В Одессе суд отменил отказ избирательной комиссии в регистрации партии Кивалова

Одесский окружной админсуд признал противоправным и отменил постановление об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд признал противоправным и отменил постановление Одесской городской территориальной избирательной комиссии №56 об отказе в регистрации.

Кроме того, обязал комиссию зарегистрировать кандидатов в депутаты от этой партии.

"Выслушав объяснения сторон, исследовав доказательства, судом установлено, что Одесская областная организация Украинской морской партии Сергея Кивалова сформировала и утвердила на собрании, конференции один единый избирательный список по выборам депутатов местного совета и восемь территориальных избирательных списков с соблюдением требований Избирательного кодекса по количеству кандидатов в депутаты - в каждом таком списке присутствие в пятерке избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола)", - говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации "в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов". В документе сказано, что причиной отказа стало несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.

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