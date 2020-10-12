Изменения в Конституцию Украины, которых хочет РФ, невозможны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что изменения в Конституцию Украины касательно "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о которых говорит Российская Федерация, сегодня невозможны, а контроль над границей с РФ на Донбассе неправильно передавать Украине после проведения выборов в ОРДЛО.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, о том, что подписал господин Порошенко - да, они есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны", - сказал он.
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук также заявил, что Рада не будет менять Конституцию в угоду России.
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Ты что Владик, головой тронулся?!...
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А когда они возможны - вчера, или завтра?
Нельзя просто сказать, что не собачье дело какого-то плешивого *****, указывать Украине что вносить в Конституцию?
Где? Говорил то. Оговорочка? Ах да, может и вправду повезли Зелю из Омана тогда в Москву? Но он бы там не говорил ничего, просто бы слушал.