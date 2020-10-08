РУС
Новости
6 595 72

Власти Армении ужесточили условия военного положения - запрещена публичная критика руководства страны

Власти Армении ужесточили условия действующего в стране военного положения. Соответствующее решение приняло правительство страны 8 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Armenia today.

Согласно этому решению, запрещаются публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их.

Также запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Крабаха), в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность республик.

Контроль за соблюдением указанных правил поручен полиции Армении.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Также читайте: В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

Автор: 

Армения (839) цензура (1338) военное положение (520) Нагорный Карабах (471)
Топ комментарии
+32
От вам і "демократ" Пашинян.
08.10.2020 23:56 Ответить
+25
О воинственности армян, говорят 18 летние пленные на передке, видно жирным не охота ехать из Сочи или Киева или Москвы воевать, с Байрактарами
09.10.2020 00:07 Ответить
+22
Критиковать армянских оккупантов больше нельзя. Их можно только больше ху*рить.
09.10.2020 00:03 Ответить
От вам і "демократ" Пашинян.
08.10.2020 23:56 Ответить
так он же ввел вп вроде как?
09.10.2020 00:10 Ответить
Воєнний стан в такій ситуації зрозумілий, а от посилення цензури - ні. Сам Пашинян критикував Алієва за цензуру, а як війна пішла не в його користь - перевзувся блискавично.
09.10.2020 00:18 Ответить
так военное положение предусматривает некоторые ограничения подачи информации, разве нет(например, алиев соцсети запретил)?если критиковал за цензуру в мирное время, тогда пашинян в принципе прав, а если уже во время боевых действий, то нет
09.10.2020 00:23 Ответить
В статті написано, що вони "посилили" умови воєнного стану. Тобто, можна було цього і не робити.
09.10.2020 00:31 Ответить
как я понимаю, события пока не по армянскому сценарию развиваются, так что такое усиление вп в информационной части выглядит логичным
09.10.2020 00:34 Ответить
Можно было этого не делать, а можно и сделать. Они посчитали нужным второй вариант.
09.10.2020 06:18 Ответить
Не вопрос. Лука вон посчитал нужным и демонстрантов месит и сам себя инаугурирует, если можно - чо не. Только к демократии это отношения не имеет.
09.10.2020 09:39 Ответить
Лука то здесь здесь причем? Не путайте. В Армении введено военное положение. А это предполагает временное ограничение некоторых прав и свобод граждан.
09.10.2020 12:51 Ответить
Он "ужесточил условия действующего военного положения", или вы читать не умеете? Были ограничения, но он ввёл новые, так понятнее? Посмотрим до чего доужесточается.
09.10.2020 15:55 Ответить
Вас пугает слово "ужесточили", которое добавил автор для большего контраста и эффекта статьи, хайпа, если так вам понятнее. Но не нужно принимать все за чистую монету и тем более нервничать. Теперь сначала. Военное положение. Был введен ряд ограничений, который не был исчерпывающим. Но он был результативным в свой период времени. Ситуация поменялась. Список ограничений расширили. "Ужесточили условия военного положения" - как написал автор. Не обязательно вводить все и сразу, понимаете? Это как ограничения карантина, санкции и т.д., понимаете?
09.10.2020 16:28 Ответить
Не уверен, что вы поняли то, что я написал. Прочитать то прочитали, но с пониманием очевидно есть проблемы. Но все поправимо не будем пессимистичны)) Попробую объяснить как можно проще. Вы просто поймите, демократия это такая штука... как бы попроще... что ты ужесточил, потом ещё, потом ещё совсем немного...
БАЦ!
и она уже не демократия. Надеюсь так то хоть понятно...
12.10.2020 20:11 Ответить
Ха-ха-ха..вы однако юморист, уважаемый. Ну это хорошо, главное, чтобы не тупой. Ну, а теперь, чтобы понятнее: демократия, вокруг демократия, очень много демократии..а потом БАЦ!.. Военное положение!.. И демократии стало меньше!..а потом еще меньше..и опять еще.. Почему так? Потому, что военное положение. И это НОРМАЛЬНО в условиях военного положения. И после окончания ВП демократия опять начется, поэтапно.. Надеюсь, что моя мысль до вас дошла.
13.10.2020 06:52 Ответить
V Президент Украины Порошенко П.А. : "А что, так можно было ???"



