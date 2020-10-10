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990 COVID-пацієнтів госпіталізували за добу, це максимум від початку пандемії, - Степанов
За минулу добу в Україні госпіталізовано 990 осіб, це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначив, що за минулу добу виявлено 5 728 випадків інфікування коронавірусом, із яких 311 дітей і 203 медичні працівники.
"Наразі в лікарнях перебувають понад 19 тис. пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або з відповідними симптомами", - підкреслив Степанов.
Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19 - 108.
Топ коментарі
+4 Sergey Bardo
показати весь коментар10.10.2020 15:34 Відповісти Посилання
+2 Eugen Mk
показати весь коментар10.10.2020 15:02 Відповісти Посилання
+2 dtrscnij grsrt
показати весь коментар10.10.2020 15:09 Відповісти Посилання
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Зато на дороги денежки идут исправно.
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
как там "большая стройка" ??? сколько см дорог уклали ?
2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду. »
https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html Бюджет-2019: миллиард на фонд Порошенко удивил даже некоторых нардепов президентской фракции
https://petition.president.gov.ua/petition/66440 Систему Державної санітарно-епідеміологічної служби України було реорганізовано за Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 шляхом створення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Но самое печальное в этой истории,что его положили к сердечникам не инфицированным,которых возможно он уже заразил.
Сейчас пошел он к врачу с имейлом о короне,интересны будут действия больницы после этой инфы.