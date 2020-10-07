Зеленский начал официальный визит в Великобританию

Президент Владимир Зеленский утром 7 октября начал официальный визит в Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрена аудиенция Зеленского и его супруги Елены Зеленской с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Также президент Украины проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Помимо прочего Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

