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Для Азербайджана "последствия будут ужасными", - министр обороны Армении Тоноян

Для Азербайджана

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявляет об "ужасных последствиях" военных действий в Нагорном Карабахе для Азербайджана.

Слова Тонояна цитирует портал "ПанАрмениан", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Тоноян прокомментировал слова министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, который заявил об обстрелах азербайджанского города Гянджи со стороны Армении и пообещал, что в ответ "будет расширена зона боевых действий".

"Азербайджан уже обстрелял из тяжелых ракет и БПЛА населенные пункты Варденисского района Армении. И если это для него все еще не расширение зоны боевых действий, то пусть выводы делают специалисты", - сказал Тоноян.

Читайте на Цензор.НЕТ: Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает. ФОТО

Он подчеркнул, что пока с территории Армении в направлении Азербайджана не были осуществлены какие-либо ракетные обстрелы.

"Если для Азербайджана Степанакерт, Мартуни, Мартакерт, Гадрут и другие населенные пункты являются допустимыми местами для проведения военных действий, то наши силы, Армия обороны дает очень жесткий ответ, и для Азербайджана последствия будут ужасными", - отметил Тоноян.

Также на Цензор.НЕТ: Обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджи прекращен, - глава Нагорного Карабаха Арутюнян

Напомним, 4 октября Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго по размерам города страны - Гянджи. По заявлению Баку, из-за обстрела погиб один мирный житель.

Ереван отрицает причастность к обстрелу Гянджи. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас обстрел уже прекращен.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+56
по заветам *****, по женщинам и детям стрелять будут.
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04.10.2020 17:58 Ответить
+43
Армяне зацелуют азербайджанские танки насмерть?
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04.10.2020 18:00 Ответить
+35
В каком месте, если не секрет....... Уж не в занятом ли уже Джебраиле
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04.10.2020 17:57 Ответить
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Бомжи тебе підтримають
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04.10.2020 22:41 Ответить
СТАРШИЙ БРАТ

Один из пропагандонов пуйловской рассеи обвинил Пашиняна в разжигании войны

Известный рассеянский деятель, член Совета ********* рассеи ляксей пушков заявил, что обострение в Нагорном Карабахе произошло из-за прихода к власти в Армении Никола Пашиняна. С заявлением рашка-ппопагандон выступил на своем канале в Telegram.

https://haqqin.az/analytics/190877
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04.10.2020 22:29 Ответить
Министр обороны Армении Давид Тоноян заявляет об "ужасных последствиях" военных действий в Нагорном Карабахе для Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3222805

Весь світ повсирався від страху від супер держави Арменія
Закидають бастурмой насмерть )))
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04.10.2020 22:40 Ответить
для обеих сторон последствия будут ужасными.
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05.10.2020 00:21 Ответить
конечно, последствия будут ужасными для армении... Азербайджан выгонит оккупантов, восстановит целостность страны, а потом еще подпишут договор о дружбе... потому как армении деваться некуда...
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05.10.2020 05:20 Ответить
...а, это что за обезьян? Азербажан (так сокращенно выражался Горбачев Эм. Эс) свои земли повертает взад. Имеет право, даже военным путем. Пусть возвращает, даже если возгориться Третья Мировая
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05.10.2020 05:52 Ответить
Война пока идёт на территории малюсенького азербайджана по сравнению с громадной Арменией.
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05.10.2020 06:07 Ответить
насколько я знаю,нагорный карабах уже 25 лет готов отдать азербайджанцам 7 районов.в обмен на независимость.что еще нужно сделать?разве этого мало?упрямство диктатора Алиева ведет оба народа к тотальному уничтожению.Ик чему двлойные стандарты в мире?косово признало больше роловина стран,такой же автономный край в сербии,в карабахе такая же история,у армян другой язык,другая религия,другая история,они не виновны в том что господа комуняки перекроили все и вся после 17 года,не учитывая ни *** вокруг!
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05.10.2020 09:10 Ответить
В минской группе урегулирования ясно и четко сказано что вопрос должен решаться на принципах целостности границ Азербайджана. Армянская сторона выдвигая условия независимости Карабаха априори нарушает эти принципы, чем блокирует работу комиссии по урегулированию конфликта.
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05.10.2020 10:30 Ответить
Не ужасными а кошмарными!
ООН объявит "Ай-я-я-й".
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05.10.2020 10:13 Ответить
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