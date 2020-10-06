Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский

Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательство.

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.

"Прежде всего, для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны – сейчас мы говорим об Америке, особенно не вмешивалась в политику наших стратегических партнеров. Кстати, у нас двухпалатная поддержка - от республиканцев, и от демократов. Они поддерживают санкционную политику в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. При всем уважении к США, к их главному политическому решению - выборам президента, для меня лично важнее решить вопрос войны, чем выборы в другой стране. Вы должны меня понять, потому что я президент Украины, а не другой страны", - отметил президент.

По словам главы государства, Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательство.

Кроме того, президент добавил, если говорить об определенных уголовных делах, то этим занимаются украинские правоохранители.

"Я даже не хочу владеть всей информацией, и, согласно моим полномочиям, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела в Украине", - подчеркнул Зеленский.

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