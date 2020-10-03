Горсовет Днепра опровергает сообщение о нехватке коек для больных Covid-19

Главврач облбольницы и кандидат в мэры Днепра от СН Сергей Рыженко заявил, что в медучреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом. Его слова опровергла замдиректора департамента здравоохранения горсовета Днепра Юлия Викленко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".

"Больница имени Мечникова находится в областном подчинении, но тем не менее, согласно распоряжению Министерства здравоохранения и главного санитарного врача Украины, больница им. Мечникова - одна из тех, которые оказывают помощь больным коронавирусом в городе Днепр, несмотря на то, что она областного подчинения. Среди таких больниц: №16, №8, №21 для взрослых, больница им. Мечникова и №6 для детей. Несмотря на повышенный уровень заболеваемости, коек хватает. В больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках. Также в других больницах тоже есть свободные койки", - заявила Викленко.

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Викленко считает, что теперешняя ситуация является закономерной и типичной для осеннего сезона.

"Да, пришла осень. У нас есть рост заболеваемости ОРВИ, также рост коронавирусной инфекции не только по всей Украине, но и по всей Европе. Мы информируем людей, чтобы они носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки. К сожалению, не все люди соблюдают эти правила", - сказала Викленко.

"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.

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