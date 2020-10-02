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Новости Агрессия России против Украины
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ВС США летают на самолетах старше наших, - командующий ВС ВСУ Дроздов

ВС США летают на самолетах старше наших, - командующий ВС ВСУ Дроздов

Самолеты-истребители ВС Украины были произведены в конце 80-х. А в Соединенных Штатах летают в том числе самолеты 70-х гг производства.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов, информирует Цензор.НЕТ.

"F-15, который летает в США - они выпуска 1972-1974 года. Наши самолеты-истребители, штурмовики - выпуска 1988-1991 года", - сказал он.

По словам Дроздова, с началом вооруженной агрессии России против Украины военную авиацию пришлось восстанавливать практически с нуля. За последние шесть лет было восстановлено 87 самолетов. Наладить производство новых самолетов при этом не удалось, отметил Дроздов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет ВВС США совершил экстренную посадку в Одессе, - СМИ. ФОТО

"Сейчас мы только выходим на то, что Ан-178 в течение 2 лет, возможно, будет в воздушных силах. Но до этого у нас не было такой возможности, наши заводы не могли сделать. Даже обещания сделать на ГП "Антонов" легкий штурмовик - даже они за эти годы не были выполнены. И все мероприятия, которые мы выполняем, мы выполняем на той технике, которая летает", - пояснил он.

"У нас есть мощные вооруженные силы. На чем они летают? На том, что государство может обеспечить. Мы надеемся на то, что государство выделит средства, чтобы мы и дальше могли обеспечить надежную защиту государству", - добавил командующий ВС ВСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил опровергло версию Кучера о промедлении диспетчера при посадке Ан-26: Это просто его оценочные суждения, непонятно, откуда он их берет

Автор: 

авиация (2850) самолет (3643) шоу Шустера (315) ГП "Антонов" (142) ВСУ (6689)


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Топ комментарии
+19
она не столько надежнее...просто у них нет проблем с запчастями...а у нашей техники критически значимое количество производится в стране -агрессоре.
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02.10.2020 22:11 Ответить
+16
не надо равнять! это как сравнивать Chevrolet Camaro 80-х и Москвич-2140SL тех же годов. Это тоже что сравнивать говно с повидлом
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02.10.2020 22:07 Ответить
+11
Вот только в штатах организация технического обслуживания, модернизационные программы и финансирования ремонтов авиатехники абсолютно не соизмеримы с нашими реалиями.
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02.10.2020 22:09 Ответить
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В США денежная единица доллар а у нас грн и она постарше но гривна сосо Павлиашвили к доллару
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02.10.2020 23:20 Ответить
Какого иглесиаса ты у меня с языка снял?
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02.10.2020 23:23 Ответить
А исчо в США доляр старше гривны! Падумаешь, инфляцыя!
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02.10.2020 23:22 Ответить
а ещё в США зайцы пожилые...они старше наших, они такие в годах-в годах... их никто не ловит, потому что они не бегают
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02.10.2020 23:25 Ответить
Але вони літають і не падають,а на обслуговування виділяють великі кошти,а не крадуть.
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02.10.2020 23:43 Ответить
А мы США ???
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02.10.2020 23:49 Ответить
а ще в США середня зарплата майже в ДЕСЯТЬ раз більша ніж в Україні! І ЩО???
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03.10.2020 03:56 Ответить
В США летают самолёты и 60-х, и 70-х, потому что двигатели заменяются вовремя.
Курсанты в США не летают на самолётах с движками. выработавшими ресурс.
Это вообще был бы позор для рукводства так относиться к своим курсантам.
Старый дармоед Дроздов должен идти нах на пенсию за внуками смотреть.
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03.10.2020 05:38 Ответить
Для літаків вартість яких висока строки експлуатації 50 років і більше це нормально, їх фюзеляжі і проектують на такі терміни, інше діло, що є технічне обслуговування, є система діагностики , є ресурс частин і двигунів, який не повинен перевищувати гарантовані строки експлуатації. І є банальні помилки пілотів. Тобто, на якомусь етапі був косяк, однак в формулярі на літак повинно все бути відображенно, тому слідчим потрібно чітко розібратись хто і що зробив чи недоробив.
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03.10.2020 06:02 Ответить
....................................................................
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03.10.2020 06:54 Ответить
Оправдание идиотское, а отношение к службе халатное, вот и оправдывается хенерал.
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03.10.2020 06:56 Ответить
ЗС США літають на літаках, старших за наші, - командувач ПС ЗСУ Дроздов - Цензор.НЕТ 4954
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03.10.2020 07:21 Ответить
Не ну если штаты изберут пророссийского клоуна тогда и сравнивать нужно.
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03.10.2020 07:53 Ответить
Вже 4 роки, як ...
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03.10.2020 10:28 Ответить
Так у американцев система "новый самолёт в старом корпусе", а у нас "старый самолёт в старом корпусе"
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03.10.2020 08:56 Ответить
Можно добавить - новый генерал со старой начинкой
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03.10.2020 09:51 Ответить
Прстыдился бы сравнивать!
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03.10.2020 09:49 Ответить
Так то воно так, але порівнювати фінансування воєнки і відповідно затрат на технічне обслуговування літаків США і України - скажемо так, не варто.
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03.10.2020 09:50 Ответить
именно эту РОЖУ надо первым сажать за убитых в АН-26 парней!!! именно этот м удак должен обеспечить своевременность и полноту всех регламентных работ на технике ВС!!! тюрьма ему это поблажка! его расстреливать нужно!!!

