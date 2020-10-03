Ослабить карантин можно только в Кировоградской области, - Минздрав
Ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 позволяет ослабить карантин только в Кировоградской области.
Об этом свидетельствуют индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 3 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет в Кировоградской области 19,9 и не превышает определенный в Минздраве базовый уровень в 40 новых больных.
В остальных областях Украины он выше базового.
Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях - соответственно 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тысяч населения.
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В Киеве этот показатель составляет 165,4 новых больных на 100 тысяч населения, а в Киевской области - 111,1, что не позволяет перейти к ослаблению карантина.
Кроме того, по данным профильного ведомства, к ослаблению карантина не готовы также и Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская , Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
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Іспанія: навіть плавати біля пляжу треба в масці, інакше штраф кілька сотень євро. За усіма слідкують дрони та поліціянти. Сенсу? Нуль. Друга хвиля.
Швеція - ні карантину, ні масок. 8 смертей за останній тиждень. Лікарні поступово звільняються.
Так. Справа дійсно в карантині та розслаблених людях
Так что больницы в Швеции снова заполняются. А то, что в Швеции вымерло в первую волну 5895 что в пересчете на население Украины составило бы 23580 смертей делает пример Швеции весьма гробокопательным.
І до речі в Швеції змінилися правила про підозру на ковід. Якщо в родині є підтверджений фуфлотестом випадок, всі інші також вважаються підозрілими на ковід.
Те, що в Швеції за півроку померло 5895 людей "із ковідом" і з середнім віком 83 роки, це наслідок звичайної природної смертності.
Йди вішай свою лапшу баранам.
нічого у вас не вийде, нас більше
а поки що йди в баню, істото
он загиблих в дтп офіційно визнають померлими від коронавірусу "і нічого"
причому тут Норвегія? там населення менше і купа інших нюансів від частки мігрантів серед населення до протоколів лікування
гуляй, соросятко, та подалі
Ви вже зовсім забрехалися.
в Україні щодня вмирає 1600-1700 людей
чи важко намалювати кілька десятків смертей від ковіду на підставі фальшивих тестів?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/
Населення Норвегії в два рази менше, ніж у Швеції.
На якому графіку я маю побачити, що Норвегія показує набагато кращі результати в боротьбі з ковідом, ніж Швеція? До речі в Норвегії теж маски необов'язкові.
Швеція 583 смерті на мільйон населення (14 місце в світі)
Норвегія 51 смерть на мільйон населення (96 місце в світі)
https://www.worldometers.info/coronavirus/