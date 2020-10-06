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Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский

Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский

Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательство.

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.

"Прежде всего, для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны – сейчас мы говорим об Америке, особенно не вмешивалась в политику наших стратегических партнеров. Кстати, у нас двухпалатная поддержка - от республиканцев, и от демократов. Они поддерживают санкционную политику в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. При всем уважении к США, к их главному политическому решению - выборам президента, для меня лично важнее решить вопрос войны, чем выборы в другой стране. Вы должны меня понять, потому что я президент Украины, а не другой страны", - отметил президент.

По словам главы государства, Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательство.

Кроме того, президент добавил, если говорить об определенных уголовных делах, то этим занимаются украинские правоохранители.

"Я даже не хочу владеть всей информацией, и, согласно моим полномочиям, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза, - Зеленский

Автор: 

выборы (24760) Зеленский Владимир (20922) США (27195)


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Топ комментарии
+13
Когда 1000% ручная прокурорша откроет дело по Деркачу?
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06.10.2020 11:21 Ответить
+12
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3978
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06.10.2020 11:17 Ответить
+12
"І тут Остапа понесло..." (С)
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4402
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06.10.2020 11:24 Ответить
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Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3978
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06.10.2020 11:17 Ответить
Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 51
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06.10.2020 11:52 Ответить
Ще вас там не вистачає.
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06.10.2020 11:19 Ответить
Та да. Достатньо і того, що свиночолий гетьман натворив.
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06.10.2020 11:22 Ответить
Когда 1000% ручная прокурорша откроет дело по Деркачу?
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06.10.2020 11:21 Ответить
Против Деркача уже ведётся расследование?
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06.10.2020 11:22 Ответить
«Я устал, я ухожу» єдині адекватні слова які може сказати цей недоприЗедент
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06.10.2020 11:23 Ответить
"І тут Остапа понесло..." (С)
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4402
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06.10.2020 11:24 Ответить
Да-а-а?
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06.10.2020 11:26 Ответить
я бы еще обязался не открывать холодный термоядерный синтез, не мирить евреев с арабами и не прокладывать поземный железнодорожный туннель в австралию.
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06.10.2020 11:26 Ответить
Нет, ишичара!?!? Ті єто сУрьезно!?!? Так - таки-не и будет!?!? Жжжжесть!!! Советую присовокупить к сказанному: я больше не буду жевать лопухи и калючки, а в оман буду летать переодевшись попугаем!"
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06.10.2020 11:26 Ответить
боже, как это убого звучит, они не будут вмешиваться, да кто вы такие?
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06.10.2020 11:27 Ответить
не то, что вы )))
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06.10.2020 11:29 Ответить
Украина не будет вмешиваться в выборы в США.-Успокаивает Моника . А то бедолага Трамп ещё не отошёл от потрясения после встречи с Моникой: "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским.
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06.10.2020 11:27 Ответить
Моника не будет использовать свое влияние и могущество, потому что у него есть более важные вопросы. В США все облегченно вздохнули. Клоун. А ума хватит не попасть под раздачу там, где Пуйло попытается вмешиваться?
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06.10.2020 11:27 Ответить
По этому поводу в Америке ещё могут начаться массовые гулянья, несмотря на пандемию.
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06.10.2020 13:39 Ответить
Ну типо полуграмотно сказал шо таки вмешивалась, или как?

