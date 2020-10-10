990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов

За прошедшие сутки в Украине госпитализированы 990 человек, это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что за прошедшие сутки выявлено 5 728 случаев заражения коронавирусом, из которых 311 детей и 203 медицинских работника.

"На сегодня в больницах находятся более 19 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее число летальных случаев от COVID-19 - 108.

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