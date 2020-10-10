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Новости Коронавирус и карантин
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990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов

990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов

За прошедшие сутки в Украине госпитализированы 990 человек, это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что за прошедшие сутки выявлено 5 728 случаев заражения коронавирусом, из которых 311 детей и 203 медицинских работника.

"На сегодня в больницах находятся более 19 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее число летальных случаев от COVID-19 - 108.

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карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
При Порошенко ты б уже сдох.
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10.10.2020 15:34 Ответить
+2
Каждую неделю теперь так будет - по два-три-четыре рекорда. Ну потому что в выходные никто особо не заморачивается.

Зато на дороги денежки идут исправно.
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10.10.2020 15:02 Ответить
+2
1. Закону Дарвіна ніхто не відміняв.

2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду. »

990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 3600
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10.10.2020 15:09 Ответить
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Каждую неделю теперь так будет - по два-три-четыре рекорда. Ну потому что в выходные никто особо не заморачивается.

Зато на дороги денежки идут исправно.
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10.10.2020 15:02 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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10.10.2020 20:45 Ответить
Степашку на історічну батьківщину вислати.Толку від нього ноль.
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10.10.2020 15:06 Ответить
фигня!
как там "большая стройка" ??? сколько см дорог уклали ?
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10.10.2020 15:06 Ответить
1. Закону Дарвіна ніхто не відміняв.

2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду. »

990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 3600
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10.10.2020 15:09 Ответить
Таки чемпіонський графік! Нє? То вже світовий рекорд? Напевне на 100000 жителів таки рекорд. І по Європі перше місце. Ось так буває, коли дурні беруть я за дороги. І доріг нема, і грошей нема. Хоча... Дурні - це швидше за все ті, хто привів до влади цю зелену шоблу. А що там з ліжко-місцями і забезпеченням їх медичним киснем? Те саме, що з дорогами?
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10.10.2020 15:19 Ответить
Майстроспортівський. Міжнародного класу...
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10.10.2020 15:24 Ответить
Зебіли! Ви навіть не розумієте, чим ви відрізняєтесь від розумних порохоботів. При Порошенко у нас була б найкраща медицина у Європі.
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10.10.2020 15:22 Ответить
При Порошенко ты б уже сдох.
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10.10.2020 15:34 Ответить
Придурок зелений, ты оце сам пигугли, скільки захисних костюмів, рукавиць, окулярів поставив лікарям Фонд Порошенка, скільки апаратів ШВЛ поставив у лікарні. І зауваж, я тобі пропоную дізнатися самому. А ще - це все було поставлено цілком безоплатно, а не через "Епіцентри" Герег. Аще погугли, скільки друщяки твого зеленого кумира продали за кордон захисних засобів на самому початку коронавірусу. Ну і заодно погугли, скільки держава, якою керує Зєлєнскій, за купила апаратів ШВЛ за гроші з Антиковідного фонду, який наповнявся в тому числі і коштами міжнародного співтовариства в витрачав я зеленими бариґами буцімто на дороги.
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10.10.2020 15:42 Ответить
Та то один зєбанат, типа тролить «порохоботів», а другий не в'їзжа. 990 COVID-пацієнтів госпіталізували за добу, це максимум від початку пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 548
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10.10.2020 15:59 Ответить
Краще б ти читати вмів, та погугли, скільки Порошенко набрав і скільки віддав. Причому угли дюресурси державної статистики і Нацбанку. І перестань вірити пропагандонам. Це тебе погано характеризує. 😊
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10.10.2020 16:35 Ответить
Шакал соєвий, почитай, що я нагуглив про фонд порошенка:
https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html Бюджет-2019: миллиард на фонд Порошенко удивил даже некоторых нардепов президентской фракции
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11.10.2020 06:17 Ответить
Що, брехло, перепостиа ************* чорний піар з ТСН каналу Кпломоцського Г+Г? 😁 На кацапські ресурси поястидався заходити? Ти отут так само борзо наведи пруфи з б'юджету 2019 року. Покажи графу у справжньому б'юджеті! Хоча по що це я? 😁 Ти ж троль поганий, а не читач! Цю новину напевне Мосжйчучка читала, нє? Це ж якраз після таких "новин" цей канал стали називати Г+Г. 🤣
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11.10.2020 08:32 Ответить
При Пороху ми б замерзли в зимі 2019, бо газ би був по 12. Але, боюся, ці зелені ******** теж хочуть тарифи піднімати...
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10.10.2020 23:10 Ответить
Люди, вы идиоты? Носите маски, соблюдайте дистанцию, не ходите на концерты, дискотеки, театры, в места скопления людей. И перестаньте обвинять власть, вы сами виноваты, посмотрите в зеркало, дебилы.
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10.10.2020 15:58 Ответить
Ні, влада-молодці! Зайві маски на початку пандемії продали за кордон. Зате потім завезли імпортні. Ну і що, що в рази дорожчі? Правда? Гроші з Антиковідного фонду спустили твпо на дороги, зате не закупити ні одного апарату ШВЛ. Та й захисних костюмів дефіцит по лікарнях, бо ж дороги - то наше все! Дураки і дороги. Нє?
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10.10.2020 16:18 Ответить
Власть обвиняют не за то что заражаются. Хотя и тут доля ее вины есть. А за то что разворовали фонд ковид и люди лежат в коридорах, хотя было время и деньги подготовить больницы и даже настроить новых как в Китае. Плюс врачи получают з/п в октябре за май - тоже маски виноваты?
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10.10.2020 16:23 Ответить
Нагадаєш, хто провів оптимізацію медицини? Грося з порошенком оптимізували так, що санітарно епідеміологічна служба фсьо
https://petition.president.gov.ua/petition/66440 Систему Державної санітарно-епідеміологічної служби України було реорганізовано за Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 шляхом створення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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11.10.2020 06:31 Ответить
И чем вы, коронаистерички, отличаетесь от зебилов? А ничем. Верите телеку, эфиопу, степанову...
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10.10.2020 17:20 Ответить
990 это фикция. Сегодня забрали моего свояка якобы с прединфарктным состоянием в кардиологию.А вчера он сдавал тест на корону,и пол часа назад пришел результат- положительный. Вот вам и еще один клиент!
Но самое печальное в этой истории,что его положили к сердечникам не инфицированным,которых возможно он уже заразил.
Сейчас пошел он к врачу с имейлом о короне,интересны будут действия больницы после этой инфы.
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10.10.2020 18:36 Ответить
при таком уровне заражения все переболеют меньше чем за пол года
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10.10.2020 20:33 Ответить
Щоб за півроку всі в Україні перехворіли, потрібно в середньому близько 200 тисяч нових хворих щодня. Тому Ви дуже перебільшуєте
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10.10.2020 22:57 Ответить
 
 