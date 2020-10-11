Оккупанты вчера один раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.
"С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - рассказали в штабе ООС.
В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.
"Военнослужащими Вооруженных сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован очаг возгораний неподалеку от Болотенного", - подытожили в штабе ООС.
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Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
?....
Это, конечно, зрадуля.