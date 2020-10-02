В Одессе суд отменил отказ избирательной комиссии в регистрации партии Кивалова
Одесский окружной админсуд признал противоправным и отменил постановление об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова.
Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что суд признал противоправным и отменил постановление Одесской городской территориальной избирательной комиссии №56 об отказе в регистрации.
Кроме того, обязал комиссию зарегистрировать кандидатов в депутаты от этой партии.
"Выслушав объяснения сторон, исследовав доказательства, судом установлено, что Одесская областная организация Украинской морской партии Сергея Кивалова сформировала и утвердила на собрании, конференции один единый избирательный список по выборам депутатов местного совета и восемь территориальных избирательных списков с соблюдением требований Избирательного кодекса по количеству кандидатов в депутаты - в каждом таком списке присутствие в пятерке избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола)", - говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации "в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов". В документе сказано, что причиной отказа стало несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.
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По крайней мере он после себя что оставит, а не как все остальные тянут в офшоры
а говорили, женщин не любит