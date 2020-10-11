Окупанти вчора один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 10 жовтня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров'ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

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"Від початку поточної доби, 11 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша", - розповіли в штабі ООС.

У штабі ООС зазначили, що військовослужбовці Збройних сил України та рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі в Луганській області.

"Військовослужбовцями Збройних сил і рятувальниками ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Крім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного", - підсумували в штабі ООС.