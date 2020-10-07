РУС
Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

Об этом сообщил в Facebook секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады. Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины. Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе Президента", - написал Костенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

ВР (29426) ВСК (460) ЧВК Вагнер (1339) Костенко Роман (171)
А толку?
Хоча, це голосування в залі під куполом буде тестом на проукраїнськість нардепів, перш за все, з числа слуг уродів. Нехай воно і стане провальним. Але ми побачимо, скільки з них натисне кнопку "за".
07.10.2020 12:21 Ответить
Толк - це : 1. Залишати на слуху це питання. 2. Це остаточно показати хто є ХУ у скаладі СЛУГ, а хто прямі зрадники й слуги уХйла. ...
07.10.2020 12:25 Ответить
ну, і я про те ж саме. Але з претензією на практичний реалізм: не проголосують; точніге, провалять голосування по створенню ТСК.
07.10.2020 13:40 Ответить
А от тепер повинні вийти до ВР з "ЧЕРВОНИМИ ЛІНІЯМИ"
07.10.2020 12:22 Ответить
ЯГАхамия против.
07.10.2020 12:23 Ответить
Из тех ихтамнетов поди половину уже в землю закопали, а они за комиссию скубутся.
07.10.2020 12:25 Ответить
бояться суки з народу вийти на себе або на своїх корешів. І взагалі, зе казав леросу, богдан друг а ти ...овно, от по такому принципу і живе країна. треба чекати поки програють вибоби а краще щоб виздихали всім складом зекоманди
07.10.2020 20:09 Ответить
памятаймо про термінове та танмниче відрядження в Оман...- і такі "збіги" ...борт Патрушева , та борт мЄтвечука - в одному місці і в один час ...
агов ДБР - ви там "мишей" ловите..., чи вже будуть робити наступні
07.10.2020 20:25 Ответить
 
 