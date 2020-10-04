Для Азербайджана "последствия будут ужасными", - министр обороны Армении Тоноян

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявляет об "ужасных последствиях" военных действий в Нагорном Карабахе для Азербайджана.

Слова Тонояна цитирует портал "ПанАрмениан", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Тоноян прокомментировал слова министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, который заявил об обстрелах азербайджанского города Гянджи со стороны Армении и пообещал, что в ответ "будет расширена зона боевых действий".

"Азербайджан уже обстрелял из тяжелых ракет и БПЛА населенные пункты Варденисского района Армении. И если это для него все еще не расширение зоны боевых действий, то пусть выводы делают специалисты", - сказал Тоноян.

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Он подчеркнул, что пока с территории Армении в направлении Азербайджана не были осуществлены какие-либо ракетные обстрелы.

"Если для Азербайджана Степанакерт, Мартуни, Мартакерт, Гадрут и другие населенные пункты являются допустимыми местами для проведения военных действий, то наши силы, Армия обороны дает очень жесткий ответ, и для Азербайджана последствия будут ужасными", - отметил Тоноян.

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Напомним, 4 октября Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго по размерам города страны - Гянджи. По заявлению Баку, из-за обстрела погиб один мирный житель.

Ереван отрицает причастность к обстрелу Гянджи. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас обстрел уже прекращен.