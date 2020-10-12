На протестах в Беларуси задержали почти 600 человек, - правозащитники

Почти 600 человек были задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем более 580 фамилий.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Значительную группу среди задержанных составляли представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили из милиции после проверки документов, ещё больше десяти человек вышли из РУВД ночью.

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Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

Накануне правозащитники сообщали о задержании более 400 человек.