Розпочато процедуру видачі тіл загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом, - ДБР

ДБР повідомляє про початок видачі тіл загиблих під час аварії військово-транспортного літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Сьогодні розпочато процедуру видачі тіл родичам загиблих для поховання", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.