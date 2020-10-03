Горсовет Днепра опровергает сообщение о нехватке коек для больных Covid-19
Главврач облбольницы и кандидат в мэры Днепра от СН Сергей Рыженко заявил, что в медучреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом. Его слова опровергла замдиректора департамента здравоохранения горсовета Днепра Юлия Викленко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".
"Больница имени Мечникова находится в областном подчинении, но тем не менее, согласно распоряжению Министерства здравоохранения и главного санитарного врача Украины, больница им. Мечникова - одна из тех, которые оказывают помощь больным коронавирусом в городе Днепр, несмотря на то, что она областного подчинения. Среди таких больниц: №16, №8, №21 для взрослых, больница им. Мечникова и №6 для детей. Несмотря на повышенный уровень заболеваемости, коек хватает. В больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках. Также в других больницах тоже есть свободные койки", - заявила Викленко.
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Викленко считает, что теперешняя ситуация является закономерной и типичной для осеннего сезона.
"Да, пришла осень. У нас есть рост заболеваемости ОРВИ, также рост коронавирусной инфекции не только по всей Украине, но и по всей Европе. Мы информируем людей, чтобы они носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки. К сожалению, не все люди соблюдают эти правила", - сказала Викленко.
"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.
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Зелёные пургоносцы. Их если слушать, то у нас люди уже на улицах падают.
мир в тупике в нынешней парадигме ненасытного потребления. Наркомания поребления погубила эту систему и экологию, но коронобесы хотят ее сохранить только для себя любимых. Остальных загнать в стойло.Крарантин пробная недолугая попытка подмять под себя всех несогласных.
Юрочка.. відсьогодні ти у мене будеш вилітати постійно на...уй у спам...
А тут ще й вибори...
Бо що робити ....?
Нащо ото весь час його назву калічити - то під московсько-комуністичних зайд,
то під жидо-масонів...
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська
С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.
Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.
Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.
И будьте здоровы.