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Для Азербайджану "наслідки будуть жахливими", - міністр оборони Вірменії Тоноян

Для Азербайджану

Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявляє про "жахливі наслідки" військових дій у Нагірному Карабасі для Азербайджану.

Слова Тонояна цитує портал PanARMENIAN, інформує Цензор.НЕТ.

Так Тоноян прокоментував слова міністра оборони Азербайджану ЗакІра Гасанова, який заявив про обстріл азербайджанського міста Гянджа з боку Вірменії і пообіцяв, що у відповідь "буде розширено зону бойових дій".

"Азербайджан уже обстріляв із важких ракет і БПЛА населені пункти Варденіського району Вірменії. І якщо це для нього все ще не розширення зони бойових дій, то нехай висновки роблять фахівці", - сказав Тоноян.

Дивіться також: Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує. ФОТО

Він підкреслив, що поки з території Вірменії в напрямку Азербайджану не було здійснено жодних ракетних обстрілів.

"Якщо для Азербайджану Степанакерт, Мартуні, Мартакерт, Гадрут та інші населені пункти є допустимими місцями для проведення військових дій, то наші сили, Армія оборони дає дуже жорстку відповідь, і для Азербайджану наслідки будуть жахливими", - зазначив Тоноян.

Читайте також: Обстріл Гянджі, другого за розміром азербайджанського міста, припинено, - глава Нагірного Карабаху Арутюнян

Нагадаємо, 4 жовтня Азербайджан заявив про обстріл із боку Вірменії Гянджі - другого за розмірами міста країни. За заявою Баку, через обстріл загинув один мирний житель.

Єреван заперечує причетність до обстрілу Гянджі. Відповідальність за обстріл взяли на себе збройні сили невизнаного Нагірного Карабаху. Зараз обстріл вже припинено.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+56
по заветам *****, по женщинам и детям стрелять будут.
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04.10.2020 17:58 Відповісти
+43
Армяне зацелуют азербайджанские танки насмерть?
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04.10.2020 18:00 Відповісти
+35
В каком месте, если не секрет....... Уж не в занятом ли уже Джебраиле
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04.10.2020 17:57 Відповісти
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Бомжи тебе підтримають
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04.10.2020 22:41 Відповісти
СТАРШИЙ БРАТ

Один из пропагандонов пуйловской рассеи обвинил Пашиняна в разжигании войны

Известный рассеянский деятель, член Совета ********* рассеи ляксей пушков заявил, что обострение в Нагорном Карабахе произошло из-за прихода к власти в Армении Никола Пашиняна. С заявлением рашка-ппопагандон выступил на своем канале в Telegram.

https://haqqin.az/analytics/190877
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04.10.2020 22:29 Відповісти
Министр обороны Армении Давид Тоноян заявляет об "ужасных последствиях" военных действий в Нагорном Карабахе для Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3222805

Весь світ повсирався від страху від супер держави Арменія
Закидають бастурмой насмерть )))
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04.10.2020 22:40 Відповісти
для обеих сторон последствия будут ужасными.
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05.10.2020 00:21 Відповісти
конечно, последствия будут ужасными для армении... Азербайджан выгонит оккупантов, восстановит целостность страны, а потом еще подпишут договор о дружбе... потому как армении деваться некуда...
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05.10.2020 05:20 Відповісти
...а, это что за обезьян? Азербажан (так сокращенно выражался Горбачев Эм. Эс) свои земли повертает взад. Имеет право, даже военным путем. Пусть возвращает, даже если возгориться Третья Мировая
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05.10.2020 05:52 Відповісти
Война пока идёт на территории малюсенького азербайджана по сравнению с громадной Арменией.
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05.10.2020 06:07 Відповісти
насколько я знаю,нагорный карабах уже 25 лет готов отдать азербайджанцам 7 районов.в обмен на независимость.что еще нужно сделать?разве этого мало?упрямство диктатора Алиева ведет оба народа к тотальному уничтожению.Ик чему двлойные стандарты в мире?косово признало больше роловина стран,такой же автономный край в сербии,в карабахе такая же история,у армян другой язык,другая религия,другая история,они не виновны в том что господа комуняки перекроили все и вся после 17 года,не учитывая ни *** вокруг!
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05.10.2020 09:10 Відповісти
В минской группе урегулирования ясно и четко сказано что вопрос должен решаться на принципах целостности границ Азербайджана. Армянская сторона выдвигая условия независимости Карабаха априори нарушает эти принципы, чем блокирует работу комиссии по урегулированию конфликта.
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05.10.2020 10:30 Відповісти
Не ужасными а кошмарными!
ООН объявит "Ай-я-я-й".
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05.10.2020 10:13 Відповісти
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