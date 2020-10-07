УКР
Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії

Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії

Президент Володимир Зеленський вранці 7 жовтня розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"У межах візиту глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Також буде підписано низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, передбачена аудієнція Зеленського та його дружини Олени Зеленської з герцогом та герцогинею Кембриджськими.

Також президент України проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. Крім того, Зеленський відвідає Лондонську фондову біржу та зустрінеться з британськими інвесторами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які контактують із Зеленським, проходитимуть регулярний ІФА-скринінг, - наказ МОЗ

+21
Боже храни королеву.
07.10.2020 11:34 Відповісти
+13
Щось тривожно за Її Величність Елізабет ІІ.
07.10.2020 11:36 Відповісти
+9
Зеленский начал официальный визит в Великобританию - Цензор.НЕТ 6287
07.10.2020 11:39 Відповісти
Не пощастило британцям...

https://censor.net/ru/news/3223379/kontaktiruyuschie_s_zelenskim_litsa_budut_prohodit_regulyarnyyi_ifaskrining_prikaz_minzdrava
07.10.2020 11:34 Відповісти
То есть, царствующих бритов и лордов парламента уже дустом окропили?
07.10.2020 11:57 Відповісти
Боже храни королеву.
07.10.2020 11:34 Відповісти
от зеленой гнуси
07.10.2020 11:41 Відповісти
Его тут только не хватает.
Бедоносец криворожский членограй.
07.10.2020 12:38 Відповісти
Умер Ван Хален. RIP
07.10.2020 11:35 Відповісти
Эдди американец, но это потеря. Уходят наши.
07.10.2020 11:40 Відповісти
Я и не говорил что британец.
07.10.2020 11:47 Відповісти
Блин, Лорда нет, Дио тоже... Когда узнал о Дио возле меня за 100 метров упала с неба ракета. Я тогда вновь родился, подфартило мне быть неушкодженим... Тогда нарапсейская палестина начала обстрел Израиля. Одна ракета рвонула в небе, две летели-летели, развернулись на 180* и уехали восвояси. А эту ПВО промухало...
07.10.2020 13:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z_lwocmL9dQ&list=RDz_lwocmL9dQ&start_radio=1 Eddie Van Halen
07.10.2020 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rd5E5YK78zQ Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії - Цензор.НЕТ 8039 https://www.youtube.com/watch?v=Rd5E5YK78zQ Eddie Van Halen dead at 65
07.10.2020 13:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DodP7F8AosA Details About Van Halen
07.10.2020 13:53 Відповісти
Щось тривожно за Її Величність Елізабет ІІ.
07.10.2020 11:36 Відповісти
God Save the King/Queen
07.10.2020 11:37 Відповісти
Дорогие великобританочки!
Зеленский начал официальный визит в Великобританию - Цензор.НЕТ 3670
07.10.2020 11:36 Відповісти
Зеленский начал официальный визит в Великобританию - Цензор.НЕТ 3210
07.10.2020 11:36 Відповісти
амінь...
07.10.2020 11:36 Відповісти
За что Британии такая напасть
07.10.2020 11:37 Відповісти
Піаніно повезли ?
07.10.2020 11:37 Відповісти
В Киеве дождь с утра... Можно почитать:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3300780.html Запад не понимает - как разговаривать с преЗЕдентом, с этим тупорылым ЗЕлёным ублюдком?

