Україна не втручатиметься у вибори в США, - Зеленський

Україна не втручатиметься у вибори в США та в усе, що може бути використано потім як втручання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

"Перш за все для нас дуже важливо, щоб Україна не втручалася у вибори будь-якої країни – зараз ми говоримо про Америку, особливо не втручалася в політику наших стратегічних партнерів. До речі, у нас двопалатна підтримка – і від республіканців, і від демократів. Вони підтримують санкційну політику з приводу анексії Криму та війни на Донбасі. За всієї поваги до США, до їхнього головного політичного рішення – виборів Президента – для мене особисто важливіше вирішити питання війни, ніж вибори в іншій країні. Ви маєте мене зрозуміти, бо я Президент України, а не іншої країни", - зазначив президент.

За словами глави держави, Україна не втручатиметься у вибори в США і в усе, що може бути використано потім як втручання.

Крім того, президент додав, якщо говорити про певні кримінальні справи, то цим займаються українські правоохоронці.

"Я навіть не хочу володіти всією інформацією, і, згідно з моїм повноваженням, я не можу володіти всією інформацією про хід тієї чи іншої кримінальної справи в Україні", - підкреслив Зеленський.

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