterna Тень той, которая...

В чатах ябатек переполох

Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 5162 Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 3140
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01.10.2020 22:47 Ответить
пролукашенские уже обоср... знает чью колбаску сьели
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01.10.2020 22:57 Ответить
у нас в 2014 на Грушевского также приходило смс как поступали с беркутом по возможности все знают для беларусов совет очень не любят коктейли они и ваш омон также)) только два варианта или вы или омон, в белых перчатках и разуванием пред лавочкой революцию не делают Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 7765
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01.10.2020 22:52 Ответить
Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 1672
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01.10.2020 22:55 Ответить
Якщо дійсно , в Білорусі , так розвинена ІТ галузь - чому білоруси , й досі , не створять сайт на кшталт наших "антиберкуту" чи "миротворця"... ? Розміщували б там дані їхніх поліцаїв - нехай би , кожен охочій , і ЇМ висилав СМСки !
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01.10.2020 23:01 Ответить
ІТ-фронт РБ інформує: https://belarusit.duckdns.org/
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01.10.2020 23:08 Ответить
Как бы не ошибиться и ябатьке не отправили
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01.10.2020 23:25 Ответить
Мені така на Груші у січні 2014 прийшла.
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02.10.2020 00:27 Ответить
Тоже вспомнилось. На что рассчитывали, не понимаю. Что испугаются и будут сидеть по домам? Сначала дубинками по голове и почкам, а потом смски? Смешно. Это в первый день может бы проконало, а потом уже было поздно смски слать.
Не знаю, насколько это правда, но есть ещё байка, что вокруг майдана в подземных переходах выливали специальный особо вонючий раствор, чтобы потом обвинить майдановцев в том, что они там всё засрали. Звучит смешно и анекдотично, но вообще в это охотно верится. Просто потому, что действия властей в то время часто были смешными и анекдотичными. Вот прям как нынешние.
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02.10.2020 01:00 Ответить
Знакомо. В 2014-м то же самое происходило на подходах к Майдану.
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02.10.2020 02:40 Ответить
Кстати, сегодня была новость о том, что Аваков уже начал тренировки ментов по разгону Майдана.
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02.10.2020 02:42 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3222343/politseyiskie_i_natsgvardeyitsy_odeschiny_uchilis_zaderjivat_protestuyuschih_pod_kriki_bandu_get_videofotoreportaj
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02.10.2020 02:47 Ответить
Лукакашка никак не успокоится,мразь помойная
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02.10.2020 06:47 Ответить
Порахувати кількість людей , що отримали sms-ки з погрозами і встановити по цих підрахунках реальні результати виборів - справа суто технічна 😁👍
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02.10.2020 08:07 Ответить
 
 