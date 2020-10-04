Для Азербайджану "наслідки будуть жахливими", - міністр оборони Вірменії Тоноян

Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявляє про "жахливі наслідки" військових дій у Нагірному Карабасі для Азербайджану.

Слова Тонояна цитує портал PanARMENIAN, інформує Цензор.НЕТ.

Так Тоноян прокоментував слова міністра оборони Азербайджану ЗакІра Гасанова, який заявив про обстріл азербайджанського міста Гянджа з боку Вірменії і пообіцяв, що у відповідь "буде розширено зону бойових дій".

"Азербайджан уже обстріляв із важких ракет і БПЛА населені пункти Варденіського району Вірменії. І якщо це для нього все ще не розширення зони бойових дій, то нехай висновки роблять фахівці", - сказав Тоноян.

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Він підкреслив, що поки з території Вірменії в напрямку Азербайджану не було здійснено жодних ракетних обстрілів.

"Якщо для Азербайджану Степанакерт, Мартуні, Мартакерт, Гадрут та інші населені пункти є допустимими місцями для проведення військових дій, то наші сили, Армія оборони дає дуже жорстку відповідь, і для Азербайджану наслідки будуть жахливими", - зазначив Тоноян.

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Нагадаємо, 4 жовтня Азербайджан заявив про обстріл із боку Вірменії Гянджі - другого за розмірами міста країни. За заявою Баку, через обстріл загинув один мирний житель.

Єреван заперечує причетність до обстрілу Гянджі. Відповідальність за обстріл взяли на себе збройні сили невизнаного Нагірного Карабаху. Зараз обстріл вже припинено.