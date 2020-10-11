Окупанти вчора один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає
За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 10 жовтня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров'ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
"Від початку поточної доби, 11 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша", - розповіли в штабі ООС.
У штабі ООС зазначили, що військовослужбовці Збройних сил України та рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі в Луганській області.
"Військовослужбовцями Збройних сил і рятувальниками ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Крім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного", - підсумували в штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
...
Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
?....
Это, конечно, зрадуля.