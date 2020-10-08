Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что люстрация является дискриминацией по профессиональному признаку.

"Я никогда не был сторонником люстрации. Да, сейчас в меня полетят камни, но я считаю, что это неправильно, и я объясню почему", - сказал председатель ВР.

По убеждению Разумкова, люстрация для одних, кто был "реально у кормушки, воровал, для них это получилось в качестве индульгенции: они взяли и ушли". "Хотя многие не ушли, многие остались и нашли возможность остаться и трудиться на благо своего кармана, а не страны", но они не понесли наказания за те деяния, которые ними были совершены", - добавил он.

"А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, они были нормальными, честными, качественными - их заменить сегодня некем, потому что если мы говорим про чиновничий аппарат - это одна сторона медали, там за несколько лет можно научить людей выполнять какие-то функции, а что касаемо правоохранительных органов и многих других, то следователя хорошего нужно готовить десять лет, а их тоже повыбрасывали на улицу. Мягко говоря, я считаю, что это неправильно. И люстрация - это дискриминация по профессиональному признаку", - объяснил Разумков.

Он также подчеркнул, что "всегда были хорошие и всегда были плохие, но это же не значит, что всех нужно под одну гребёнку взять вычистить, выгнать и потерять", потому что на их место могут придти те, "кого точно не стоило туда привлекать", потому что они хуже, нежели те, кто был до этого.