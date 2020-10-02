ГБР отчиталось о ходе расследования крушения Ан-26 под Чугуевом

Государственное бюро расследований отчиталось о расследовании уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи ГБР вместе с военными прокурорами провели ряд следственных и процессуальных действий.

При участии специалистов проведен осмотр места происшествия с распределением на секторы. При осмотре обнаружены тела погибших, части самолета, которые имеют механические повреждения. На месте происшествия в хвостовой части самолета обнаружен бортовой самописец (черный ящик), проведены осмотры 26 тел при участии судебно-медицинских экспертов, а такжже назначены 26 судебно-медицинских экспертиз.

Проведена выемка документов в военной части А4104 по организации и проведению полетов, а также образцов топлива. Также на территории военной части А4104, с целью экспертного исследования, изъяты образцы технического масла, которое используется для смазки деталей двигателя, установленного на самолет АН-26.

В Печерский районный суд. Киева подано 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи), изъятое в ходе осмотров с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз. В Печерский районный суд Киева поданы 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов (в ГП "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов", командовании Воздушных Сил Украины, Министерстве обороны Украины, Харьковского университета Воздушных Сил, воинской части А4104, Государственной аудиторской службе Украины, Счетной палате Украины) по обслуживанию, модернизации, эксплуатации самолета.

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У 25 родственников погибших курсантов отобраны биологические образцы для проведения экспертиз.

Проведено 25 осмотров тел погибших, в ходе которых изъятф 25 образцов крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз. Назначены 27 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови, проведены 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих, в ходе которых изъяты 5 образцов костной ткани с целью последующего их направления для проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Повторно назначены 5 генетико-молекулярных экспертиз по образцам костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих. Назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз по образцам биологических образцов родственников погибших военнослужащих. Дополнительно назначены 14 генетико-молекулярных экспертиз по образцам личных вещей неопознанных военнослужащих. Также наначены 25 сравнительных судебных молекулярно-генетических экспертиз.

Назначена экспертиза взрывчатых веществ и продуктов взрыва на предмет исследования вопросов наличия взрывных устройств или веществ на борту самолета, которые могли привести к пожару или взрыву после столкновения с землей. Допрошены более 60 свидетелей. Допрошены 10 потерпевших лиц (родственники погибших).

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Истребованы и получены от Украинского гидрометеоцентра сведения о погодных условиях во время и на месте авиакатастрофы. Истребованы и получены от Управления регулирования деятельности государственной авиации Украины документы по летной годности самолета.

От ГП получена информацию об обслуживании воздушного движения Украины информацию о полетах других воздушных судов во время и на месте авиакатастрофы, от ГП "Антонов" - документы по изготовлению, доработки и продления назначенного срока службы самолета АН-26, от Управления военных представительств МО Украины - документы на участие работников Управления в модернизации, переоборудовании, ремонте, замене агрегатов самолета АН-26, от ГП "Ивченко-Прогресс" - должным образом заверенные копии документов, на основании которых были утверждены акты технического состояния, авиационных двигателей. От "Мотор Сич" получена документация о ремонте двигателя.

Проведен осмотр и изготовление дубликата кассеты записи разговоров экипажа самолета АН-26, которые изъяты из бортового самописца самолета, изготовлена стенограмма к протоколу осмотра. Отобраны образцы топлива с обломков самолета АН-26, которые были обнаружены представителями комиссии Минобороны в ходе проведения расследования причины авиационной катастрофы. Осмотрены оригиналы медицинских книжек 4-х военнослужащих, управлявших полетами. Истребована копия плана группы расчета и анализа комиссии по расследованию катастрофы, видео с радаров в Харьковском аэропорту, от ГП "Завод 410 ГА" - оригиналы дела второго ремонта самолета АН-26, от Воздушных сил ВСУ - массив информации, представляющей интерес для досудебного следствия.

Также инициировано проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в командовании Воздушных Сил ВС Украины, в/ч А4104, Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "МОТОР СИЧ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по ​​вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организации проведения учебных полетов самолета АН-26.

Кроме того, следователями инициировано проведение проверок по аналогичным вопросам, которые касаются всех самолетов производства ГП "Антонов" и которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до настоящего времени.

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