Запад уже давно расшифровал Зеленского как девиантного подростка с низким интеллектом и криминальным и полукриминальным окружением, от которого он зависит. И которое его потихоньку съедает.
Ключевой вопрос - что делать с подростком, с учетом того, что он глава второй по площади страны в Европе.
Саммит «Украина-ЕС» возможно, частично даст ответ на этот вопрос.
Как пишет «Европейская правда», проект совместного заявления лидеров по итогам саммита содержит некие важные сигналы по «промышленному безвизу» (расширение квот на экспорт в ЕС), обновлению Соглашения об Ассоциации и жесткие формулировки по Донбассу.
Запад демонстрирует, что заинтересован в партнёрстве и в том, чтобы у восточных границ была страна пусть формирующейся, но демократии, а не Беларусь и не сателлит России.
То, что строит Зеленский… хотя это некорректное слово… то, что творится при Зеленском - это коррупционная махновщина, дрейф к Путину и захват государственных институтов, проводящих или имитирующих проведение прозападной политики.
Так что только лишь обнимать и дружески журить Зеленского - малоэффективно. Такая методика воспринимается как слабость.
В ЕС это понимают, и поэтому уже была беспрецедентно жёсткая формулировка главы европейской дипломатии Борреля «ЕС - не банкомат», которая была изъята из статьи после истерики Банковой.
Но изъята из статьи - не значит изъята из текущего восприятия Западом украинского руководства.
Это подтверждают новые звоночки для Зеленского.
Письмо от депутатов Европарламента, где говорится об отмене безвиза отдельным украинским олигархам и политикам и атаки на антикоррупционные органы. Даже если помощь в написании письма оказывали соросята (а на это указывает формулировка о том, что в президентской фракции только часть депутатов - «плохие яблоки», а сама «партия является площадкой для энергичных, умных и честных законодателей»), то оно отражает позицию ЕС. Ровно о том же, 2 недели назад говорил Боррель.
В свою очередь, замглавы госдепа США Биган заявил, что «вопросы коррупции в Украине не исчезают».
Посольство США уже прямым текстом пишет, что депутат Верховной Рады Деркач (пленки которого, напомним, призывал расследовать Зеленский), «поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами, и уже более 10 лет служит активным российским агентом», и уточняет, что санкции против него «могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах».
Кроме того, США аннулируют визу еще одному другу РФ и Джулиани - Телиженко.
Происходит все это накануне саммита «Украина-ЕС», и представляет собой такую напоминалочку для Зеленского.
07.10.2020 11:38 Відповісти
Это шестерки, с которых заходят американцы, а в руках у них куда более сильные карты - например, возможное участие оффшоров Зеленского, пусть пассивное и втемную, в выводе денег из Приватбанка - 46 млн долларов.
Эти карты не будут разыграны при Трампе, а вот при Байдене, как говорят в американском клубе загадочных демократов - кто знает, мой друг, кто знает.
Тема борьбы с коррупцией, захвата антикоррупционной вертикали, судебной реформы (привязанной к меморандуму о макрофинансовой помощи ЕС), участия СБУ в расследовании экономических преступлений будут подниматься на встречах Зеленского с руководством ЕС. Факт этих обсуждений предусмотрительно подсвечивается в СМИ - и это тоже специально для Зеленского.
Раздражение Запада объяснимо: при Зеленском, повторимся, вызревает опереточный режим - как при Януковиче, только без Януковича. Потому что тот все-таки был сильной фигурой, а тут - страну просто пытаются растащить несколько кланов, причем как минимум два из них - с ярко выраженной пророссийской ориентацией.
При этом, недовольство у Запада копится не только украинской властью, но и как бы прозападной антикоррупционной вертикалью. В комментарии «Укринформу», высокопоставленный представитель Евросоюза говорит следующее: «Вопрос всегда в том, где результаты. Кто, в конце концов, оказался за решеткой? Один из известных случаев - это дело ПриватБанка. По этому случаю, потери украинского государства составляют треть помощи от Евросоюза… Мы должны оценивать антикоррупционные меры по результатам, а не только по усилиям и по количеству созданных институтов».
Наконец-то - пошёл прогресс Запада в понимании сути происходящего в Украине. Пока у Коломойского все хорошо, бесполезно бороться за конкретные фамилии во главе НАБУ-САП.
В ответ на маячки Запада, накануне саммита, группа «Коломойский-Медведчук-Ермак», зажигает свои маячки. Венедиктова (только что с позором съехавшая из президентской резиденции на госдачу в Конча-Заспе поближе к Зеленскому) объявила о начале процедуры отбора главы САП.
На своей странице в Facebook генпрокурор написала, что комиссия по отбору главы САП укомплектована, и Офис генпрокурора готов «обеспечить весь процесс на достойном уровне, безо всякого вмешательства или влияния». Читай, «внешнего влияния».
И именно сегодня Конституционный суд рассматривает депутатское обращение о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Подано оно той же группой депутатов (ОПЗЖ+Коломойский), которая оспорила закон о НАБУ и назначение Сытника.
Наконец, Совет НБУ объявляет выговор и выражают недоверие с намеком на целесообразность увольнения членов правления НБУ Рожковой и Сологубу, оставшимся представителям команды Смолия-Гонтаревой.
