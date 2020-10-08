РУС
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что люстрация является дискриминацией по профессиональному признаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я никогда не был сторонником люстрации. Да, сейчас в меня полетят камни, но я считаю, что это неправильно, и я объясню почему", - сказал председатель ВР.

По убеждению Разумкова, люстрация для одних, кто был "реально у кормушки, воровал, для них это получилось в качестве индульгенции: они взяли и ушли". "Хотя многие не ушли, многие остались и нашли возможность остаться и трудиться на благо своего кармана, а не страны", но они не понесли наказания за те деяния, которые ними были совершены", - добавил он.

"А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, они были нормальными, честными, качественными - их заменить сегодня некем, потому что если мы говорим про чиновничий аппарат - это одна сторона медали, там за несколько лет можно научить людей выполнять какие-то функции, а что касаемо правоохранительных органов и многих других, то следователя хорошего нужно готовить десять лет, а их тоже повыбрасывали на улицу. Мягко говоря, я считаю, что это неправильно. И люстрация - это дискриминация по профессиональному признаку", - объяснил Разумков.

Он также подчеркнул, что "всегда были хорошие и всегда были плохие, но это же не значит, что всех нужно под одну гребёнку взять вычистить, выгнать и потерять", потому что на их место могут придти те, "кого точно не стоило туда привлекать", потому что они хуже, нежели те, кто был до этого.

+46
Разумков - "Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными.........."

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 7724
08.10.2020 23:36 Ответить
+45
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 8492
08.10.2020 23:33 Ответить
+45
Ну да, мы видим какой качественный материал вы подаставали
08.10.2020 23:34 Ответить
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 8492
08.10.2020 23:33 Ответить
,,Ловите наркомана,,я ему дозу принес...
08.10.2020 23:35 Ответить
Ну да, мы видим какой качественный материал вы подаставали
08.10.2020 23:34 Ответить
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 2640
08.10.2020 23:38 Ответить
Факина , кравчука, скоро Азарова , портнова , Табачника вернут ,
09.10.2020 05:11 Ответить
Чесні і якісні соєві мародери цинічні бариги і тварюки корупціонери.
09.10.2020 05:30 Ответить
Та хто б сумнівався, мерзото младоригівська.
09.10.2020 08:08 Ответить
И другой вопрос: "Так а какого хера вы тогда к власти пришли?!?! "Обновленцы" хреновы... Если не можете ничего поменять ?!
09.10.2020 13:25 Ответить
Будуть ще "нові обличчя"?
08.10.2020 23:34 Ответить
Разумков - "Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными.........."

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 7724
08.10.2020 23:36 Ответить
Зелень - маладиє риганали.
08.10.2020 23:40 Ответить
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 673
08.10.2020 23:37 Ответить
И умными. С Овощем плечем к плечу.
08.10.2020 23:38 Ответить
Иными словами,если человек не знает таблицы умножения но умеет пользоваться калькулятором значит он уже ученый-математик.
08.10.2020 23:38 Ответить
Новые лица
08.10.2020 23:38 Ответить
)))))и этот считается самым умным из зесрани... шо оно промямлило ?
08.10.2020 23:38 Ответить
Ж2 розумковський відбілює корупційну нечисть.
09.10.2020 05:31 Ответить
А квартальщики вже закінчились?
08.10.2020 23:39 Ответить
Видимо да,уже ,,люстрацию,, в ,,Дизель-шоу,,проводят.
08.10.2020 23:45 Ответить
https://ukrainian.voanews.com/a/5614124.html Міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові ринкової економіки та демократії. У народа Украины какая может быть любовь к Родине,у них нет свого государства (ссср-распалось в 1991г) осталась одна столица Мацква, а в это время Украинский народ на фронте защищает свою Родину от российских захватчиков. https://i.postimg.cc/nVDbTvqK/1.png Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 1862
08.10.2020 23:44 Ответить
То есть этот был лучше того, что сейчас ? Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 1031
08.10.2020 23:45 Ответить
вот вам и новые лица...
08.10.2020 23:46 Ответить
вот так зрада
08.10.2020 23:47 Ответить
Разумков - "Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными.........."

