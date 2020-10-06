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Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський

Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський

Україна не втручатиметься у вибори в США та в усе, що може бути використано потім як втручання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

"Перш за все для нас дуже важливо, щоб Україна не втручалася у вибори будь-якої країни – зараз ми говоримо про Америку, особливо не втручалася в політику наших стратегічних партнерів. До речі, у нас двопалатна підтримка – і від республіканців, і від демократів. Вони підтримують санкційну політику з приводу анексії Криму та війни на Донбасі. За всієї поваги до США, до їхнього головного політичного рішення – виборів Президента – для мене особисто важливіше вирішити питання війни, ніж вибори в іншій країні. Ви маєте мене зрозуміти, бо я Президент України, а не іншої країни", - зазначив президент.

За словами глави держави, Україна не втручатиметься у вибори в США і в усе, що може бути використано потім як втручання.

Крім того, президент додав, якщо говорити про певні кримінальні справи, то цим займаються українські правоохоронці.

"Я навіть не хочу володіти всією інформацією, і, згідно з моїм повноваженням, я не можу володіти всією інформацією про хід тієї чи іншої кримінальної справи в Україні", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Українці ментально більше європейці, ніж деякі країни Євросоюзу, - Зеленський

Автор: 

вибори (6721) Зеленський Володимир (24391) США (23449)


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Топ коментарі
+13
Когда 1000% ручная прокурорша откроет дело по Деркачу?
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06.10.2020 11:21 Відповісти
+12
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3978
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06.10.2020 11:17 Відповісти
+12
"І тут Остапа понесло..." (С)
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4402
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06.10.2020 11:24 Відповісти
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Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3978
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06.10.2020 11:17 Відповісти
Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 51
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06.10.2020 11:52 Відповісти
Ще вас там не вистачає.
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06.10.2020 11:19 Відповісти
Та да. Достатньо і того, що свиночолий гетьман натворив.
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06.10.2020 11:22 Відповісти
Когда 1000% ручная прокурорша откроет дело по Деркачу?
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06.10.2020 11:21 Відповісти
Против Деркача уже ведётся расследование?
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06.10.2020 11:22 Відповісти
«Я устал, я ухожу» єдині адекватні слова які може сказати цей недоприЗедент
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06.10.2020 11:23 Відповісти
"І тут Остапа понесло..." (С)
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4402
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06.10.2020 11:24 Відповісти
Да-а-а?
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06.10.2020 11:26 Відповісти
я бы еще обязался не открывать холодный термоядерный синтез, не мирить евреев с арабами и не прокладывать поземный железнодорожный туннель в австралию.
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06.10.2020 11:26 Відповісти
Нет, ишичара!?!? Ті єто сУрьезно!?!? Так - таки-не и будет!?!? Жжжжесть!!! Советую присовокупить к сказанному: я больше не буду жевать лопухи и калючки, а в оман буду летать переодевшись попугаем!"
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06.10.2020 11:26 Відповісти
боже, как это убого звучит, они не будут вмешиваться, да кто вы такие?
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06.10.2020 11:27 Відповісти
не то, что вы )))
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06.10.2020 11:29 Відповісти
Украина не будет вмешиваться в выборы в США.-Успокаивает Моника . А то бедолага Трамп ещё не отошёл от потрясения после встречи с Моникой: "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским.
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06.10.2020 11:27 Відповісти
Моника не будет использовать свое влияние и могущество, потому что у него есть более важные вопросы. В США все облегченно вздохнули. Клоун. А ума хватит не попасть под раздачу там, где Пуйло попытается вмешиваться?
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06.10.2020 11:27 Відповісти
По этому поводу в Америке ещё могут начаться массовые гулянья, несмотря на пандемию.
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06.10.2020 13:39 Відповісти
Ну типо полуграмотно сказал шо таки вмешивалась, или как?

