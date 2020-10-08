Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что люстрация является дискриминацией по профессиональному признаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я никогда не был сторонником люстрации. Да, сейчас в меня полетят камни, но я считаю, что это неправильно, и я объясню почему", - сказал председатель ВР.
По убеждению Разумкова, люстрация для одних, кто был "реально у кормушки, воровал, для них это получилось в качестве индульгенции: они взяли и ушли". "Хотя многие не ушли, многие остались и нашли возможность остаться и трудиться на благо своего кармана, а не страны", но они не понесли наказания за те деяния, которые ними были совершены", - добавил он.
"А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, они были нормальными, честными, качественными - их заменить сегодня некем, потому что если мы говорим про чиновничий аппарат - это одна сторона медали, там за несколько лет можно научить людей выполнять какие-то функции, а что касаемо правоохранительных органов и многих других, то следователя хорошего нужно готовить десять лет, а их тоже повыбрасывали на улицу. Мягко говоря, я считаю, что это неправильно. И люстрация - это дискриминация по профессиональному признаку", - объяснил Разумков.
Он также подчеркнул, что "всегда были хорошие и всегда были плохие, но это же не значит, что всех нужно под одну гребёнку взять вычистить, выгнать и потерять", потому что на их место могут придти те, "кого точно не стоило туда привлекать", потому что они хуже, нежели те, кто был до этого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
здохніть, тварюки!
Мордовський підліток зібрав вдома ядерний реактор з пустих бутилок"Бояришнiка" і потрапив до Книги рекордів г. Cаранська - газета "Мордовский Моряк".
самое прикольное , это дерьмо собирается в презики на следующие выборы.
а хотелось как лучше
ето не дно, хлопцы - ето гребаный шурф из которого даже пятки не торчят так глукоко закопались в ето днище...
може Председателю Верховной Рады Украины пора и визит к чивокуне на ростов нанести с извинениями?
а шо? - к ахмету мона, а дмитрику на ростов не? - несправедливо.
а вы же опяать дружным кацапячим хором процентов в 75 рявкнете - так!
може в когось краще з фантазією ?
А если ты гой - то некачественный - биомасса второго сорта.
Вот Вячеслав Черновол - это вообще ошибка производства, отходы, шлак и брак.
Висновок. У вас не брак професійних кадрів у Вас банальна дитяча хвороба "обіда на весь світ" та велика доросла хвороба "гординя". Здається що після 5 років получете ви по мордяки так що аж обсеретесь.
Честными и качественными пророссийскими ватниками.
Честными и качественными сексотами ФСБ.
Честными и качественными патриотами Российской Федерации.