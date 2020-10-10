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990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов
За прошедшие сутки в Украине госпитализированы 990 человек, это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов отметил, что за прошедшие сутки выявлено 5 728 случаев заражения коронавирусом, из которых 311 детей и 203 медицинских работника.
"На сегодня в больницах находятся более 19 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами", - подчеркнул Степанов.
Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее число летальных случаев от COVID-19 - 108.
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+4 Sergey Bardo
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+2 Eugen Mk
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Зато на дороги денежки идут исправно.
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
как там "большая стройка" ??? сколько см дорог уклали ?
2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду. »
https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html Бюджет-2019: миллиард на фонд Порошенко удивил даже некоторых нардепов президентской фракции
https://petition.president.gov.ua/petition/66440 Систему Державної санітарно-епідеміологічної служби України було реорганізовано за Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 шляхом створення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Но самое печальное в этой истории,что его положили к сердечникам не инфицированным,которых возможно он уже заразил.
Сейчас пошел он к врачу с имейлом о короне,интересны будут действия больницы после этой инфы.