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Новини Коронавірус і карантин
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Послабити карантин можна лише в Кіровоградській області, - МОЗ

Послабити карантин можна лише в Кіровоградській області, - МОЗ

Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

Про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 3 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить у Кіровоградській області 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.

В інших областях України він вище базового.

Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях - відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

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У Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області - 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.

Крім того, за даними профільного відомства, до послаблення карантину не готові також і Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кіровоградська область (582)


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Топ коментарі
+5
Перу та Аргентина - найжорсткіші карантини. Сенсу, судячи із статистики, нуль.
Іспанія: навіть плавати біля пляжу треба в масці, інакше штраф кілька сотень євро. За усіма слідкують дрони та поліціянти. Сенсу? Нуль. Друга хвиля.

Швеція - ні карантину, ні масок. 8 смертей за останній тиждень. Лікарні поступово звільняються.

Так. Справа дійсно в карантині та розслаблених людях
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03.10.2020 18:27 Відповісти
+2
Та реально нет никакого карантина ,людишки геть расслабились ,за что и отгребают ...
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03.10.2020 18:19 Відповісти
+2
Ой антипка чи мені тобі розповідати, що зростання "числа заражень ковідом" є наслідком виключно зростання кількості протестованих людей.
І до речі в Швеції змінилися правила про підозру на ковід. Якщо в родині є підтверджений фуфлотестом випадок, всі інші також вважаються підозрілими на ковід.

Те, що в Швеції за півроку померло 5895 людей "із ковідом" і з середнім віком 83 роки, це наслідок звичайної природної смертності.

Йди вішай свою лапшу баранам.
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03.10.2020 19:06 Відповісти
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Та реально нет никакого карантина ,людишки геть расслабились ,за что и отгребают ...
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03.10.2020 18:19 Відповісти
Перу та Аргентина - найжорсткіші карантини. Сенсу, судячи із статистики, нуль.
Іспанія: навіть плавати біля пляжу треба в масці, інакше штраф кілька сотень євро. За усіма слідкують дрони та поліціянти. Сенсу? Нуль. Друга хвиля.

Швеція - ні карантину, ні масок. 8 смертей за останній тиждень. Лікарні поступово звільняються.

Так. Справа дійсно в карантині та розслаблених людях
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03.10.2020 18:27 Відповісти
Переболеем все не очкуйте
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03.10.2020 18:44 Відповісти
В последние недели в Швеции рост числа заражений ковидом. За послендние двое суток 752 и 668. В пересчете на население Украины это 3008 и 2672 соответственно. Это показатели Украины двух-четырехнедельной давности. Но в Швеции в 58% домохозяйств живет только один человек. У нас таких 18%.

Так что больницы в Швеции снова заполняются. А то, что в Швеции вымерло в первую волну 5895 что в пересчете на население Украины составило бы 23580 смертей делает пример Швеции весьма гробокопательным.
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03.10.2020 18:50 Відповісти
Ой антипка чи мені тобі розповідати, що зростання "числа заражень ковідом" є наслідком виключно зростання кількості протестованих людей.
І до речі в Швеції змінилися правила про підозру на ковід. Якщо в родині є підтверджений фуфлотестом випадок, всі інші також вважаються підозрілими на ковід.

Те, що в Швеції за півроку померло 5895 людей "із ковідом" і з середнім віком 83 роки, це наслідок звичайної природної смертності.

Йди вішай свою лапшу баранам.
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03.10.2020 19:06 Відповісти
Ой, андрипка, знов свої фантазії пропагуєш? Якого біса тоді ти про Швецію байки розповідаєш, якшо їх статистику ти сам вважаєш недостовірною? А от кількість померлих сфальшувати важче. І у сусідньої Норвегії з не надто жорстким карантином смертність в рази менша.
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03.10.2020 19:22 Відповісти
це твої чи твоїх товаришей журнашльондр-факчекерів фантазії,яким плювати на науку, бо є завдання за гроші вішати людям лапшу на вуха

нічого у вас не вийде, нас більше
а поки що йди в баню, істото
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03.10.2020 19:24 Відповісти
а списати інсульт на ковід дуже важко?
он загиблих в дтп офіційно визнають померлими від коронавірусу "і нічого"

причому тут Норвегія? там населення менше і купа інших нюансів від частки мігрантів серед населення до протоколів лікування

гуляй, соросятко, та подалі
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03.10.2020 19:25 Відповісти
В Україні вже за добу від ковіда помирає в 9 разів більше, ніж в ДТП. А Ви все брехню тиражуєте. Навіть якщо всіх загиблих в ДТП туди записати, такої цифри не одержиш. Та і у загиблих в ДТП не буде "і з середнім віком 83 роки".
Ви вже зовсім забрехалися.
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03.10.2020 19:30 Відповісти
причому тут взагалі дтп?
в Україні щодня вмирає 1600-1700 людей
чи важко намалювати кілька десятків смертей від ковіду на підставі фальшивих тестів?
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03.10.2020 19:38 Відповісти
Бо недалекі розумом люди вперто тиражують дурні байки на кшталт цієї "он загиблих в дтп офіційно визнають померлими від коронавірусу "і нічого"".
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03.10.2020 20:13 Відповісти
Ти прикидаєшся? Ти побачив десь слово "тільки" і словоспослучення "тільки померлих через дтп списують на ковід"? Ти - гнійний тріль. Вали звідси, поки цілий.
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03.10.2020 20:15 Відповісти
Ви такий грізний, просто жах. Мабуть, весь інтернет вважаєте своєю власністю?
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03.10.2020 20:17 Відповісти
Ось і закінчилися "псевдоаргументи"
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03.10.2020 20:19 Відповісти
Чекаєте, що пожалію Вас, за те, що у Вас закінчилися "псевдоаргументи"? Дарма.
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03.10.2020 20:24 Відповісти
Норвегія показує набагато кращі результати в боротьбі з ковідом, ніж Швеція. А Вам раджу розібратися в різниці понять "смертність" та "кількість смертей", щоб менше фігню писати.
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03.10.2020 20:15 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

Населення Норвегії в два рази менше, ніж у Швеції.
На якому графіку я маю побачити, що Норвегія показує набагато кращі результати в боротьбі з ковідом, ніж Швеція? До речі в Норвегії теж маски необов'язкові.
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03.10.2020 20:18 Відповісти
Смертність рахують на певну кількість населення. Тому по ній можна порівнювати стан в країнах з різною чисельністю населення.
Швеція 583 смерті на мільйон населення (14 місце в світі)
Норвегія 51 смерть на мільйон населення (96 місце в світі)
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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03.10.2020 20:29 Відповісти
Маються на увазі смерті від ковіду.
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03.10.2020 20:30 Відповісти
Наверное потому можно что здесь все за зеленского ******* .не?
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03.10.2020 21:34 Відповісти
 
 