Оккупанты вчера один раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - рассказали в штабе ООС.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

"Военнослужащими Вооруженных сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован очаг возгораний неподалеку от Болотенного", - подытожили в штабе ООС.