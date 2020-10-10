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Новини Коронавірус і карантин
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990 COVID-пацієнтів госпіталізували за добу, це максимум від початку пандемії, - Степанов

990 COVID-пацієнтів госпіталізували за добу, це максимум від початку пандемії, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано 990 осіб, це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що за минулу добу виявлено 5 728 випадків інфікування коронавірусом, із яких 311 дітей і 203 медичні працівники.

"Наразі в лікарнях перебувають понад 19 тис. пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або з відповідними симптомами", - підкреслив Степанов.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19 - 108.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
При Порошенко ты б уже сдох.
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10.10.2020 15:34 Відповісти
+2
Каждую неделю теперь так будет - по два-три-четыре рекорда. Ну потому что в выходные никто особо не заморачивается.

Зато на дороги денежки идут исправно.
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10.10.2020 15:02 Відповісти
+2
1. Закону Дарвіна ніхто не відміняв.

2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду. »

990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 3600
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10.10.2020 15:09 Відповісти
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Каждую неделю теперь так будет - по два-три-четыре рекорда. Ну потому что в выходные никто особо не заморачивается.

Зато на дороги денежки идут исправно.
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10.10.2020 15:02 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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10.10.2020 20:45 Відповісти
Степашку на історічну батьківщину вислати.Толку від нього ноль.
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10.10.2020 15:06 Відповісти
фигня!
как там "большая стройка" ??? сколько см дорог уклали ?
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10.10.2020 15:06 Відповісти
1. Закону Дарвіна ніхто не відміняв.

2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду. »

990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 3600
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10.10.2020 15:09 Відповісти
Таки чемпіонський графік! Нє? То вже світовий рекорд? Напевне на 100000 жителів таки рекорд. І по Європі перше місце. Ось так буває, коли дурні беруть я за дороги. І доріг нема, і грошей нема. Хоча... Дурні - це швидше за все ті, хто привів до влади цю зелену шоблу. А що там з ліжко-місцями і забезпеченням їх медичним киснем? Те саме, що з дорогами?
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10.10.2020 15:19 Відповісти
Майстроспортівський. Міжнародного класу...
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10.10.2020 15:24 Відповісти
Зебіли! Ви навіть не розумієте, чим ви відрізняєтесь від розумних порохоботів. При Порошенко у нас була б найкраща медицина у Європі.
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10.10.2020 15:22 Відповісти
При Порошенко ты б уже сдох.
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10.10.2020 15:34 Відповісти
Придурок зелений, ты оце сам пигугли, скільки захисних костюмів, рукавиць, окулярів поставив лікарям Фонд Порошенка, скільки апаратів ШВЛ поставив у лікарні. І зауваж, я тобі пропоную дізнатися самому. А ще - це все було поставлено цілком безоплатно, а не через "Епіцентри" Герег. Аще погугли, скільки друщяки твого зеленого кумира продали за кордон захисних засобів на самому початку коронавірусу. Ну і заодно погугли, скільки держава, якою керує Зєлєнскій, за купила апаратів ШВЛ за гроші з Антиковідного фонду, який наповнявся в тому числі і коштами міжнародного співтовариства в витрачав я зеленими бариґами буцімто на дороги.
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10.10.2020 15:42 Відповісти
Та то один зєбанат, типа тролить «порохоботів», а другий не в'їзжа. 990 COVID-пацієнтів госпіталізували за добу, це максимум від початку пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 548
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10.10.2020 15:59 Відповісти
Краще б ти читати вмів, та погугли, скільки Порошенко набрав і скільки віддав. Причому угли дюресурси державної статистики і Нацбанку. І перестань вірити пропагандонам. Це тебе погано характеризує. 😊
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10.10.2020 16:35 Відповісти
Шакал соєвий, почитай, що я нагуглив про фонд порошенка:
https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html Бюджет-2019: миллиард на фонд Порошенко удивил даже некоторых нардепов президентской фракции
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11.10.2020 06:17 Відповісти
Що, брехло, перепостиа ************* чорний піар з ТСН каналу Кпломоцського Г+Г? 😁 На кацапські ресурси поястидався заходити? Ти отут так само борзо наведи пруфи з б'юджету 2019 року. Покажи графу у справжньому б'юджеті! Хоча по що це я? 😁 Ти ж троль поганий, а не читач! Цю новину напевне Мосжйчучка читала, нє? Це ж якраз після таких "новин" цей канал стали називати Г+Г. 🤣
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11.10.2020 08:32 Відповісти
При Пороху ми б замерзли в зимі 2019, бо газ би був по 12. Але, боюся, ці зелені ******** теж хочуть тарифи піднімати...
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10.10.2020 23:10 Відповісти
Люди, вы идиоты? Носите маски, соблюдайте дистанцию, не ходите на концерты, дискотеки, театры, в места скопления людей. И перестаньте обвинять власть, вы сами виноваты, посмотрите в зеркало, дебилы.
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10.10.2020 15:58 Відповісти
Ні, влада-молодці! Зайві маски на початку пандемії продали за кордон. Зате потім завезли імпортні. Ну і що, що в рази дорожчі? Правда? Гроші з Антиковідного фонду спустили твпо на дороги, зате не закупити ні одного апарату ШВЛ. Та й захисних костюмів дефіцит по лікарнях, бо ж дороги - то наше все! Дураки і дороги. Нє?
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10.10.2020 16:18 Відповісти
Власть обвиняют не за то что заражаются. Хотя и тут доля ее вины есть. А за то что разворовали фонд ковид и люди лежат в коридорах, хотя было время и деньги подготовить больницы и даже настроить новых как в Китае. Плюс врачи получают з/п в октябре за май - тоже маски виноваты?
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10.10.2020 16:23 Відповісти
Нагадаєш, хто провів оптимізацію медицини? Грося з порошенком оптимізували так, що санітарно епідеміологічна служба фсьо
https://petition.president.gov.ua/petition/66440 Систему Державної санітарно-епідеміологічної служби України було реорганізовано за Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 шляхом створення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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11.10.2020 06:31 Відповісти
И чем вы, коронаистерички, отличаетесь от зебилов? А ничем. Верите телеку, эфиопу, степанову...
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10.10.2020 17:20 Відповісти
990 это фикция. Сегодня забрали моего свояка якобы с прединфарктным состоянием в кардиологию.А вчера он сдавал тест на корону,и пол часа назад пришел результат- положительный. Вот вам и еще один клиент!
Но самое печальное в этой истории,что его положили к сердечникам не инфицированным,которых возможно он уже заразил.
Сейчас пошел он к врачу с имейлом о короне,интересны будут действия больницы после этой инфы.
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10.10.2020 18:36 Відповісти
при таком уровне заражения все переболеют меньше чем за пол года
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10.10.2020 20:33 Відповісти
Щоб за півроку всі в Україні перехворіли, потрібно в середньому близько 200 тисяч нових хворих щодня. Тому Ви дуже перебільшуєте
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10.10.2020 22:57 Відповісти
 
 