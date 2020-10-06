Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський
Україна не втручатиметься у вибори в США та в усе, що може бути використано потім як втручання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.
"Перш за все для нас дуже важливо, щоб Україна не втручалася у вибори будь-якої країни – зараз ми говоримо про Америку, особливо не втручалася в політику наших стратегічних партнерів. До речі, у нас двопалатна підтримка – і від республіканців, і від демократів. Вони підтримують санкційну політику з приводу анексії Криму та війни на Донбасі. За всієї поваги до США, до їхнього головного політичного рішення – виборів Президента – для мене особисто важливіше вирішити питання війни, ніж вибори в іншій країні. Ви маєте мене зрозуміти, бо я Президент України, а не іншої країни", - зазначив президент.
За словами глави держави, Україна не втручатиметься у вибори в США і в усе, що може бути використано потім як втручання.
Крім того, президент додав, якщо говорити про певні кримінальні справи, то цим займаються українські правоохоронці.
"Я навіть не хочу володіти всією інформацією, і, згідно з моїм повноваженням, я не можу володіти всією інформацією про хід тієї чи іншої кримінальної справи в Україні", - підкреслив Зеленський.
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т.е. есть ресурсы "вмешаться", но этого делать пока, мы, не будем?
браво же! кто писал эту бамашку, с которой през. прочитал - знает свое дело.
да в какой другой стране при войне ,выберут полного идиота... Все знают и так где ты презЕдент, дегенерат,
Наприклад: переговори в Омані з лідерами нафтовидобувних країн, про зниження світових цін на нафту!
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
А то госдеп " вмешалку " в одно место засунет и провернёт )