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 3875
08.10.2020 23:48 Ответить
Шо, опять "новых лиц" негде брать?
08.10.2020 23:49 Ответить
Например, Портнов?
08.10.2020 23:50 Ответить
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 1455
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 8437
08.10.2020 23:53 Ответить
А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, они были нормальными, честными, качественными Источник: https://censor.net/ru/n3223857 а чего же тогда украинский народ восстал против этих нормальных, честных, качественных ?
08.10.2020 23:54 Ответить
а ***** не такий вже і поганий: вакцину ведмедчуку дає!
здохніть, тварюки!
08.10.2020 23:56 Ответить
После слов "я вам сейчас объясню" - есть стойкое желание дать объяснятелю люлей.
08.10.2020 23:56 Ответить
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 4518
08.10.2020 23:58 Ответить

Мордовський підліток зібрав вдома ядерний реактор з пустих бутилок"Бояришнiка" і потрапив до Книги рекордів г. Cаранська - газета "Мордовский Моряк".
09.10.2020 00:01 Ответить
реально конченый недоносок . отрыжка обрыганых. ну навыбирали, просто жесть.
самое прикольное , это дерьмо собирается в презики на следующие выборы.
09.10.2020 00:07 Ответить
Ну а чо... если выбирают. Он же никого, такскать, не обманывает, о своих взглядах говорит совершенно открыто. Мне даже жена одного атошника говорила, что ей нравится Разумков: как он взвешенно и спокойно говорит какой он умный. Я ей: да ты с ума сошла, он же рыг...
09.10.2020 07:31 Ответить
"Мне даже жена одного атошника говорила, что ей нравится Разумков: как он взвешенно и спокойно говорит какой он умный" - во-во, всі жінки - і багато чоловіків - голосують не головою, а емоціями, орієнтуючись на візуальне враження, а не на сутність сказаного. Саме тому майбутня українська хунта має скласти реєстр виборців, до якого заноситимуть людей, котрі пройшли тест на інтелект і патріотизм. Зробити це неважко: організувати кільканадцять комісій з надійних і перевірених людей, які під час правління хунти за рік-два за допомогою опитувальника складуть всеукраїнський реєстр виборців, до якого потраплять люди патріотичні й з головою на плечах. "Луччі" люди, як писав Донцов. На політичному полі треба буде залишити 3-4 гарантовано патріотичні партії. І тільки так можна буде забезпечити сталий розвиток країни. Інакше - жоппа.
09.10.2020 08:16 Ответить
Аха ха я тут живу, че уж там прокурор котор ый взятки не берет не может быть прокурором, это ******** логика, тут уже такие были мы Илита а вы быдло тупое вам судьями быть недано, наркош крышует люстрировать ненадо он профи, скоро очень вас провернут на хию, улетите вертолетом вперед винтом
09.10.2020 00:10 Ответить
«...если мы говорим про чиновничии аппарат..-то там за несколько лет можно научить людеи выполнять какие-то функции..»А не пробували до чиновницького апарату набирати не олігофренів?
09.10.2020 00:12 Ответить
Понятие: честный политик, это всё-равно, что: раскалённый айсберг.
09.10.2020 00:21 Ответить
Цей жидокацапчик ще наробить багато шкоди Україні.
09.10.2020 00:22 Ответить
Насекомое, бл...
09.10.2020 00:29 Ответить
награждение непричастных и наказание невиновных
а хотелось как лучше
09.10.2020 00:37 Ответить
"Якісні"? Ааааа! Ну тоді зрозуміло! Це ж тільки у звичних людей діти другого сорту, а люстровані всі "якісні" аж пробу ніде ставити!
09.10.2020 00:40 Ответить
Председатель Верховной Рады сегодня оправдывает рыгов?
ето не дно, хлопцы - ето гребаный шурф из которого даже пятки не торчят так глукоко закопались в ето днище...
09.10.2020 00:54 Ответить
Так он сам рыг. Возглавлял молодежную ПР.
09.10.2020 03:01 Ответить
цей хлопчік дуже не простий і він навіть не зелений - він червоний...
09.10.2020 03:23 Ответить
Чего от ватника ждать.
09.10.2020 00:59 Ответить
Назови первый десяток из большинства "честных и качественных"
09.10.2020 01:00 Ответить
він, напевно, мав на увазі медведчука, шуфрича, партнова, ківалов, труханова, бойка та іншу ригіАнальну мерзоту.....
09.10.2020 09:21 Ответить
І ще одне:»следователя надо готовить десять лет...»говорить про те,що,або метод підготовки слідчих-є застарілим і його треба докорінно «люструвати».Або,той хто претендує на місце слідчого є твердолобим дундуком,якого вчи не вчи,а дундуком залишиться.Тому треба міняти підхід до відбору слідчих.
09.10.2020 01:05 Ответить
та рыготня вообще козырная и качествення была.
може Председателю Верховной Рады Украины пора и визит к чивокуне на ростов нанести с извинениями?
а шо? - к ахмету мона, а дмитрику на ростов не? - несправедливо.
09.10.2020 01:06 Ответить
В принципе. и при Гитлере нормальных ребят было много. А уж какие качественные. Дороги такие построили. что до сих пор по ним ездят.
09.10.2020 03:02 Ответить
...а іще більше нормальних рєб'ят було при Сталіні. Такую страну построїлі....
09.10.2020 08:18 Ответить
вспомните зелю перед выборами, он кричал что талантливых людей у него в команде валом)))) а правда в том что профи не идут в гос управление из за низких з.п. там нужно только воровать, что бы компенсировать низкую з.п. честный этого делать не хочет. он спокойно устраивается в бизнесе