т.е. есть ресурсы "вмешаться", но этого делать пока, мы, не будем?
браво же! кто писал эту бамашку, с которой през. прочитал - знает свое дело.
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06.10.2020 11:29 Ответить
...ми уже вмєшалісь патаму шо просьба путіна знаєте...атказать нікак ніззя
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06.10.2020 11:29 Ответить
Хотелось посмотреть на это брутальное вмешательство.
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06.10.2020 11:31 Ответить
Не провоцируйте! Америка только что с облегчением выдохнула, а вы подзуживаете!..
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06.10.2020 12:03 Ответить
Подумал что никто не заметит.
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06.10.2020 12:07 Ответить
Да это " брутальное вмешательство" даже в бинокль не увидиш! Взять хоть РФ..у них в США 300 СМИ(газеты рекламные агенства )куплено,около 700 сайтов (с 7,5 млн ботами)...а ещё на них работают тысячи не.гров,латыносов и китайцев и другие диаспоры!!!А укр СМИ в США нет НИ ОДНОГО!!!! И вообще какое может быть принципе "украинское вмешательство"-если Деркач агент ФСБ РФ,выложил своё инфор.гуано,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО,на пророссийском СМИ!!!
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06.10.2020 14:19 Ответить
Я шо то не поняв, шо с лицом у бубочке?
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06.10.2020 11:31 Ответить
"Вы должны меня понять, потому что я президент Украины, а не другой страны"Источник: https://censor.net/ru/n3223127

да в какой другой стране при войне ,выберут полного идиота... Все знают и так где ты презЕдент, дегенерат,
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06.10.2020 11:33 Ответить
Пусть дитя тешиться.
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06.10.2020 13:41 Ответить
Та вже Україна втрутилась в ці виюори в США, коли передала з президентського архіву Деркачу плівки/флешки з переговорами Порошенка і Байдена. А той ще порізав/склеїв їх, а в квітні "оприлюднив"
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06.10.2020 11:36 Ответить
А что этот дуремар мог еще сказать? Что Украина будет вмешиваться в выборы в США ? А бы что-то вякнуть
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06.10.2020 11:38 Ответить
Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 905
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06.10.2020 11:40 Ответить
Юсовка теперь может спать спокойно
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06.10.2020 11:40 Ответить
"Скоро Байден сделает тебе "невмешательство", на все 200%."
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06.10.2020 11:45 Ответить
Американці здинхули з полегшенням. Слава найвеличнішому лідеру ********** 😁
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06.10.2020 11:47 Ответить
Пожалел пиндосов)
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06.10.2020 11:53 Ответить
жалкая криворожская шлюха...
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06.10.2020 11:53 Ответить
Ага поздно уже,то кондитер пятак туда сунул,то комик влез с расследованиями.Вот пройдут выборы получат трендюлей все ибо не фиг лезть в разборки сильных мира сего.
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06.10.2020 11:57 Ответить
ну так облажаться как кондитер, даже Зеленский не смог И Трамп потом ему это припомнил )
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06.10.2020 12:04 Ответить
Феерический дурачек.
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06.10.2020 12:13 Ответить
кошерный
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06.10.2020 12:53 Ответить
блин он реально в мании величия шо там ему ермаки шепчут ..идиота кусок такое молоть
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06.10.2020 12:19 Ответить
Ой, держите меня семеро... Оно не будет вмешиваться...
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06.10.2020 12:22 Ответить
В України є другі невідкладні питання, окрім американсьских виборів.
Наприклад: переговори в Омані з лідерами нафтовидобувних країн, про зниження світових цін на нафту!
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06.10.2020 12:23 Ответить
твою ж мать ...по Киеву деркач разїезжает которого спец службы штатов прямо назвали агентом а воно меле шо Украина не будет вмешиваться ...да она уже вмешалась гебишным ротом деркача ..вова твою ж мать . я диванный иксперт это понимаю а ты ж **** «найвеличніший лідер **********» і цього не панімаєш ?
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06.10.2020 12:25 Ответить
звучало би переконливо, якби Андрєйа Дєркачя попід білі рученьки, та на нароньки...
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06.10.2020 12:26 Ответить
Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7141
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06.10.2020 12:48 Ответить
Как бы эта "лавина" не придавила.
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06.10.2020 13:45 Ответить
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 13:03 Ответить
Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательствоИсточник: https://censor.net/ru/n3223127
А то госдеп " вмешалку " в одно место засунет и провернёт )
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06.10.2020 13:03 Ответить
То то вздохнули с облегчением от Техаса до Вайоминга! Выбирать станут с лёгкой душой и рукой твёрдой! Даже допускаю что Тремпеля выберут.
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06.10.2020 19:47 Ответить
Верно.
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07.10.2020 01:34 Ответить
 
 