Никаких полномочий требовать увольнения у Совета нет. Возглавляет Совет Богдан Данилишин, которого Коломойский активно пропихивал на пост председателя НБУ. Решение о недоверии поддерживает действующий глава НБУ Шевченко. А вносит член Совета Шапран. Который пишет о том, что Рожковой и Сологубу крупно повезло со временем, и «решения Совета НБУ носили сугубо воспитательный (педагогический) характер», а если бы дело происходило в 90-х, то их могли бы просто застелить в подъезде, как экс-главу НБУ Гетьмана.
Формальный повод выговора: интервью Сологуба, где он заявил, что перспективы получения новых траншей МВФ потеряны, и НБУ вернулся в ситуацию 2015 года, когда доверие МВФ надо приобретать с нуля.
Действия Совета - акт шантажа, давления и цензуры. Рожкова и Сологуб - фигуры, мешающие стратегии, озвученной Данилишиным - печатать гривну и заставлять госбанки покупать ОВГЗ. Стратегии, к которой режим Зеленского, возможно, прибегнет после местных выборов.
07.10.2020 11:40 Відповісти
Но самые яркие маячки зажигает сам великолепный Ссаныч в своем искромётном интервью Politico Europe.
Во-первых, он обвиняет СМИ в попытках сорвать диалог с Путиным, без которого невозможно прекратить войну. Если Украина не будет говорить с Путиным, она не сможет вернуть под свой контроль оккупированные территории. Рецепт чудесно прост: всем заткнуться и слушать Путина. Но почему этот рецепт только по Донбассу? Надо внимать президенту РФ по всем вопросам украинской внешней и внутренней политики, а Зеленского сделать представителем президента РФ в Украине.
Во-вторых, Зеленский не знает, в каких странах отмывает деньги его партнер и работодатель, который сидел от него по левую руку в Офисе президента и обсуждал, как бы ему досуха вычистить "Центрэнерго". Зеленский называет Коломойского «этот человек», и говорит, что знает о расследовании его преступлений только из СМИ.
В-третьих, и о вмешательстве в выборы в США ему тоже "ничего неизвестно", и он даже не хочет и не может владеть всей информацией, а что до уголовных дел - их расследуют правоохранители. Правда, он делал заявления о необходимости расследования пленок Деркача, а его генпрокурор Венедиктова называла их «политической коррупцией».
В четвертых, пятых и шестых - глава государства несет бред. Говорит о том, что «мы запустили Антикоррупционный суд» и «дали полную независимость НАБУ».
Хотя весь процесс запуска ВАКСа, - юридически и организационно, - был проведен еще при Порошенко. А при Зеленском - и НАБУ, и ВАКС пытаются рейдернуть или прихлопнуть.
Зеленский на полном серьезе утверждает, что продал дом и переехал на госдачу из-за ковида. Похоже, президент перепутал вирус с полтергейстом, потому что непонятно, как вирус воздействует на частный дом.
Но самое интересное даже не это, а то, что сейчас Зеленский хочет съехать с госдачи и…купить дом. Эээ… Так там же свирепствует ковид, особо коварный в частных домах. Опасно ведь!
Что с головой у этого парня?
Он сравнивает технологии производства антисептика и антивирусной вакцины, говоря, что Украина выпускала первое, значит, поможет ЕС и со вторым.
Он лезет в дебри энергетики и говорит, что «за время независимой Украины у нас много чего работает. Среди прочего, Хмельницкая АЭС, на Ровенщине тоже. Сейчас мы говорим о строительстве совместно с западными партнерами - США, с французскими компаниями, когда мы говорим об атомной энергетике, гидроэлектростанции».
Можно подробнее - какие АЭС и ГЭС Украина будет строить с США и Францией?
Парень развалил экономику, вогнал страну в политический кризис, провалил подготовку к пандемии и подорвал отношения с Западом.
А теперь в интервью рассказывает, что понимает разочарование ЕС, что антикоррупционная система не была построена 5 лет назад и понимает почему, но он и европейцы - это люди будущего, и поэтому не надо говорить о прошлом.
А вообще - «мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС».
Это говорит недалекий "совок", который сравнивал свою страну с актрисой из немецких фильмов для взрослых, выражал готовность встать перед Путиным на колени, чтобы тот не ставил на колени украинский народ, и давал концерты в оккупированной Безлером и Гиркиным Горловке, в день, когда там убивали Владимира Рыбака.
А теперь он приехал в Брюссель, выложил ноги на стол, пояснил, что не лох и куда больший европеец, чем все вы тут. Так а зачем же ты тогда в ЕС просишься, детка, если ты б0льший европеец?
У Запада дилемма - как разговаривать с ментальным дикарем?
Резкая критика и переход к «кнуту» - это толкнуть Украину к РФ еще сильнее.
Нужна новая стратегия, контуры которой пока не заметны. И решение о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи выглядит не решением о деньгах для тонущей экономики, а маркером.
Впрочем, и летний транш МВФ тоже выглядел маркером.
«Страсти»
07.10.2020 11:40 Відповісти
Можно делать ставки что случится в Британии после визита бедоносца - потоп, землетрясение, цунами или камни с неба.
07.10.2020 11:38 Відповісти
вестминстер рухнет
07.10.2020 11:39 Відповісти
дурне поехало в турне
07.10.2020 11:38 Відповісти
Не волнуйтесь за британцев! Они быстро и доходчиво объяснят куда нужно инвестировать коррупционные доходы
07.10.2020 11:39 Відповісти
Зеленский начал официальный визит в Великобританию - Цензор.НЕТ 6287
07.10.2020 11:39 Відповісти
07.10.2020 11:41 Відповісти
Королева от Армии не уклонялась !
07.10.2020 12:16 Відповісти
І в Берлін не їздила.
07.10.2020 12:53 Відповісти
а пианино, этот придурок, захватил с собой..!?
07.10.2020 11:40 Відповісти
Сбацаєт под фанєру.
07.10.2020 11:42 Відповісти
Англичане, вы там ДЕРЖИТЕСЬ!
Оно не на долго к вам...
07.10.2020 11:41 Відповісти
Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії - Цензор.НЕТ 1489
07.10.2020 11:46 Відповісти
герцог и герцогиня Кембриджские.....вы там хоть детей попрячьте.)))

Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії - Цензор.НЕТ 7397

..
07.10.2020 11:46 Відповісти
И чем же они завинили?
07.10.2020 13:38 Відповісти
так и я о том...
но раз с герцогом и герцогиней может встретиться нашефсё... то береженого и Бог бережет
07.10.2020 13:44 Відповісти
БОЖЕ! ЗАЩИТИ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ!!!
07.10.2020 11:48 Відповісти
якось пофіг.
07.10.2020 11:53 Відповісти
Пусть пианист любуется шпилями . Лишь бы не открывал рот.
07.10.2020 11:55 Відповісти
Після нетривалої гри на піаніно візит на тому і закінчився. В ноти не попадав. Айкоси....
07.10.2020 11:55 Відповісти
Злые языки говорят что Джонсон для установления более располагающих отношений будет говорить с Зеленским фразами из советской школьной программы по английскому. Ху из он дьюти тудей и так далее. Что бы визави чувствовал себя умным.
07.10.2020 12:06 Відповісти
Пора уже нацепить ему медальку "За огромный вклад, в развитие " политического туризма".
07.10.2020 12:12 Відповісти
надеюсь, подпишут важные оборонные контракты, и наша военно-морская инфраструктура и военный флот, получат второе дыхание, а британские военные корабли и стран НАТО станут частыми гостями в Одессе..
боже, храни Королеву и Украину!
07.10.2020 12:17 Відповісти
Когда клоун представляет мою страну за рубежом, особенно с нашими партнерами, то становится стыдно за Украину, аналогичное чувство было при зэке-шапкокраде, хотя осознаю, что мы сами, 73% быдла совкового посадили на трон это позорное посмешище.
07.10.2020 12:19 Відповісти
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. Причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми. (с)
07.10.2020 12:28 Відповісти
Пошел с шапкой по кругу, может кто-нибудь что-нибудь даст.
07.10.2020 13:27 Відповісти
По "шапке" и дадут, видать с этой целью и пригласили.
07.10.2020 13:36 Відповісти
Только бы не показывали королеве, даже по телику!
07.10.2020 13:35 Відповісти
ждем очередного катаклизма в Лондоне
07.10.2020 15:56 Відповісти
ой, караульчик, зрадулька.
08.10.2020 02:25 Відповісти
 
 