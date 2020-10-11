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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты вчера один раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет

Оккупанты вчера один раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - рассказали в штабе ООС.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

"Военнослужащими Вооруженных сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован очаг возгораний неподалеку от Болотенного", - подытожили в штабе ООС.

Оккупанты вчера один раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет 01

Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Одін раз - не щітаецца . Так і запішем - обстрєлов нєбіло . .
Окупанти вчора один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає - Цензор.НЕТ 7887 .
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11.10.2020 08:41 Ответить
+6
Ну шо, вже достігнуто устойчівоє перемЬІріє? Пора вже проводити вибори в ДЬІРі.
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11.10.2020 08:45 Ответить
+4
https://ukranews.com/news/731409-zelenskogo-obyazali-obshhatsya-tolko-na-ukrainskom Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке ... ну да а то как то ненормально ,представляете в годы Второй мировой войны в кремле Сталин разговаривает со своими приближёнными на немецком языке,а по Кремлю шастает племянник Гитлера и консультирует Главнокомандующего
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11.10.2020 08:30 Ответить
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11.10.2020 08:23 Ответить
Шоу для лохов.
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11.10.2020 08:52 Ответить
https://ukranews.com/news/731409-zelenskogo-obyazali-obshhatsya-tolko-na-ukrainskom Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке ... ну да а то как то ненормально ,представляете в годы Второй мировой войны в кремле Сталин разговаривает со своими приближёнными на немецком языке,а по Кремлю шастает племянник Гитлера и консультирует Главнокомандующего
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11.10.2020 08:30 Ответить
Одін раз - не щітаецца . Так і запішем - обстрєлов нєбіло . .
Окупанти вчора один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає - Цензор.НЕТ 7887 .
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11.10.2020 08:41 Ответить
Ну шо, вже достігнуто устойчівоє перемЬІріє? Пора вже проводити вибори в ДЬІРі.
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11.10.2020 08:45 Ответить
Окупанти вчора один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає - Цензор.НЕТ 868
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11.10.2020 08:59 Ответить
давай купим у них вакцину.
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11.10.2020 09:45 Ответить
Мордор вечен. Он в нас. В наших мозгах. Телеканалы Медведчуков этих преступников работают, а они еще и над нами потешаются. И танцуют на наших могилах, и жируют...

...
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11.10.2020 10:38 Ответить
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?....
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11.10.2020 11:39 Ответить
Так потерь нет и не будет, при таком брехливом президенте, который в наглую вешает народу лапшу на уши.
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11.10.2020 15:44 Ответить
зелёные гниды
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11.10.2020 18:22 Ответить
в прошлые годы так же стояли на позициях и гибло по 30 человек в месяц. А теперь 5.
Это, конечно, зрадуля.
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11.10.2020 21:12 Ответить
 
 