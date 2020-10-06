Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский
Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательство.
Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.
"Прежде всего, для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны – сейчас мы говорим об Америке, особенно не вмешивалась в политику наших стратегических партнеров. Кстати, у нас двухпалатная поддержка - от республиканцев, и от демократов. Они поддерживают санкционную политику в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. При всем уважении к США, к их главному политическому решению - выборам президента, для меня лично важнее решить вопрос войны, чем выборы в другой стране. Вы должны меня понять, потому что я президент Украины, а не другой страны", - отметил президент.
По словам главы государства, Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательство.
Кроме того, президент добавил, если говорить об определенных уголовных делах, то этим занимаются украинские правоохранители.
"Я даже не хочу владеть всей информацией, и, согласно моим полномочиям, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
т.е. есть ресурсы "вмешаться", но этого делать пока, мы, не будем?
браво же! кто писал эту бамашку, с которой през. прочитал - знает свое дело.
да в какой другой стране при войне ,выберут полного идиота... Все знают и так где ты презЕдент, дегенерат,
Наприклад: переговори в Омані з лідерами нафтовидобувних країн, про зниження світових цін на нафту!
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
А то госдеп " вмешалку " в одно место засунет и провернёт )