само бы оно на таком самолете точно не полетело!
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03.10.2020 10:08 Ответить
Америка-загнивающая страна!
Догоним и перегоном Америку 🌅
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03.10.2020 10:32 Ответить
Эта старая казлина вроде бы и говорит правду, а на самом деле манипулирует. Ведь там не только своевременно и качественно производят регламентные работы, но и производят модернизацию устаревшей техники. А у нас продлевают ресурс на бумажке. За это этого козла судить надо.
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03.10.2020 11:23 Ответить
Американские самолеты проектировались как носители ядерного оружия, без компромисов по надежности.
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03.10.2020 11:54 Ответить
Упс, а где фанаты порошенка, как же там великая экономика и развитие Антонова, о которым нам чисали последние 6 лет? ни одного самолета, Карл..
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03.10.2020 12:19 Ответить
если посмотреть на Зелю, то Порох вообще святой, так что заткнись
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03.10.2020 13:12 Ответить
Не суди, о чем не знаешь, - правило простое:
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое. © Насир Хосроу
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03.10.2020 13:57 Ответить
Учиться надо не на старье , а на новых самолётах..
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03.10.2020 12:27 Ответить
хенерал покрывает своих "благодетелей", ведь тот же министр обороны или же наш Зе не пользуются авиацией 70-80 -х годов, да и олигархи с депутатами не пользуются Ту-154 и на это есть финансы, а вот для пушечного мяса как всегда денег нет, но вы держитесь, как была "гниль" при власти так она никуда не делась.
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03.10.2020 12:42 Ответить
Если перестать 3.14-ть и откатывать - то к весне уже можно купить две-три эскадрильи эф16-х.... Но все же понятно, что это нереальное условие.
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03.10.2020 12:57 Ответить
КОГДА ЭТИХ ПДРОВ С РУССКИМИ ФАМИЛИЯМИ ВСЕХ ПОУВОЛЬНЯЮТ С ГОСОРГАНОВ !!!???
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03.10.2020 13:07 Ответить
Таке враження,що цей тіпа командуючий порівнює буй з пальцем. Він би ще про В-52 згадав, від якого залишились тільки хіба що корпус та назва. А все інше там абсолютно нове (озброєння,авіоніка,двигуни і т.д). Крім того,в них нема проблем з кваліфікованим обслуговуючим персоналом та запчастинами.Це все також стосується і літаків інших типів.
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03.10.2020 13:10 Ответить
для модернизации ВВС если нет денег, есть механизм как делали в США, они выпускали военные облигации, с листингом на мировых биржах, я уверен найдутся люди на нашем шарике, которые купили бы их, за эти деньги провести ревизию и модернизацию нужного и покупку НОвого!!!!!!!!!!!!!!!!! но при Слугах народа(но только очень богатого), нам этого не увидеть
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03.10.2020 13:18 Ответить
поставьте главой Антонова, Саакашвили он реально сможет, а эти Лоси уничтожат завод
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03.10.2020 13:23 Ответить
Що?
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03.10.2020 21:04 Ответить
Пі...дор мудрий поясню тобі один раз, хоча,розумію, що це все даремно, бо ти альбо зєльоний жидівський півень на кшталт гон(р)дона чи шустрага савіка альбо, взагалі, задроч мацкальський. Тому поясню шановному товариству, чому весь гвалт пра свинарчуків і наживу - чиста на той час жидівська (гон(р)дон,шустрий, бєня і Со.) проти Пороха, бо зєльоному пі...дору дуже хатєлась стать справжнім, а не кіношним, прєпіздєнтом.Про що ці щєльоні мразі серуть ротом. Про те,що вартість запчастин до бойової техніки виробництва кацапстану була "в рази? вища за її ринкову вартість".
Для початку треба визначитись:
- що таке ринкова вартість цих запчастин, ким і яким чином вона визначалась, на підставі яких документів?
-як, ким і коли визначалась вартість перевезення цих запчастин із країни агресора до України?
Скільки і яких підрозділів було задіяно в цій операції.
-яка собівартість виготовлення цих запчастин в Україні з урахуванням переоснащення технологічних ліній на діючих заводах чи побудові нового заводу.
І наостанок, звідкіля у цього пі...дора данні про вартість запчастин, точніше на підставі чого всі ці зєльоні тварюки взяли ці цифри?
Відповідь дуже проста. Навіть, якщо всі цифри, наведені журнашлюхами, правдиві, вартість ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРУ З КРАЇНИ-АГРЕСОРА В УКРАЇНУ КОШТУЄ ДОРОГО І НА ЦЮ ПОСЛУГУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ НЕ ІСНУЄ В ПРИНЦИПІ. Прикладом може бути операція відомства Шеленберга,під час війни, по транспортуванню потрібних для авіації і танків підшипників із США через Швецію.
Десь так. За помилки зазделегіть вибачаюсь.
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06.10.2020 23:45 Ответить
У нас можно все круто строить, если б рабочие были не тупые селяне и оборудование поновее. А то вместо хлева они прутся на заводы, и типа работают. А потом техника разваливается на ходу.
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12.03.2021 17:12 Ответить
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