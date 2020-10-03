Послабити карантин можна лише в Кіровоградській області, - МОЗ
Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.
Про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 3 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить у Кіровоградській області 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.
В інших областях України він вище базового.
Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях - відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.
У Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області - 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.
Крім того, за даними профільного відомства, до послаблення карантину не готові також і Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
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Іспанія: навіть плавати біля пляжу треба в масці, інакше штраф кілька сотень євро. За усіма слідкують дрони та поліціянти. Сенсу? Нуль. Друга хвиля.
Швеція - ні карантину, ні масок. 8 смертей за останній тиждень. Лікарні поступово звільняються.
Так. Справа дійсно в карантині та розслаблених людях
Так что больницы в Швеции снова заполняются. А то, что в Швеции вымерло в первую волну 5895 что в пересчете на население Украины составило бы 23580 смертей делает пример Швеции весьма гробокопательным.
І до речі в Швеції змінилися правила про підозру на ковід. Якщо в родині є підтверджений фуфлотестом випадок, всі інші також вважаються підозрілими на ковід.
Те, що в Швеції за півроку померло 5895 людей "із ковідом" і з середнім віком 83 роки, це наслідок звичайної природної смертності.
Йди вішай свою лапшу баранам.
нічого у вас не вийде, нас більше
а поки що йди в баню, істото
он загиблих в дтп офіційно визнають померлими від коронавірусу "і нічого"
причому тут Норвегія? там населення менше і купа інших нюансів від частки мігрантів серед населення до протоколів лікування
гуляй, соросятко, та подалі
Ви вже зовсім забрехалися.
в Україні щодня вмирає 1600-1700 людей
чи важко намалювати кілька десятків смертей від ковіду на підставі фальшивих тестів?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/
Населення Норвегії в два рази менше, ніж у Швеції.
На якому графіку я маю побачити, що Норвегія показує набагато кращі результати в боротьбі з ковідом, ніж Швеція? До речі в Норвегії теж маски необов'язкові.
Швеція 583 смерті на мільйон населення (14 місце в світі)
Норвегія 51 смерть на мільйон населення (96 місце в світі)
https://www.worldometers.info/coronavirus/