ВС США летают на самолетах старше наших, - командующий ВС ВСУ Дроздов

Самолеты-истребители ВС Украины были произведены в конце 80-х. А в Соединенных Штатах летают в том числе самолеты 70-х гг производства.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов, информирует Цензор.НЕТ.

"F-15, который летает в США - они выпуска 1972-1974 года. Наши самолеты-истребители, штурмовики - выпуска 1988-1991 года", - сказал он.

По словам Дроздова, с началом вооруженной агрессии России против Украины военную авиацию пришлось восстанавливать практически с нуля. За последние шесть лет было восстановлено 87 самолетов. Наладить производство новых самолетов при этом не удалось, отметил Дроздов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет ВВС США совершил экстренную посадку в Одессе, - СМИ. ФОТО

"Сейчас мы только выходим на то, что Ан-178 в течение 2 лет, возможно, будет в воздушных силах. Но до этого у нас не было такой возможности, наши заводы не могли сделать. Даже обещания сделать на ГП "Антонов" легкий штурмовик - даже они за эти годы не были выполнены. И все мероприятия, которые мы выполняем, мы выполняем на той технике, которая летает", - пояснил он.

"У нас есть мощные вооруженные силы. На чем они летают? На том, что государство может обеспечить. Мы надеемся на то, что государство выделит средства, чтобы мы и дальше могли обеспечить надежную защиту государству", - добавил командующий ВС ВСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил опровергло версию Кучера о промедлении диспетчера при посадке Ан-26: Это просто его оценочные суждения, непонятно, откуда он их берет