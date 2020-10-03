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Новости Коронавирус и карантин
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Ослабить карантин можно только в Кировоградской области, - Минздрав

Ослабить карантин можно только в Кировоградской области, - Минздрав

Ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 позволяет ослабить карантин только в Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 3 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет в Кировоградской области 19,9 и не превышает определенный в Минздраве базовый уровень в 40 новых больных.

В остальных областях Украины он выше базового.

Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях - соответственно 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тысяч населения.

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В Киеве этот показатель составляет 165,4 новых больных на 100 тысяч населения, а в Киевской области - 111,1, что не позволяет перейти к ослаблению карантина.

Кроме того, по данным профильного ведомства, к ослаблению карантина не готовы также и Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская , Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Кировоградская область (642)


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Топ комментарии
+5
Перу та Аргентина - найжорсткіші карантини. Сенсу, судячи із статистики, нуль.
Іспанія: навіть плавати біля пляжу треба в масці, інакше штраф кілька сотень євро. За усіма слідкують дрони та поліціянти. Сенсу? Нуль. Друга хвиля.

Швеція - ні карантину, ні масок. 8 смертей за останній тиждень. Лікарні поступово звільняються.

Так. Справа дійсно в карантині та розслаблених людях
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03.10.2020 18:27 Ответить
+2
Та реально нет никакого карантина ,людишки геть расслабились ,за что и отгребают ...
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03.10.2020 18:19 Ответить
+2
Ой антипка чи мені тобі розповідати, що зростання "числа заражень ковідом" є наслідком виключно зростання кількості протестованих людей.
І до речі в Швеції змінилися правила про підозру на ковід. Якщо в родині є підтверджений фуфлотестом випадок, всі інші також вважаються підозрілими на ковід.

Те, що в Швеції за півроку померло 5895 людей "із ковідом" і з середнім віком 83 роки, це наслідок звичайної природної смертності.

Йди вішай свою лапшу баранам.
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03.10.2020 19:06 Ответить
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Та реально нет никакого карантина ,людишки геть расслабились ,за что и отгребают ...
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03.10.2020 18:19 Ответить
Перу та Аргентина - найжорсткіші карантини. Сенсу, судячи із статистики, нуль.
Іспанія: навіть плавати біля пляжу треба в масці, інакше штраф кілька сотень євро. За усіма слідкують дрони та поліціянти. Сенсу? Нуль. Друга хвиля.

Швеція - ні карантину, ні масок. 8 смертей за останній тиждень. Лікарні поступово звільняються.

Так. Справа дійсно в карантині та розслаблених людях
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03.10.2020 18:27 Ответить
Переболеем все не очкуйте
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03.10.2020 18:44 Ответить
В последние недели в Швеции рост числа заражений ковидом. За послендние двое суток 752 и 668. В пересчете на население Украины это 3008 и 2672 соответственно. Это показатели Украины двух-четырехнедельной давности. Но в Швеции в 58% домохозяйств живет только один человек. У нас таких 18%.

Так что больницы в Швеции снова заполняются. А то, что в Швеции вымерло в первую волну 5895 что в пересчете на население Украины составило бы 23580 смертей делает пример Швеции весьма гробокопательным.
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03.10.2020 18:50 Ответить
Ой антипка чи мені тобі розповідати, що зростання "числа заражень ковідом" є наслідком виключно зростання кількості протестованих людей.
І до речі в Швеції змінилися правила про підозру на ковід. Якщо в родині є підтверджений фуфлотестом випадок, всі інші також вважаються підозрілими на ковід.

Те, що в Швеції за півроку померло 5895 людей "із ковідом" і з середнім віком 83 роки, це наслідок звичайної природної смертності.

Йди вішай свою лапшу баранам.
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03.10.2020 19:06 Ответить
Ой, андрипка, знов свої фантазії пропагуєш? Якого біса тоді ти про Швецію байки розповідаєш, якшо їх статистику ти сам вважаєш недостовірною? А от кількість померлих сфальшувати важче. І у сусідньої Норвегії з не надто жорстким карантином смертність в рази менша.
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03.10.2020 19:22 Ответить
це твої чи твоїх товаришей журнашльондр-факчекерів фантазії,яким плювати на науку, бо є завдання за гроші вішати людям лапшу на вуха

нічого у вас не вийде, нас більше
а поки що йди в баню, істото
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03.10.2020 19:24 Ответить
а списати інсульт на ковід дуже важко?
он загиблих в дтп офіційно визнають померлими від коронавірусу "і нічого"

причому тут Норвегія? там населення менше і купа інших нюансів від частки мігрантів серед населення до протоколів лікування

гуляй, соросятко, та подалі
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03.10.2020 19:25 Ответить
В Україні вже за добу від ковіда помирає в 9 разів більше, ніж в ДТП. А Ви все брехню тиражуєте. Навіть якщо всіх загиблих в ДТП туди записати, такої цифри не одержиш. Та і у загиблих в ДТП не буде "і з середнім віком 83 роки".
Ви вже зовсім забрехалися.
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03.10.2020 19:30 Ответить
причому тут взагалі дтп?
в Україні щодня вмирає 1600-1700 людей
чи важко намалювати кілька десятків смертей від ковіду на підставі фальшивих тестів?
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03.10.2020 19:38 Ответить
Бо недалекі розумом люди вперто тиражують дурні байки на кшталт цієї "он загиблих в дтп офіційно визнають померлими від коронавірусу "і нічого"".
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03.10.2020 20:13 Ответить
Ти прикидаєшся? Ти побачив десь слово "тільки" і словоспослучення "тільки померлих через дтп списують на ковід"? Ти - гнійний тріль. Вали звідси, поки цілий.
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03.10.2020 20:15 Ответить
Ви такий грізний, просто жах. Мабуть, весь інтернет вважаєте своєю власністю?
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03.10.2020 20:17 Ответить
Ось і закінчилися "псевдоаргументи"
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03.10.2020 20:19 Ответить
Чекаєте, що пожалію Вас, за те, що у Вас закінчилися "псевдоаргументи"? Дарма.
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03.10.2020 20:24 Ответить
Норвегія показує набагато кращі результати в боротьбі з ковідом, ніж Швеція. А Вам раджу розібратися в різниці понять "смертність" та "кількість смертей", щоб менше фігню писати.
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03.10.2020 20:15 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

Населення Норвегії в два рази менше, ніж у Швеції.
На якому графіку я маю побачити, що Норвегія показує набагато кращі результати в боротьбі з ковідом, ніж Швеція? До речі в Норвегії теж маски необов'язкові.
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03.10.2020 20:18 Ответить
Смертність рахують на певну кількість населення. Тому по ній можна порівнювати стан в країнах з різною чисельністю населення.
Швеція 583 смерті на мільйон населення (14 місце в світі)
Норвегія 51 смерть на мільйон населення (96 місце в світі)
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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03.10.2020 20:29 Ответить
Маються на увазі смерті від ковіду.
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03.10.2020 20:30 Ответить
Наверное потому можно что здесь все за зеленского ******* .не?
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03.10.2020 21:34 Ответить
 
 