Можно, Петро, и нужно было . . . США при вступлении во Вторую Мировую интернировали всех этнических японцев "на всякий случай", мол "ответим по суду потом, после войны". А ты разрешил, чтобы всякие Шарии - Медведчуки и т.п. на тебя с телеэкранов лили грязь. В результате потерял Ставку Главнокомандующего и во время войны начался бардак под названием "транзит власти" . . .
Надо было называть войну войной, разрывать дипотношения, закрывать границы с россией и Беларусью (союзник рф), вводить военное положение (как, кстати, и Армения, и Азербайджан сейчас сделали, не прикрываясь непонятными режимами анти-террористической операции), тупо бессрочно арестовать всю про-российскую пятую колонну, не взирая на вопли о политических преследованиях и сопли о правах человека, отменить выборы до конца войны, т.е. лет на 10-15, но и воевать активно, по-честному, чтобы все видели, что война не затягивается спецом ради удержания власти. Воевать, врубив по ТВ такую пропагандистскую машину, чтобы даже малые дети хотели идти, убивать агрессора и примкнувших к нему сепаров. А ты развёл демократию невовремя . . . В результате 7% территории страны и 10% населения уже 7-й год в оккупации / аннексии, а твоё время занимают походами в ГБР, прокуратуру, суд и т.п.
Смотрите на пример древнего Рима - когда была война, республика передавала власть временному диктатору и это было эффективно (пока Сулла не решил себе их оставить, правда). Тяжёлые времена требуют непопулярных решений . . . А у нас махновщина, козаччина, демократия, одним словом - не в тему сейчас.
09.10.2020 01:48 Ответить
Думал, что лишь я такого мнения. Не считаю Петю кем-то великим. Но он взял власть в такое время, что можно было бы очень многое ему списать - действуй он решительно. И действенная часть населения его бы поддержала. А на пассив - ***** как-то. Забили бы. В кизло. Пусть их даже значительно больше.
А он игрался в демократию, и доигрался.
Развилась петушарная и ************ колона. К власти пришли ЗЕлёные малоросы, во главе с идиотом.
Если доживём до следующих выборов - будут у нас рыги у власти. Опять.
Посему - лишь силовое свержение малоросов и диктатура.
Иного выхода не вижу...
09.10.2020 04:41 Ответить
Согласен, только у нас ни махновщины ни козаччины ни демократии нету. Клептократия скорее
09.10.2020 09:43 Ответить
Только один нюанс - без поддержки Запада Путин сожрал бы нас с потрохами. А Запад поддерживает демократию....
09.10.2020 10:23 Ответить
Запад против россии да ещё и при реальном поводе (а нарушение россией международного права очевидно) поддержал бы и чёрта с рогами. Как говорят американцы : "Да, он сукин сын, но он наш сукин сын". Так что думаю, на многие вопросы демократии временно глаза были бы закрыты со ссылкой "ну, у них же война, они вынуждены".
А после войны мы бы и без западной подсказки демократию восстанавливали - в мирное время нам диктаторы и самим нафиг сдались (доказано 3 революциями за последние 30 лет) . . .
09.10.2020 14:11 Ответить
Ахриненно они поддержали - при условии подписания Минска!
09.10.2020 16:11 Ответить
Везде и всегда необходима защита демократии от рашистских дезинформаторов, которые мечтают убрать Пашиняна особенно в самые трудные времена, как например при захвате Крыма
09.10.2020 03:54 Ответить
у ар явно все очень плохо. и это хорошо.
08.10.2020 23:57 Ответить
Критиковать армянских оккупантов больше нельзя. Их можно только больше ху*рить.
09.10.2020 00:03 Ответить
Vidimo dela sovsem ploxi u armen v Karabaxe
09.10.2020 00:07 Ответить
О воинственности армян, говорят 18 летние пленные на передке, видно жирным не охота ехать из Сочи или Киева или Москвы воевать, с Байрактарами
09.10.2020 00:07 Ответить
умирать не выгодно
09.10.2020 00:16 Ответить
Совсем , всё плохо 🤦🙄🤔🤫
09.10.2020 00:21 Ответить
вооо, шас как заживёт ары, все будет завидовать, ну ок, возможно северная корея их обгонят, ведь те и до солнца ночью маханули да и чемпионы мира по ......
09.10.2020 00:21 Ответить
Шаман таки вижене путєна з кремля.
Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни - Цензор.НЕТ 3440
09.10.2020 00:21 Ответить
ну хоть один приличный утырок на кацапии есть, все не ракеты из дерьма лепит)))
09.10.2020 00:40 Ответить
Видать ситуация совсем хреновая, если уж государственные пропагандоны не справляются и им не верят...
09.10.2020 00:21 Ответить
Короче сбили снова 300 единиц бронетехники в небе над Баку
09.10.2020 00:31 Ответить
осталось тока загранотряды...

