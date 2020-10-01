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Новини Революція в Білорусі
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Білоруси масово отримують есемески від міліції

Білоруси масово отримують есемески від міліції
Фото: TUT.BY

Абонент "MVD" розсилає людям повідомлення про те, що вони "встановлені як порушники порядку проведення масових заходів" і закликає "не робити помилок".

Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення отримують абоненти різних операторів. В смс адресата називають "порушником порядку проведення масових заходів".

Відповісти на повідомлення неможливо.

Білоруси масово отримують есемески від міліції 01

ЗМІ зазначають, що текст повідомлення викликає питання. Так, автор або автори повідомлення посилаються чомусь не на адміністративну, а на кримінальну статтю - 342 КК. Самих "порушників" не викликають ні в поліцію, ні до слідчих, ні в суд, а тільки "особисто попереджають про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах".

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"Не допускайте помилок", - закликає адресатів абонент "MVD".

Мобільний оператор А1 так прокоментував розсилку порталу "ТУТ.by": "Це повідомлення надсилається Міністерством внутрішніх справ відповідно до законодавства як соціальна реклама".

Прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила, що повідомлення розсилає відомство.

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Автор: 

Білорусь (7967) мобільний зв’язок (1039)


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Топ коментарі
+14
Людей считают быдлом.
Но это происходит в той мере, в которой люди позволяют это делать.
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01.10.2020 22:42 Відповісти
+12
у нас в 2014 на Грушевского также приходило смс как поступали с беркутом по возможности все знают для беларусов совет очень не любят коктейли они и ваш омон также)) только два варианта или вы или омон, в белых перчатках и разуванием пред лавочкой революцию не делают Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 7765
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01.10.2020 22:52 Відповісти
+11
Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 1672
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01.10.2020 22:55 Відповісти
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Людей считают быдлом.
Но это происходит в той мере, в которой люди позволяют это делать.
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01.10.2020 22:42 Відповісти
Антоненко, Кузьменко, Дугарь, Федина, Звіробій, Стерненко...
Де це ?
Підказка, не в Бєларусі.
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01.10.2020 23:01 Відповісти
Туше...
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01.10.2020 23:02 Відповісти
Музичко , "Лісник" , Гандзюк ...
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01.10.2020 23:04 Відповісти
Жизнєвский, Нігоян..14 000 вбитих росіянами, і їх шістками...
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01.10.2020 23:22 Відповісти
Что в этом списке делает Гандзюк?
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01.10.2020 23:58 Відповісти
Ето одна із 100500 мілліардов жертва кровавого рєжима ліпєцко - мальдівского патологіццкого мародьора, от которого, довєдьонний до отчаянья нєчєловєчєскімі страданіямі, утомльонний войной нарід, ізбавілся 21.04.2019.
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02.10.2020 00:33 Відповісти
Свободным гражданам, у которых в их стране завоёвано неприкосновенное право собираться мирно и без оружия для выражения своей общественной позиции, никто не посмеет присылать угрозы с официального адреса МВД страны.
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02.10.2020 00:46 Відповісти
Да здравствует КНДР!
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01.10.2020 22:43 Відповісти
Теперь, по идее пекарня должна делать рассылку, как правильно сушить сухари.
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01.10.2020 22:44 Відповісти
или как коктейли быстро делать
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01.10.2020 23:06 Відповісти
https://twitter.com/InsomniaAeterna

а коменты на данной страничке твитера-ваще убойные

https://twitter.com/InsomniaAeterna Тень той, которая...

В чатах ябатек переполох

Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 5162 Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 3140
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01.10.2020 22:47 Відповісти
пролукашенские уже обоср... знает чью колбаску сьели
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01.10.2020 22:57 Відповісти
у нас в 2014 на Грушевского также приходило смс как поступали с беркутом по возможности все знают для беларусов совет очень не любят коктейли они и ваш омон также)) только два варианта или вы или омон, в белых перчатках и разуванием пред лавочкой революцию не делают Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
01.10.2020 22:52 Відповісти
Белорусы массово получают СМСки от милиции - Цензор.НЕТ 1672
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01.10.2020 22:55 Відповісти
Якщо дійсно , в Білорусі , так розвинена ІТ галузь - чому білоруси , й досі , не створять сайт на кшталт наших "антиберкуту" чи "миротворця"... ? Розміщували б там дані їхніх поліцаїв - нехай би , кожен охочій , і ЇМ висилав СМСки !
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01.10.2020 23:01 Відповісти
ІТ-фронт РБ інформує: https://belarusit.duckdns.org/
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01.10.2020 23:08 Відповісти
Как бы не ошибиться и ябатьке не отправили
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01.10.2020 23:25 Відповісти
Мені така на Груші у січні 2014 прийшла.
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02.10.2020 00:27 Відповісти
Тоже вспомнилось. На что рассчитывали, не понимаю. Что испугаются и будут сидеть по домам? Сначала дубинками по голове и почкам, а потом смски? Смешно. Это в первый день может бы проконало, а потом уже было поздно смски слать.
Не знаю, насколько это правда, но есть ещё байка, что вокруг майдана в подземных переходах выливали специальный особо вонючий раствор, чтобы потом обвинить майдановцев в том, что они там всё засрали. Звучит смешно и анекдотично, но вообще в это охотно верится. Просто потому, что действия властей в то время часто были смешными и анекдотичными. Вот прям как нынешние.
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02.10.2020 01:00 Відповісти
Знакомо. В 2014-м то же самое происходило на подходах к Майдану.
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02.10.2020 02:40 Відповісти
Кстати, сегодня была новость о том, что Аваков уже начал тренировки ментов по разгону Майдана.
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02.10.2020 02:42 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3222343/politseyiskie_i_natsgvardeyitsy_odeschiny_uchilis_zaderjivat_protestuyuschih_pod_kriki_bandu_get_videofotoreportaj
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02.10.2020 02:47 Відповісти
Лукакашка никак не успокоится,мразь помойная
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02.10.2020 06:47 Відповісти
Порахувати кількість людей , що отримали sms-ки з погрозами і встановити по цих підрахунках реальні результати виборів - справа суто технічна 😁👍
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02.10.2020 08:07 Відповісти
 
 