т.е. есть ресурсы "вмешаться", но этого делать пока, мы, не будем?
браво же! кто писал эту бамашку, с которой през. прочитал - знает свое дело.
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06.10.2020 11:29 Відповісти
...ми уже вмєшалісь патаму шо просьба путіна знаєте...атказать нікак ніззя
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06.10.2020 11:29 Відповісти
Хотелось посмотреть на это брутальное вмешательство.
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06.10.2020 11:31 Відповісти
Не провоцируйте! Америка только что с облегчением выдохнула, а вы подзуживаете!..
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06.10.2020 12:03 Відповісти
Подумал что никто не заметит.
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06.10.2020 12:07 Відповісти
Да это " брутальное вмешательство" даже в бинокль не увидиш! Взять хоть РФ..у них в США 300 СМИ(газеты рекламные агенства )куплено,около 700 сайтов (с 7,5 млн ботами)...а ещё на них работают тысячи не.гров,латыносов и китайцев и другие диаспоры!!!А укр СМИ в США нет НИ ОДНОГО!!!! И вообще какое может быть принципе "украинское вмешательство"-если Деркач агент ФСБ РФ,выложил своё инфор.гуано,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО,на пророссийском СМИ!!!
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06.10.2020 14:19 Відповісти
Я шо то не поняв, шо с лицом у бубочке?
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06.10.2020 11:31 Відповісти
"Вы должны меня понять, потому что я президент Украины, а не другой страны"Источник: https://censor.net/ru/n3223127

да в какой другой стране при войне ,выберут полного идиота... Все знают и так где ты презЕдент, дегенерат,
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06.10.2020 11:33 Відповісти
Пусть дитя тешиться.
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06.10.2020 13:41 Відповісти
Та вже Україна втрутилась в ці виюори в США, коли передала з президентського архіву Деркачу плівки/флешки з переговорами Порошенка і Байдена. А той ще порізав/склеїв їх, а в квітні "оприлюднив"
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06.10.2020 11:36 Відповісти
А что этот дуремар мог еще сказать? Что Украина будет вмешиваться в выборы в США ? А бы что-то вякнуть
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06.10.2020 11:38 Відповісти
Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 905
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06.10.2020 11:40 Відповісти
Юсовка теперь может спать спокойно
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06.10.2020 11:40 Відповісти
"Скоро Байден сделает тебе "невмешательство", на все 200%."
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06.10.2020 11:45 Відповісти
Американці здинхули з полегшенням. Слава найвеличнішому лідеру ********** 😁
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06.10.2020 11:47 Відповісти
Пожалел пиндосов)
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06.10.2020 11:53 Відповісти
жалкая криворожская шлюха...
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06.10.2020 11:53 Відповісти
Ага поздно уже,то кондитер пятак туда сунул,то комик влез с расследованиями.Вот пройдут выборы получат трендюлей все ибо не фиг лезть в разборки сильных мира сего.
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06.10.2020 11:57 Відповісти
ну так облажаться как кондитер, даже Зеленский не смог И Трамп потом ему это припомнил )
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06.10.2020 12:04 Відповісти
Феерический дурачек.
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06.10.2020 12:13 Відповісти
кошерный
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06.10.2020 12:53 Відповісти
блин он реально в мании величия шо там ему ермаки шепчут ..идиота кусок такое молоть
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06.10.2020 12:19 Відповісти
Ой, держите меня семеро... Оно не будет вмешиваться...
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06.10.2020 12:22 Відповісти
В України є другі невідкладні питання, окрім американсьских виборів.
Наприклад: переговори в Омані з лідерами нафтовидобувних країн, про зниження світових цін на нафту!
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06.10.2020 12:23 Відповісти
твою ж мать ...по Киеву деркач разїезжает которого спец службы штатов прямо назвали агентом а воно меле шо Украина не будет вмешиваться ...да она уже вмешалась гебишным ротом деркача ..вова твою ж мать . я диванный иксперт это понимаю а ты ж **** «найвеличніший лідер **********» і цього не панімаєш ?
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06.10.2020 12:25 Відповісти
звучало би переконливо, якби Андрєйа Дєркачя попід білі рученьки, та на нароньки...
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06.10.2020 12:26 Відповісти
Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7141
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06.10.2020 12:48 Відповісти
Как бы эта "лавина" не придавила.
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06.10.2020 13:45 Відповісти
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 13:03 Відповісти
Украина не будет вмешиваться в выборы в США и во все, что может быть использовано потом как вмешательствоИсточник: https://censor.net/ru/n3223127
А то госдеп " вмешалку " в одно место засунет и провернёт )
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06.10.2020 13:03 Відповісти
То то вздохнули с облегчением от Техаса до Вайоминга! Выбирать станут с лёгкой душой и рукой твёрдой! Даже допускаю что Тремпеля выберут.
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06.10.2020 19:47 Відповісти
Верно.
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07.10.2020 01:34 Відповісти
 
 