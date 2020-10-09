РУС
Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, подписанное между Украиной и Британией, очень амбициозное, охватывает многие сферы и расширяет политическое и экономическое сотрудничество.

Об этом он заявил во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По сути, подписание этого документа означает, что наши страны действительно имеют общие ценности. Мы, украинцы, преданны демократии, уважению прав человека и норм международного права. Также мы вместе разделяем понимание всех глобальных угроз: какие они, откуда происходят и как с ними бороться. Мы очень четко понимаем и имеем стремление быть партнерами в решении глобальных вызовов", - подчеркнул он.

По словам Ермака, соглашение дает возможность синергии между технологиями и различными отраслями экономик двух стран, такими как сельское хозяйство и сфера услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренности с Великобританией отражают нашу действительно близкую дружбу, - Зеленский о визите в Лондон

"Это соглашение является гораздо более амбициозным с точки зрения взаимного доступа на рынок, чем имеющиеся соглашения о свободной торговле, которые до этого подписывала Украина. Кроме того, Великобритания уже заключает соглашения о беспрепятственном доступе промышленной продукции в отношениях с ЕС, мы называем это "промышленный безвиз"... И Украина - не последняя в списке стран, с которыми такое соглашение может быть заключено. Это очень важно", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что подписанное Соглашение является абсолютно беспроигрышным как для Украины, так и для Великобритании и будет способствовать увеличению объемов двусторонней торговли, которые сегодня составляют примерно 2 млрд фунтов стерлингов.

"Это Соглашение тоже поможет Великобритании решить возможные вопросы, связанные с переходным периодом после Brexit. А для Украины оно позволит диверсифицировать наши экспортные рынки. Думаю, что оно также даст возможности раскрыть большие торговые перспективы для обеих стран", - сказал Ермак.

Также речь идет о стимулировании инвестиций, защите интеллектуальной собственности и расширении политического и экономического сотрудничества.

Кроме того, по его словам, соглашение поможет расширить сотрудничество между странами в сфере торговли услугами.

"Здесь Украина может предложить британским компаниям, которые ищут техническую и ИТ-экспертизу, нечто ценное. Соглашение, мы надеемся, объединит Лондон как финансовую столицу Европы и Украину как очень быстрорастущий ИТ-кластер в Европе", - отметил Ермак.

Руководитель Офиса Президента добавил, что Соглашение стало мощным шагом в отношениях двух государств, хотя Великобритания является давним партнером Украины и двусторонние отношения выходят за рамки этого документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТКГ занимается освобождением из ОРДЛО воевавших за Украину или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями занимается Офис омбудсмена, - Ермак

Ермак также акцентировал внимание на военном сотрудничества, что чрезвычайно важно, учитывая ситуацию в Украине. Он напомнил о недавних стратегических совместных учениях и выразил уверенность в отношении дальнейшего усиления сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах.

В четверг, 8 октября, Зеленский и премьер Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между странами.

+10
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3302815.html Ликбез для "юристов" д'Єрмака и ЗЕленского: Соглашение и меморандум - это НЕ договор, придурки!

Стоп, так меморандум абсолютно не є "мільярдною угодою". Ці документи (без конкретики), які юридично ні до чого не зобовязують, а лишень фіксують наміри сторін.
Приємно, звісно, але не більше того.
Мабуть, ЗЕленому ублюдку треба нагадати про Будапештський меморандум! Що Україні дало його підписання? Ні-хре-на.
Andriy Lavrys
09.10.2020 08:44 Ответить
+8
Кармільци наші!

Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак - Цензор.НЕТ 8970
09.10.2020 08:36 Ответить
+7
Очень важно для нас мнение предателя и шпиона.
09.10.2020 08:38 Ответить
Кармільци наші!

Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак - Цензор.НЕТ 8970
09.10.2020 08:36 Ответить
Очень важно для нас мнение предателя и шпиона.
09.10.2020 08:38 Ответить
Да, просто прокатится - и все в шоколаде!))))
Зеля жги ещё, пипл хавает!
09.10.2020 08:39 Ответить
Хуже не будет да??
09.10.2020 08:41 Ответить
Опять Ермак , смешно за Зебилов
09.10.2020 08:41 Ответить
Хто это такой? Отвечающий за подгузники Осла? Нам очень важно ваше мнение.
09.10.2020 08:42 Ответить
всё верно заявил.
09.10.2020 08:48 Ответить
Типу ви нам цех для збирання наших виробів, і звичайно кошти за них, а ми вам наші товари збувать будемо. Ось і вся співпраця.
09.10.2020 09:07 Ответить
Козел втюхивает баранам про витамины в кизяках, которые остались в кормушке после него...
Для англичан ценно то, что они свои деньги заплатят своим судостроителям за их катера. Ермакам осталось ценным то, что они снимут себе домой унитазы и камбузные причандалы с плафонами в каютах с этих катеров... Вместо неполученного в этот раз отката... А Бубочка приглашает всех британских инвесторов посетить ресторан Велюр и познакомиться с инвестняней с х***м!
09.10.2020 09:10 Ответить
Бестолковое соглашение!
Нужно:
Они нам - антикоррупционных следователей и судей.
Мы им - всё что захотят.
09.10.2020 09:10 Ответить
Тупо торганули национальными интересами. Конечно не они первые так делают, но хорошего от этого ничего не будет.
09.10.2020 09:19 Ответить
зато приграшно для Украины пребывание на ответственном посту такого ****** вымени, предателя и агента кремля как ермеля.
09.10.2020 09:22 Ответить
Про безВиз они опять скромно промолчали . Действующее соглашение для британцев действует до Нового года .А потом его в 101 раз продлят или отменят ? А если отменят безВиз для британцев то для кацапов сохранят ? Очень щекотливый вопрос в украинско британских взаимоотношениях, а меморандумов и протоколов о намерениях Украиной с 1991 года было подписано сотни если не тысячи с сотнями стран и организаций , а толка от них нуль целых нуль десятых
09.10.2020 09:22 Ответить
Угода між Україною та Великою Британією є безпрограшною для обох сторін, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6736
09.10.2020 09:47 Ответить
Странно, что завхоз временной "конторы" Зеленского сует свою жирную пику в такие вопросы,
и вообще во все политические, военные, экономические и важные международные вопросы государства.
Стекла мой в ОП дЕрмак.
09.10.2020 09:49 Ответить
 
 