Россия пока только препятствует урегулированию на Донбассе, - США в ОБСЕ

Прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе зависит прежде всего от политической воли Кремля, который пока только бросает слова на ветер и препятствует в мирных переговорах.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 8 октября во Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня кризис требует принятия гуманитарных и мероприятий относительно безопасности, которые неоднократно звучали в Минских договоренностях, на прошлогоднем нормандском саммите и ежемесячно в Трехсторонней контактной группе. Вместо этого мы видим со стороны России и ее марионеток пустословие, а затем и обструкционизм, что означает ограниченный прогресс в достижении целей, как, например, разминирования", - подчеркнул Гилмор.

Американский дипломат также отметил важность открытия дополнительных КПВВ, новых участков разведения и взаимного обмена удерживаемыми лицами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Он отметил, что в последние пару месяцев удалось достичь значительного уменьшения нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, однако "даже одно нарушение - это слишком много".

Отдельно Джеймс Гилмор обратил внимание на то, что Россия и ее марионетки на Донбассе продолжают препятствовать свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ее способности полностью выполнять свой мандат.

"Конкретный прогресс будет зависеть от политической воли, прежде всего России. И ключевым в вопросе о политической воле является то, Кремль выберет мирное урегулирование конфликта, вместо того чтобы продолжать препятствовать. Но между тем, мирные жители уже слишком долго несут на себе бремя российской агрессии на Востоке Украины", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он добавил, что Соединенные Штаты, как и большинство государств-участников ОБСЕ, "разочарованы усилиями России по приостановке прогресса в рамках Трехсторонней контактной группы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

"Одним из таких примеров является требование России относительно внесения Украиной изменений в постановление Рады от 15 июля о местных выборах. Но проблема в том, что Кремль требует от Киева пересмотреть свое внутреннее законодательство для удовлетворения требований Москвы, а между тем они блокируют усилия по улучшению гуманитарных условий на востоке Украины", - заявил Гилмор.

Он добавил, что Россия должна брать конструктивное участие в переговорах в рамках ТКГ с целью облегчения страданий гражданского населения на Донбассе и установления мира в регионе.