ДБР відзвітувало про хід розслідування катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

Державне бюро розслідувань відзвітувало про розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи військового літака АН-26 в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР разом з військовими прокурорами провели низку слідчих і процесуальних дій.

За участю фахівців проведено огляд місця події із розподіленням на сектори. Під час огляду виявлено тіла загиблих, частини літака, які мають механічні пошкодження, тощо. На місці події в хвостовій частині літака виявлено бортовий самописець (чорну скриньку); проведено огляди 26 тіл за участю судово-медичних експертів; призначено 26 судово-медичних експертиз.

Проведено виїмку документів у військовій частини А4104 щодо організації та проведення польотів, а також зразків палива; на території військової частини А4104, з метою експертного дослідження, вилучено зразки технічного мастила, яке використовується для змащування внутрішніх деталей двигуна, встановленого на літак АН-26.

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До Печерського районного суду м. Києва подано 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі) вилучені в ході оглядів з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз, які задоволенні; до Печерського районного суду м. Києва подано 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в ДП "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", Командуванні Повітряних Сил України, Міністерстві оборони України, Харківському Університеті Повітряних Сил, військовій частині А4104, Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України) щодо обслуговування, модернізації, експлуатації літака.

У 25 родичів загиблих курсантів відібрано біологічні зразки для проведення експертиз.

Проведено проведено 25 оглядів тіл загиблих, у ході яких вилучено 25 зразків крові для проведення генетико-молекулярних експертиз; призначено 27 генетико-молекулярних експертиз за вилученими зразками крові; проведено 5 додаткових оглядів невпізнаних тіл військовослужбовців, у ході яких вилучено 5 зразків кісткової тканини з метою подальшого їх направлення для проведення генетико-молекулярних експертиз.

Повторно призначені 5 генетико-молекулярних експертиз за зразками кісткової тканини, вилученої з тіл невпізнаних військовослужбовців. Призначено 25 генетико-молекулярних експертиз за зразками біологічних зразків родичів загиблих військовослужбовців. Додатково призначено 14 генетико-молекулярних експертиз за зразками особистих речей невпізнаних військовослужбовців.

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Повторно призначено 5 генетико-молекулярних експертиз за зразками кісткової тканини, вилученої з тіл невпізнаних військовослужбовців. Призначено 25 генетико-молекулярних експертиз за зразками біологічних зразків родичів загиблих військовослужбовців. Додатково призначено 14 генетико-молекулярних експертиз за зразками особистих речей невпізнаних військовослужбовців.

Також призначено 25 порівняльних судових молекулярно-генетичних експертиз.

Призначено експертизу вибухових речовин і продуктів вибуху на предмет дослідження питань наявності вибухових пристроїв чи речовин на борту літака, які могли спричинити пожежу чи вибух після зіткнення із землею. Допитано понад 60 свідків; допитано 10 потерпілих осіб (родичів загиблих).

Витребувано та отримано від Українського гідрометеоцентру відомості про погодні умови під час та на місці авіакатастрофи. Витребувано та отримано від Управління регулювання діяльності державної авіації України документи щодо льотної придатності літака, що зазнав катастрофи.

Від ДП отримана інформація про обслуговування повітряного руху України про польоти інших повітряних суден під час і на місці авіакатастрофи, від ДП "Антонов" - документи щодо виготовлення, доопрацювання та продовження призначеного терміну служби літака АН-26, від Управління військових представництв МО України - документи на участь працівників Управління у модернізації, переобладнанні, ремонті, заміні агрегатів літака АН-26, від ДП "Івченко-Прогрес" - належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких були затверджені акти технічного стану, авіаційних двигунів. Від "Мотор Січ" отримана документація про ремонт двигуна.

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Проведено огляд та виготовлення дублікату касети запису розмов екіпажу літака АН-26, які вилучено з магнітофонного бортописця літака, виготовлено стенограму до протоколу огляду. Відібрано зразки палива із уламків літака АН-26, які було виявлено представниками комісії МОУ в ході проведення розслідування причини авіаційної катастрофи. Витребувано та оглянуто оригінали медичних книжок 4-х військовослужбовців, які керували польотами. Витребувано копію плану групи розрахунку і аналізу комісії з розслідування катастрофи. Витребувано відео з радарів у Харківському аеропорту. Витребувано та отримано від ДП "Завод 410 ЦА" оригінали справи другого ремонту літака АН-26. Витребувано та отримано від Командування Повітряних сил ЗСУ масив інформації, що становить інтерес для досудового слідства.

Також ініційовано проведення аудиторами Державної аудиторської служби України перевірок у Командуванні Повітряних Сил ЗС України, в/ч А4104, Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, ПАТ "МОТОР СІЧ", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "АНТОНОВ" з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака АН-26, що зазнав катастрофи.

Крім того, слідчими ініційовано проведення перевірок з аналогічних питань, які стосуються усіх літаків виробництва ДП "Антонов" та які на цей час перебувають на озброєнні у Збройних Силах України починаючи із 1991 року дотепер.