09.10.2020 04:55 Ответить
Во заливает ) Да при такой воровской системе во власти честным и порядочным никогда не было места в управлении и работе Ттам всегда находились подонки которые честного и порядочного сожрут ) Или заставят воровать . Разумков наверное хочет подтянуть во власть " крепких хозяйственников " бывших регионалов . которые кроме как воровать ничего не умеют .
09.10.2020 05:23 Ответить
Реальную люстрацию умели делать только эсессловцы.
09.10.2020 05:56 Ответить
Есесовцы
09.10.2020 08:09 Ответить
етот пионер с лицом павки морозова еще всех построит - бубой задницу подотрет....
а вы же опяать дружным кацапячим хором процентов в 75 рявкнете - так!
09.10.2020 06:01 Ответить
У Разумкова лицо Пал-Палыча Знаменского.
09.10.2020 08:10 Ответить
Он просто предатель и дерьмо. Во время борьбы за независимость в США таких просто вешали.
09.10.2020 08:24 Ответить
шо та до бениной матери предателей и дерьма в Украине развелось за последние полтора года.. - не заметили?
09.10.2020 08:29 Ответить
Разумков,ти дурков?
09.10.2020 06:24 Ответить
дай мне Боже не дожить до того дня когда Украина забудет своих погибших сыновей и дочек и прогнется под кацапню...
09.10.2020 06:39 Ответить
щось не виходить у мене уявити жодного чесного і якісного чиновника.
може в когось краще з фантазією ?
09.10.2020 06:42 Ответить
Люстрація це спецоперація "друзів України" щодо знищення її професійних еліт і заміни їх профанами щоб провести знищення індустрії як конкурентну галузь і Заходу і Сходу. Тому і придумали люстрацію типу був начальником департаменту при Януковичу - йди геть, хоч чим міг допомогти Януковичу голова департаменту збирання вторинної сировини, чи щось інше подібне. Але при цьому не вигнали жодного агента Мосаду, ЦРУ, Мі6 ФСБ... Мало того, що не вигнали, а навпаки пішла в медіа шизофренічна демагогія, типу СБУ не буде видавати агентів - КДБ, ЦРУ, Мосад тощо, щоб ба їм не нашкодити, оскільки 90 процентів олігархів це і є вербонута агентура різних спецслужб. Тобто, як завжди маразм переміг, замість того щоб країну вірніше управління держави вичистити від агентури, її вичистили від тих хто мав клепку в голові. Тепер заповнили вакуум олігофренами і агентами інших країни, які захищають їх інтереси, а не інтереси України, тому і ліси вирізали, тому вбили і судно-, верстато-, літако-, ракето- будування, знесли дією агента Айвараса Абромавічуса весь оборонпром, як конкурента для Заходу і РФ. Тобто, розвал України проводять агенти спецслужб руками тупої влади України і за рахунок громадян України.
09.10.2020 07:00 Ответить
Чехи провели люстрації ще 25 років тому. Де ми, а де чехи?
09.10.2020 07:46 Ответить
Чехи і інші провели люстрацію не за професійною ознакою, чи ознакою опозиції до влади, а люстрацію щодо викореннення із влади агентів КДБ, і іншіх спецслужб в тому і полягає різниця. Для прикладу пан Валенса а це президент Польщі був агентом КДБ. У нас агенти КДБ і інших спецслужб залишились, а спеціалістів вигнали.
09.10.2020 08:06 Ответить
Разумков подонок рыговский
09.10.2020 07:11 Ответить
Разумков простой хабадник.
09.10.2020 08:13 Ответить
Контр революция полным ходом. Уже даже не шифруются.
09.10.2020 07:36 Ответить
Как же вас ,козлов, отделить от козлищ, если не люстрировать?
09.10.2020 07:55 Ответить
Как то жутковато становится: одна про некачественных детей, другой о качественных чиновниках. По какому критерию определяете качество, вы хоть объясните народу.
09.10.2020 07:55 Ответить
"одна про некачественных детей, другой о качественных чиновниках" - типовий спосіб мислення людей правільной національності.
09.10.2020 08:21 Ответить
Если ты свой ("НАШ") - то ты качественный.
А если ты гой - то некачественный - биомасса второго сорта.
Вот Вячеслав Черновол - это вообще ошибка производства, отходы, шлак и брак.
09.10.2020 08:28 Ответить
І в цьому Порошенко встиг нагидити, "зарубав" кадровий резерв майбутньої влади.
09.10.2020 07:57 Ответить
Кива, Шуфрич и Сивохо - это люди качественные.
09.10.2020 08:17 Ответить
Что после Зеленского снова Янукович будет ?
09.10.2020 08:20 Ответить
За "Небесную Сотню" надо было не люстрировать, а убивать. Сейчас совсем другое положение было бы.
09.10.2020 08:37 Ответить
О почалось... Давайте люстрацію відминим, Декомунізацію, майдан передивимся Фірташа повернем зі своєю прокладкою, бивших чиновніків в районах , в тому числі і мусорів,,і на східному кордоні вивисім бігборд "Фіктор Федорович повертайтесь ми чекаєм Вас і всю команду". Ти ж начебто РОЗУМКОВ....А ТУПИШЬ. Перше питання хто буде вирішувати хто чесний а хто ні ? Друге питання хто буде вирішувати хто професійніше а хто ні? Трете питання куди ти дінешь тіх хто вже працює на їх місцях? Третепитання а що люстрація в нас пожитева? Четверте питання Ви знаєте таку присказку "******** танцюристу яйця заважають"? Пяте питання Скажіть а ви відбір на професійні посади проводили по принципу професійної якості чи по принципу 3+ менеджер, свій, новий + неважливо чи знає професію? Шосте питання А ви не думали що всі проблеми нової влади від того що плюють на закон і не контролюють місцевих чиновників( чяому не саджаєте ворів в областях вони тут крадуть аж тирса сипиться).

