Изменения в Конституцию Украины, которых хочет РФ, невозможны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что изменения в Конституцию Украины касательно "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о которых говорит Российская Федерация, сегодня невозможны, а контроль над границей с РФ на Донбассе неправильно передавать Украине после проведения выборов в ОРДЛО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, о том, что подписал господин Порошенко - да, они есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны", - сказал он.

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Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук также заявил, что Рада не будет менять Конституцию в угоду России.