Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, подписанное между Украиной и Британией, очень амбициозное, охватывает многие сферы и расширяет политическое и экономическое сотрудничество.

Об этом он заявил во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По сути, подписание этого документа означает, что наши страны действительно имеют общие ценности. Мы, украинцы, преданны демократии, уважению прав человека и норм международного права. Также мы вместе разделяем понимание всех глобальных угроз: какие они, откуда происходят и как с ними бороться. Мы очень четко понимаем и имеем стремление быть партнерами в решении глобальных вызовов", - подчеркнул он.

По словам Ермака, соглашение дает возможность синергии между технологиями и различными отраслями экономик двух стран, такими как сельское хозяйство и сфера услуг.

"Это соглашение является гораздо более амбициозным с точки зрения взаимного доступа на рынок, чем имеющиеся соглашения о свободной торговле, которые до этого подписывала Украина. Кроме того, Великобритания уже заключает соглашения о беспрепятственном доступе промышленной продукции в отношениях с ЕС, мы называем это "промышленный безвиз"... И Украина - не последняя в списке стран, с которыми такое соглашение может быть заключено. Это очень важно", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что подписанное Соглашение является абсолютно беспроигрышным как для Украины, так и для Великобритании и будет способствовать увеличению объемов двусторонней торговли, которые сегодня составляют примерно 2 млрд фунтов стерлингов.

"Это Соглашение тоже поможет Великобритании решить возможные вопросы, связанные с переходным периодом после Brexit. А для Украины оно позволит диверсифицировать наши экспортные рынки. Думаю, что оно также даст возможности раскрыть большие торговые перспективы для обеих стран", - сказал Ермак.

Также речь идет о стимулировании инвестиций, защите интеллектуальной собственности и расширении политического и экономического сотрудничества.

Кроме того, по его словам, соглашение поможет расширить сотрудничество между странами в сфере торговли услугами.

"Здесь Украина может предложить британским компаниям, которые ищут техническую и ИТ-экспертизу, нечто ценное. Соглашение, мы надеемся, объединит Лондон как финансовую столицу Европы и Украину как очень быстрорастущий ИТ-кластер в Европе", - отметил Ермак.

Руководитель Офиса Президента добавил, что Соглашение стало мощным шагом в отношениях двух государств, хотя Великобритания является давним партнером Украины и двусторонние отношения выходят за рамки этого документа.

Ермак также акцентировал внимание на военном сотрудничества, что чрезвычайно важно, учитывая ситуацию в Украине. Он напомнил о недавних стратегических совместных учениях и выразил уверенность в отношении дальнейшего усиления сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах.

В четверг, 8 октября, Зеленский и премьер Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между странами.