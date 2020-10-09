РУС
Россия пока только препятствует урегулированию на Донбассе, - США в ОБСЕ

Прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе зависит прежде всего от политической воли Кремля, который пока только бросает слова на ветер и препятствует в мирных переговорах.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 8 октября во Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня кризис требует принятия гуманитарных и мероприятий относительно безопасности, которые неоднократно звучали в Минских договоренностях, на прошлогоднем нормандском саммите и ежемесячно в Трехсторонней контактной группе. Вместо этого мы видим со стороны России и ее марионеток пустословие, а затем и обструкционизм, что означает ограниченный прогресс в достижении целей, как, например, разминирования", - подчеркнул Гилмор.

Американский дипломат также отметил важность открытия дополнительных КПВВ, новых участков разведения и взаимного обмена удерживаемыми лицами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Он отметил, что в последние пару месяцев удалось достичь значительного уменьшения нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, однако "даже одно нарушение - это слишком много".

Отдельно Джеймс Гилмор обратил внимание на то, что Россия и ее марионетки на Донбассе продолжают препятствовать свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ее способности полностью выполнять свой мандат.

"Конкретный прогресс будет зависеть от политической воли, прежде всего России. И ключевым в вопросе о политической воле является то, Кремль выберет мирное урегулирование конфликта, вместо того чтобы продолжать препятствовать. Но между тем, мирные жители уже слишком долго несут на себе бремя российской агрессии на Востоке Украины", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он добавил, что Соединенные Штаты, как и большинство государств-участников ОБСЕ, "разочарованы усилиями России по приостановке прогресса в рамках Трехсторонней контактной группы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

"Одним из таких примеров является требование России относительно внесения Украиной изменений в постановление Рады от 15 июля о местных выборах. Но проблема в том, что Кремль требует от Киева пересмотреть свое внутреннее законодательство для удовлетворения требований Москвы, а между тем они блокируют усилия по улучшению гуманитарных условий на востоке Украины", - заявил Гилмор.

Он добавил, что Россия должна брать конструктивное участие в переговорах в рамках ТКГ с целью облегчения страданий гражданского населения на Донбассе и установления мира в регионе.

ОБСЕ (4899) россия (97335) Донбасс (26966) Гилмор Джеймс (23)
+9
Вона приймає активну участь в ньому, як доказ- 55000 жмурів кацапських.
09.10.2020 08:43 Ответить
+8
Кремлівська орда витрачає величезні кошти на дестабілізацію становища в інших країнах. А осбливо - в своїх сусідів. Найбільше - на дестабалазацію України. Примусити припинити фінансування дестабілізації, москву можна лише брутальною силою. Завів бізнес з московитом - конфіскація активів. Продав яхту, чи будинок ординцю - конфіскація активів. Почули рускій язик - за шкірку, й на істєрічєскую родіну.
09.10.2020 08:59 Ответить
+8
Не для того "конфликт" на Донассе был иницирован Эрефией, подогревается ею ежечасно, чтобы этой же Эрефией был потушен. Это могут не понимать только слепые или идиоты. Московии нужно любыми методами ослаблять Украину, поддерживать войну. Цель - не Донбасс, их, цель - покоренная Украина (послушайте рупор нацистского кремля Жириновского). Поэтому блеяние насчет "политической воли" воли эрефии - фатальное заблуждение или игра.
09.10.2020 09:16 Ответить
Вона приймає активну участь в ньому, як доказ- 55000 жмурів кацапських.
09.10.2020 08:43 Ответить
Россия пока только препятствует урегулированию на Донбассе, - США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7400
09.10.2020 08:49 Ответить
Кремлівська орда витрачає величезні кошти на дестабілізацію становища в інших країнах. А осбливо - в своїх сусідів. Найбільше - на дестабалазацію України. Примусити припинити фінансування дестабілізації, москву можна лише брутальною силою. Завів бізнес з московитом - конфіскація активів. Продав яхту, чи будинок ординцю - конфіскація активів. Почули рускій язик - за шкірку, й на істєрічєскую родіну.
09.10.2020 08:59 Ответить
Там где роисся, там конфликт, горе, нищета, хаос, война и смерть
09.10.2020 08:59 Ответить
В Карабахе ранен известный российский пропагандист Юрий Котенок, делавший много репортажей с Донбасса. В частности, он выкладывал много фото-видео с убитыми украинцами.

https://www.rbc.ru/society/08/10/2020/5f7f18bb9a79472758166f46
09.10.2020 09:01 Ответить
Жертва пьяной драки.
09.10.2020 09:57 Ответить
ты ссылку хоть посмотрел?

При ударе по городу Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе ранение получил иностранный журналист, его госпитализировали, написал в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В центре общественных связей и информации при канцелярии премьера Армении сообщили, что пострадали несколько журналистов, один из них российский, передает Aysor.
иди арам заливай про пьяную драку
09.10.2020 10:37 Ответить
Здається свої ж його і поранили.
Мабуть росіянє обстріляли християнський храм, щоб звинуватити Азербайджан.
А пропа-гандон відзнімав матеріал, але щось пішло не так.
09.10.2020 12:52 Ответить
А могло быть иначе при текущем раскладе?
показать весь комментарий
а вам хочеться щоб засраха його бомбила, як Чечню???
показать весь комментарий
Не для того "конфликт" на Донассе был иницирован Эрефией, подогревается ею ежечасно, чтобы этой же Эрефией был потушен. Это могут не понимать только слепые или идиоты. Московии нужно любыми методами ослаблять Украину, поддерживать войну. Цель - не Донбасс, их, цель - покоренная Украина (послушайте рупор нацистского кремля Жириновского). Поэтому блеяние насчет "политической воли" воли эрефии - фатальное заблуждение или игра.
09.10.2020 09:16 Ответить
Это дипломатический язык. Дипломаты прямо не говорят почти никогда.
09.10.2020 09:59 Ответить
оно, в Нагірному Карабахє засраха вже 30 років "прєпятствуєт урєгулірованію", і що, хтось втрутився? Хтось цю мерзенну недоїмперію хоч спробував стримати чи навчити чи покарати?? Тільки і робите, що пальчіком тицяєте на і так очевидні речі. А от дій замало, щоб реально запобігти роздмухуванню росіює різних гарячих точок на планеті.
09.10.2020 09:17 Ответить
ПаРаша всюди там де кров-була, є і буде!!!
І не розуміють цього розумово відсталі західні демократи, які за парашний газ маму рідну віддадуть кацапам!
Шрьодер приклад, Навальний правильно про ту гниль сказав!!!
09.10.2020 09:25 Ответить
А ще Навальний сказав про бутерброт.
показать весь комментарий
А в очі американці не дивилися ху@лу? Як можна було примудритися побачити в очах сатани, яка кожного дня забирає душі невинних і поливає землю іх кров*ю, мир? Як??? При таких розкладах, що зараз твориться в світі, ми могли вигнати москалів і їх поліцаїв з нашої землі, хоча б на Донбасі. А так сидимо, а штаб по вказівці делітанта ліпує вбитих москалями, як нещасні випадки, роблями їх винними в поводжені зі зброєю, чи отравленнями.
показать весь комментарий
Капитан Очевидность, а мы все наивно думали шо помогает.
показать весь комментарий
