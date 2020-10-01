Білоруси масово отримують есемески від міліції
Абонент "MVD" розсилає людям повідомлення про те, що вони "встановлені як порушники порядку проведення масових заходів" і закликає "не робити помилок".
Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення отримують абоненти різних операторів. В смс адресата називають "порушником порядку проведення масових заходів".
Відповісти на повідомлення неможливо.
ЗМІ зазначають, що текст повідомлення викликає питання. Так, автор або автори повідомлення посилаються чомусь не на адміністративну, а на кримінальну статтю - 342 КК. Самих "порушників" не викликають ні в поліцію, ні до слідчих, ні в суд, а тільки "особисто попереджають про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах".
"Не допускайте помилок", - закликає адресатів абонент "MVD".
Мобільний оператор А1 так прокоментував розсилку порталу "ТУТ.by": "Це повідомлення надсилається Міністерством внутрішніх справ відповідно до законодавства як соціальна реклама".
Прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила, що повідомлення розсилає відомство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но это происходит в той мере, в которой люди позволяют это делать.
Де це ?
Підказка, не в Бєларусі.
а коменты на данной страничке твитера-ваще убойные
https://twitter.com/InsomniaAeterna Тень той, которая...
В чатах ябатек переполох
Не знаю, насколько это правда, но есть ещё байка, что вокруг майдана в подземных переходах выливали специальный особо вонючий раствор, чтобы потом обвинить майдановцев в том, что они там всё засрали. Звучит смешно и анекдотично, но вообще в это охотно верится. Просто потому, что действия властей в то время часто были смешными и анекдотичными. Вот прям как нынешние.