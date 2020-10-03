Ослабить карантин можно только в Кировоградской области, - Минздрав

Ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 позволяет ослабить карантин только в Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 3 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет в Кировоградской области 19,9 и не превышает определенный в Минздраве базовый уровень в 40 новых больных.

В остальных областях Украины он выше базового.

Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях - соответственно 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тысяч населения.

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В Киеве этот показатель составляет 165,4 новых больных на 100 тысяч населения, а в Киевской области - 111,1, что не позволяет перейти к ослаблению карантина.

Кроме того, по данным профильного ведомства, к ослаблению карантина не готовы также и Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская , Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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