Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії

Президент Володимир Зеленський вранці 7 жовтня розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"У межах візиту глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Також буде підписано низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, передбачена аудієнція Зеленського та його дружини Олени Зеленської з герцогом та герцогинею Кембриджськими.

Також президент України проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. Крім того, Зеленський відвідає Лондонську фондову біржу та зустрінеться з британськими інвесторами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які контактують із Зеленським, проходитимуть регулярний ІФА-скринінг, - наказ МОЗ