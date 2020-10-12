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Новини Репресії в Білорусі
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На протестах у Білорусі затримали майже 600 осіб, - правозахисники

На протестах у Білорусі затримали майже 600 осіб, - правозахисники

Майже 600 осіб було затримано на акціях протесту в Білорусі в неділю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Список розміщено на сайті центру, на цей момент у ньому понад 580 прізвищ.

Згідно з даними правозахисників, переважна більшість затриманих у Мінську. Крім того, зафіксовано затримання в Бресті, Вітебську, Могильові, Гродні, Молодечні, Жлобині, Кобрині, Бобруйську.

Значну групу серед затриманих становили представники ЗМІ: за інформацією "Весни", це близько 40 журналістів і фотографів. Частину з них відпустили з міліції після перевірки документів, ще понад десять людей вийшли з РУВС уночі.

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Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську силовики жорстко розганяли акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосували світлошумові гранати, водомети і грубу силу.

Напередодні правозахисники повідомляли про затримання понад 400 людей.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Очень уж люди, которые все это организовывают хотят раздерибанить Беларусь и организовать олигархию под себя.
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12.10.2020 09:58 Відповісти
Белорусы учатся на своей крови. Всё чаще мусора отгребают люлей, всё чаще беларусы отбивают своих, всё чаще тихари бегут несолоно хлебавши. Мы, в конце концов, тоже с 30.11.13 по 19.01.2014 выходили исключительно на мирный протест. А потом было Огненное Крещение...
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12.10.2020 09:59 Відповісти
 
 