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Новости
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В Одессе суд отменил отказ избирательной комиссии в регистрации партии Кивалова

В Одессе суд отменил отказ избирательной комиссии в регистрации партии Кивалова

Одесский окружной админсуд признал противоправным и отменил постановление об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд признал противоправным и отменил постановление Одесской городской территориальной избирательной комиссии №56 об отказе в регистрации.

Кроме того, обязал комиссию зарегистрировать кандидатов в депутаты от этой партии.

"Выслушав объяснения сторон, исследовав доказательства, судом установлено, что Одесская областная организация Украинской морской партии Сергея Кивалова сформировала и утвердила на собрании, конференции один единый избирательный список по выборам депутатов местного совета и восемь территориальных избирательных списков с соблюдением требований Избирательного кодекса по количеству кандидатов в депутаты - в каждом таком списке присутствие в пятерке избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола)", - говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации "в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов". В документе сказано, что причиной отказа стало несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.

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Автор: 

Кивалов Сергей (391) местные выборы (2752) Одесса (7921) партия (566) суд (25139)


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Топ комментарии
+8
Партия "*********"
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02.10.2020 17:21 Ответить
+6
Ожидаемо.Новые лица.
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02.10.2020 17:19 Ответить
+4
Это всех предыдущих-дружбанчик.Снабдил дипломами своей академии пол страны.
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02.10.2020 17:21 Ответить
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Это всех предыдущих-дружбанчик.Снабдил дипломами своей академии пол страны.
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02.10.2020 17:21 Ответить
Ожидаемо.Новые лица.
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02.10.2020 17:19 Ответить
Партия "*********"
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02.10.2020 17:21 Ответить
серёга ********
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02.10.2020 17:22 Ответить
"И пока руками машут,на трибунах чудаки,избежавшие опалы,теневые генералы,умножают капиталы перестройке вопреки!!!"
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02.10.2020 17:26 Ответить
Вот что значит вовремя на лапу дать
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02.10.2020 17:27 Ответить
Лучше уж Кивалов чем жопа или пальцы Путина.
По крайней мере он после себя что оставит, а не как все остальные тянут в офшоры
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02.10.2020 17:50 Ответить
Нам еще ******** не хватало... И живет себе и никто ему ничего не сделал, после выборов 2004 г. Эх, ребята, нам не в Европу, нам в ...
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02.10.2020 17:58 Ответить
Дайте угадаю! А судья случаем не выпускник ************ кузни кадров по торговле правдой?
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02.10.2020 20:56 Ответить
Слухайте, якою би сволотою не був той підрахуй, виборче законодавство потрібно виконувать. Голосувати чи ні за ту партію, це вже інше питання і справа виборців, а не виборчої комісії. Не подобається фрукт - не голосуйте самі, та розтлумачте іншим виборцям свою позицію
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02.10.2020 21:06 Ответить
ну серега теперь в тельняшке,
а говорили, женщин не любит
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02.10.2020 23:46 Ответить
Это хорошо...сцепилось два ублюдка в серпентарии...Труха и ********...у трухи экономические рычаги, у ******** судейские...пусть эта мразь немного друг друга погандонит...Желательно в СМИ
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02.10.2020 23:54 Ответить
******** не здохло еще сатана
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03.10.2020 01:14 Ответить
 
 