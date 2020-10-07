Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

Об этом сообщил в Facebook секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады. Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины. Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе Президента", - написал Костенко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.