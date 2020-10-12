На протестах у Білорусі затримали майже 600 осіб, - правозахисники
Майже 600 осіб було затримано на акціях протесту в Білорусі в неділю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
Список розміщено на сайті центру, на цей момент у ньому понад 580 прізвищ.
Згідно з даними правозахисників, переважна більшість затриманих у Мінську. Крім того, зафіксовано затримання в Бресті, Вітебську, Могильові, Гродні, Молодечні, Жлобині, Кобрині, Бобруйську.
Значну групу серед затриманих становили представники ЗМІ: за інформацією "Весни", це близько 40 журналістів і фотографів. Частину з них відпустили з міліції після перевірки документів, ще понад десять людей вийшли з РУВС уночі.
Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську силовики жорстко розганяли акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосували світлошумові гранати, водомети і грубу силу.
Напередодні правозахисники повідомляли про затримання понад 400 людей.
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