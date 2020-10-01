Білоруси масово отримують есемески від міліції

Абонент "MVD" розсилає людям повідомлення про те, що вони "встановлені як порушники порядку проведення масових заходів" і закликає "не робити помилок".

Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення отримують абоненти різних операторів. В смс адресата називають "порушником порядку проведення масових заходів".

Відповісти на повідомлення неможливо.

ЗМІ зазначають, що текст повідомлення викликає питання. Так, автор або автори повідомлення посилаються чомусь не на адміністративну, а на кримінальну статтю - 342 КК. Самих "порушників" не викликають ні в поліцію, ні до слідчих, ні в суд, а тільки "особисто попереджають про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах".

Дивіться також: Білоруси скандують міліції Лукашенка: "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти!". ВIДЕО

"Не допускайте помилок", - закликає адресатів абонент "MVD".

Мобільний оператор А1 так прокоментував розсилку порталу "ТУТ.by": "Це повідомлення надсилається Міністерством внутрішніх справ відповідно до законодавства як соціальна реклама".

Прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила, що повідомлення розсилає відомство.

Дивіться також: Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест. ФОТО