990 COVID-пацієнтів госпіталізували за добу, це максимум від початку пандемії, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано 990 осіб, це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що за минулу добу виявлено 5 728 випадків інфікування коронавірусом, із яких 311 дітей і 203 медичні працівники.

"Наразі в лікарнях перебувають понад 19 тис. пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або з відповідними симптомами", - підкреслив Степанов.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19 - 108.

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