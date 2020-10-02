ВС США летают на самолетах старше наших, - командующий ВС ВСУ Дроздов
Самолеты-истребители ВС Украины были произведены в конце 80-х. А в Соединенных Штатах летают в том числе самолеты 70-х гг производства.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов, информирует Цензор.НЕТ.
"F-15, который летает в США - они выпуска 1972-1974 года. Наши самолеты-истребители, штурмовики - выпуска 1988-1991 года", - сказал он.
По словам Дроздова, с началом вооруженной агрессии России против Украины военную авиацию пришлось восстанавливать практически с нуля. За последние шесть лет было восстановлено 87 самолетов. Наладить производство новых самолетов при этом не удалось, отметил Дроздов.
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"Сейчас мы только выходим на то, что Ан-178 в течение 2 лет, возможно, будет в воздушных силах. Но до этого у нас не было такой возможности, наши заводы не могли сделать. Даже обещания сделать на ГП "Антонов" легкий штурмовик - даже они за эти годы не были выполнены. И все мероприятия, которые мы выполняем, мы выполняем на той технике, которая летает", - пояснил он.
"У нас есть мощные вооруженные силы. На чем они летают? На том, что государство может обеспечить. Мы надеемся на то, что государство выделит средства, чтобы мы и дальше могли обеспечить надежную защиту государству", - добавил командующий ВС ВСУ.
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Курсанты в США не летают на самолётах с движками. выработавшими ресурс.
Это вообще был бы позор для рукводства так относиться к своим курсантам.
Старый дармоед Дроздов должен идти нах на пенсию за внуками смотреть.
само бы оно на таком самолете точно не полетело!
Догоним и перегоном Америку 🌅
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое. © Насир Хосроу
Для початку треба визначитись:
- що таке ринкова вартість цих запчастин, ким і яким чином вона визначалась, на підставі яких документів?
-як, ким і коли визначалась вартість перевезення цих запчастин із країни агресора до України?
Скільки і яких підрозділів було задіяно в цій операції.
-яка собівартість виготовлення цих запчастин в Україні з урахуванням переоснащення технологічних ліній на діючих заводах чи побудові нового заводу.
І наостанок, звідкіля у цього пі...дора данні про вартість запчастин, точніше на підставі чого всі ці зєльоні тварюки взяли ці цифри?
Відповідь дуже проста. Навіть, якщо всі цифри, наведені журнашлюхами, правдиві, вартість ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРУ З КРАЇНИ-АГРЕСОРА В УКРАЇНУ КОШТУЄ ДОРОГО І НА ЦЮ ПОСЛУГУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ НЕ ІСНУЄ В ПРИНЦИПІ. Прикладом може бути операція відомства Шеленберга,під час війни, по транспортуванню потрібних для авіації і танків підшипників із США через Швецію.
Десь так. За помилки зазделегіть вибачаюсь.