Послабити карантин можна лише в Кіровоградській області, - МОЗ

Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

Про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 3 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить у Кіровоградській області 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.

В інших областях України він вище базового.

Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях - відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

Читайте також: "У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - Марина Порошенко

У Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області - 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.

Крім того, за даними профільного відомства, до послаблення карантину не готові також і Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Читайте також: Трампа лікують від коронавірусу експериментальним препаратом