"правильной дорогой идете, товарищи".
09.10.2020 00:36 Ответить
Наверное вы имели ввиду заграДотряды? Бо заграНотряды с рынков не сильно туда загонишь)))
09.10.2020 01:03 Ответить
точно, спасибо - пальчики-отверточки, мои вибачяння
09.10.2020 01:08 Ответить
Да это ничего)) Иногда бывает не проверишь, а потом самому стыдно свое же и читать) Ну ладно бы там еще соседние буквы, так нет, раскорячки нажимают клавиши по только им известной логике)))
09.10.2020 01:13 Ответить
и та шо нажал английская и те шо рядом тоже - других нет
прилагаю максимум усилий печатать без ошибок на каком то там транслите, но не всегда...
09.10.2020 01:17 Ответить
В нынешнее время заниматься анексией плохой имидж ...Смотрите за правду азейбаржан все горой их и ошибка была армяней пустить переночевать на одну ночь ,а те пользуются восточным гостеприимством уже 100 лет
09.10.2020 00:53 Ответить
Не показывайте своё невежство Армяне там более 2000 лет, азербы образованное лениным меньше 100 лет
09.10.2020 04:01 Ответить
Цікаво, а шо ви про Крим скажете
09.10.2020 06:03 Ответить
Про Крым? Без проблем. Будет Турецким. Какого фига Турция строит в Одессе парк? За благотворительность? Ха Ха не смешите меня. Послушайте до конца поляка доходчиво объяснит вам чей будет Крым вот ссылка https://www.facebook.com/watch/?v=1108808746203205
09.10.2020 22:18 Ответить
Справа тут не у військовому стані,а саме в критиці бездарної влади після великих втрат навіть не на фронті,а в тилу(15-ть військових загинуло від однієї ракети).Втім,журналіста,який нагадав про чотири резолюції ООН відносно виведення армянських військ з Карабаху-заарештували і будуть судити,а це вже не жарти армянського радіо.
09.10.2020 01:16 Ответить
Невже закриють "вірменське радіо"?
09.10.2020 01:23 Ответить
ну шо арманЭ ... еще хотите за рашку впрягаться по поводу "Кримнаш" *??????????????????????????????????? вса-салЭ ?
09.10.2020 01:23 Ответить
Следующий мем армян - ни шагу назад, позади ереван. Потом пойдут расстрелы за многочисленные измены, а конечный итог массовое мародерство и разграбление магазинов,сюда же добавятся беглецы с великага арцаха.
09.10.2020 01:34 Ответить
Тільки хотів сказать, що пора вірменам мотузки на вуличних ліхтарях припасовувать і писать на стінах "Батьківщина чи смерть!"
09.10.2020 02:45 Ответить
09.10.2020 01:58 Ответить
А кто напал на Армению? От кого она обороняeтся?
09.10.2020 02:00 Ответить
напали проклятые космиты с альфы центавры
09.10.2020 02:06 Ответить
Такое впечатление, шо с тем, кто именно напал на пашиняна и его свору, должны разбираться судебные психиатры.
09.10.2020 02:08 Ответить
так может лучше вообще не доводить до состояния войны ? например не захватывать чужие территории ? не делать соседнее государство кровным врагом ?
09.10.2020 02:06 Ответить
Ниже плинтуса.
09.10.2020 02:07 Ответить
Украине точно также нужно было сделать еще в 2014 году
09.10.2020 02:52 Ответить
Турция окупировала пол Кипра, и уже более 46лет назад, Греция даже не подумывает бомбить. А Эрдоган руками азербайджанцев хочет истребить кореной народ Карабаха, который Ленин бездарно начертил новообразованию под именем АзССР. Читайте историю из Мировых источников, а не пропаганду и переписанные истории. Всё в открытом доступе, зачем тут талдычить фигню изо-дня в день. Неужели вам не надоело?
09.10.2020 04:13 Ответить
To sam martin. Вранье тупое. Греки-киприоты в 1970х. решили с бодуна присоединить Кипр к Греции. Как карабахские армяне. Миацум. Не спросясь, естественно, турков-киприотов. А когда те стали возражать, их начали стрелять. Из оружия из Греции. И убили бы всех, если не бы не Турция. И по вопросу об,единения ООН предлагала кучу вариантов, турки - за, греки - против. Так что киздеть не надо, бесогон...
09.10.2020 09:07 Ответить
Ха-ха. Кацапське лайно на вентилятор.
09.10.2020 12:43 Ответить
Умничать можно. Особенно глупым. В Украине уже несколько лет запрещены много сайтов и хуже от этого не стало. Ни для демократии, ни для людей.Живём же без "ВКонтактов", "Яндексов" и пр.
09.10.2020 04:29 Ответить
Забывают, что насильно мил не будешь!
09.10.2020 06:44 Ответить
Але ганапольскіє тягнуть на свої шоу ватних пропагандонів єрмолаєвих. Хто з них болєє гандон?
09.10.2020 06:49 Ответить
Давайте, підкажіть ще зєлі))
09.10.2020 06:59 Ответить
Теперь ары могут лишь возвеличивать "нового мессию" Колю Пашиняна.
09.10.2020 07:56 Ответить
Нет шоб вывести воинствующих армян из территории Азербайджана. Сохранить жизни людей. Нагнетают и сносят гимнастерки в военкоматы.
09.10.2020 08:29 Ответить
Это ещё что, вон Азербайджан интернет отключил.
09.10.2020 08:45 Ответить
Государственную компанию отключил, частные провайдеры работают. У меня там кузены живут, знаю.
09.10.2020 09:09 Ответить
Подкинули идею нашим?
09.10.2020 09:20 Ответить
Власти Армении ужесточили условия военного положения - запрещено публично называть п*д*р*с*в п*д*р*с*ми
09.10.2020 09:41 Ответить
Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни - Цензор.НЕТ 7142
09.10.2020 09:48 Ответить
 
 