Висновок. У вас не брак професійних кадрів у Вас банальна дитяча хвороба "обіда на весь світ" та велика доросла хвороба "гординя". Здається що після 5 років получете ви по мордяки так що аж обсеретесь.
09.10.2020 08:48 Ответить
Ага. А ще вони були " крепкими хазяйственниками". Залишили всю Україну зі 108 тис. гривень на Єдиному казначейському рахунку, бо зберігали всі гроші на власних рахунках, хатах та кабінетах. Ось, чесне і якісне ліТцоВелика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 7992
09.10.2020 09:22 Ответить
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 4242
09.10.2020 09:23 Ответить
В доме Ставицкого обнаружили 42 кг золота и почти $5 миллионов наличными
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 6015
09.10.2020 09:25 Ответить
А вобщем то сами виноваты, что плохо живете!!! Таких "честных профессионалов" потеряли...
09.10.2020 09:32 Ответить
Верно говорит, потому что они были:
Честными и качественными пророссийскими ватниками.
Честными и качественными сексотами ФСБ.
Честными и качественными патриотами Российской Федерации.
09.10.2020 09:43 Ответить
Ха-ха-ха
09.10.2020 10:05 Ответить
Зефицит кадров достиг опасного уровня. Разумков это уразумел. Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 3314
09.10.2020 10:48 Ответить
А чим теперішні партії відрізняються від пр? Ну чим бл...дь? Чи «народофронтовці» чи «порошенківці» чи «свободовці» чи «опоблоковці» і т.д.Вони що менше тих вкрали? Чи ви скажете що вони проти рф, не обдурюйте себе і людей- всі одинакові!!!
09.10.2020 12:25 Ответить
 
 