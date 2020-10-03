РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5658 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 475 12

Горсовет Днепра опровергает сообщение о нехватке коек для больных Covid-19

Горсовет Днепра опровергает сообщение о нехватке коек для больных Covid-19

Главврач облбольницы и кандидат в мэры Днепра от СН Сергей Рыженко заявил, что в медучреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом. Его слова опровергла замдиректора департамента здравоохранения горсовета Днепра Юлия Викленко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".

"Больница имени Мечникова находится в областном подчинении, но тем не менее, согласно распоряжению Министерства здравоохранения и главного санитарного врача Украины, больница им. Мечникова - одна из тех, которые оказывают помощь больным коронавирусом в городе Днепр, несмотря на то, что она областного подчинения. Среди таких больниц: №16, №8, №21 для взрослых, больница им. Мечникова и №6 для детей. Несмотря на повышенный уровень заболеваемости, коек хватает. В больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках. Также в других больницах тоже есть свободные койки", - заявила Викленко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из клиники Днепра произошла утечка персональных медицинских данных, связанных с COVID-19, - СНБО

Викленко считает, что теперешняя ситуация является закономерной и типичной для осеннего сезона.

"Да, пришла осень. У нас есть рост заболеваемости ОРВИ, также рост коронавирусной инфекции не только по всей Украине, но и по всей Европе. Мы информируем людей, чтобы они носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки. К сожалению, не все люди соблюдают эти правила", - сказала Викленко.

"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.

Также на Цензор.НЕТ: Новое "дело врачей" в Днепре: против ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко открыли уголовное производство. Его коллег уже вызывают на допросы

Автор: 

Днепр (4444) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.

Зелёные пургоносцы. Их если слушать, то у нас люди уже на улицах падают.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:43 Ответить
+2
4.5 процентов умерли от количества что выздоровело. Вот это реальная смертность. А из тех кто сейчас болеет сколько умрет никто не знает. Так что маски не носите, это как обычный насморк. Но когда попадете в эту 20 - 1 умерший вам станет значительно легше , ведь вас уже ничего беспокоить не будет, ведь вы будете лежать в целофановом мешке и вам все как и было все будет пофиг. Но а я желаю вам , чтобы вы выжили и всю жизнь дышали с большим трудом. Вот чем может Украине обойтись наш пофигизм . Берегите себя. Раssийких троллей это не касается.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:27 Ответить
+1
Тесты не работают зато пропаганда коронобесов старается во всю. Пора казать правду что
мир в тупике в нынешней парадигме ненасытного потребления. Наркомания поребления погубила эту систему и экологию, но коронобесы хотят ее сохранить только для себя любимых. Остальных загнать в стойло.Крарантин пробная недолугая попытка подмять под себя всех несогласных.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.

Зелёные пургоносцы. Их если слушать, то у нас люди уже на улицах падают.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:43 Ответить
Тесты не работают зато пропаганда коронобесов старается во всю. Пора казать правду что
мир в тупике в нынешней парадигме ненасытного потребления. Наркомания поребления погубила эту систему и экологию, но коронобесы хотят ее сохранить только для себя любимых. Остальных загнать в стойло.Крарантин пробная недолугая попытка подмять под себя всех несогласных.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:33 Ответить
4.5 процентов умерли от количества что выздоровело. Вот это реальная смертность. А из тех кто сейчас болеет сколько умрет никто не знает. Так что маски не носите, это как обычный насморк. Но когда попадете в эту 20 - 1 умерший вам станет значительно легше , ведь вас уже ничего беспокоить не будет, ведь вы будете лежать в целофановом мешке и вам все как и было все будет пофиг. Но а я желаю вам , чтобы вы выжили и всю жизнь дышали с большим трудом. Вот чем может Украине обойтись наш пофигизм . Берегите себя. Раssийких троллей это не касается.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:27 Ответить
Помню эпидемию грипа, в каждом классе болело около десяти каждый день но за месяц все кончилось без всякого карантина, тестов и вакцин. Вирус и человек приспособились. Все что надо знать о вирусах.
показать весь комментарий
04.10.2020 06:17 Ответить
Лахті продовжує (((

Юрочка.. відсьогодні ти у мене будеш вилітати постійно на...уй у спам...
показать весь комментарий
04.10.2020 11:47 Ответить
Наші люди *******, коли їм плачуть...
А тут ще й вибори...
показать весь комментарий
03.10.2020 16:54 Ответить
Авторы и исполнители барановирусной афёры повиснут на одном каштане.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:20 Ответить
Щоб койок було достатньо треба що робити? Більше виписувати хворих Так це й працює.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:40 Ответить
так і роблять..
Бо що робити ....?
показать весь комментарий
04.10.2020 11:48 Ответить
О, уже сдвиг: люди начали перепроверять свои анализы, правда за свои кровные.
показать весь комментарий
03.10.2020 21:52 Ответить
Та називайте місто по-українськи, як його назвали 1918 р.: Січеслав.
Нащо ото весь час його назву калічити - то під московсько-комуністичних зайд,
то під жидо-масонів...
показать весь комментарий
03.10.2020 22:30 Ответить
//Это только начало грандиозного шухера. Максимально защитите себя и своих близких

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Міськрада Дніпра спростовує повідомлення про брак ліжок для хворих на Covid-19 - Цензор.НЕТ 8217
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська

С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.

Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.

Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.

И будьте здоровы.
показать весь комментарий
04.10.2020 11:45 Ответить
 
 