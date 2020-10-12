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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Изменения в Конституцию Украины, которых хочет РФ, невозможны, - Зеленский

Изменения в Конституцию Украины, которых хочет РФ, невозможны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что изменения в Конституцию Украины касательно "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о которых говорит Российская Федерация, сегодня невозможны, а контроль над границей с РФ на Донбассе неправильно передавать Украине после проведения выборов в ОРДЛО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, о том, что подписал господин Порошенко - да, они есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны", -  сказал он.

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Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук также заявил, что Рада не будет менять Конституцию в угоду России.

Зеленский Владимир (21064) Конституция (2236) россия (96420) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+9
Учителем красноречия у Зелоха подрабатывает херург Задостанов.
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12.10.2020 11:39 Ответить
+7
особенный статус для Бомбаса ты хочешь рассмотреть на всеукраинском референдуме???!!!
Ты что Владик, головой тронулся?!...
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12.10.2020 11:40 Ответить
+6
Не тронулся, просто враг.
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12.10.2020 11:47 Ответить
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Люди на всеукраїнському референдумі мають вирішувати - що можливо, а що - ні!
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12.10.2020 11:35 Ответить
Люди на референдумі вирішать,що кацапських окупантів-на смереку.
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12.10.2020 11:39 Ответить
особенный статус для Бомбаса ты хочешь рассмотреть на всеукраинском референдуме???!!!
Ты что Владик, головой тронулся?!...
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12.10.2020 11:40 Ответить
Не тронулся, просто враг.
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12.10.2020 11:47 Ответить
Ше не зовсім зрозуміло, хто такий https://censor.net/ru/user/476623 - адже він лише щойно зарегився. Хочв, якщо бот Пальчевського (саме від няього нині йде масова зарядка ботів) - то таки да, ворог.
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12.10.2020 12:21 Ответить
Не груби Владику, он при исполнении.
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12.10.2020 13:22 Ответить
"касательно "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о которых говорит Российская Федерация, сегодня невозможны" Угу, а після місцевих виборів ЗЄля покаже гнучкість хребта і мінського процесу.
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12.10.2020 11:36 Ответить
сегодня невозможны, а завтра вполне
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12.10.2020 13:09 Ответить
Учителем красноречия у Зелоха подрабатывает херург Задостанов.
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12.10.2020 11:39 Ответить
И где он там подпись Порошенко увидал, и что это за такие Минские договоренности, которые для ЗЕвласти панацея от всех бед? Там вон мировое сообщество Баку с Ереваном призывает мириться, интересно как Алиев на это смотрит спустя 30 лет...
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12.10.2020 11:40 Ответить
шо выборы токо делают. осталось подождать речей "высокого" после них.
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12.10.2020 11:44 Ответить
"но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны"
------------
А когда они возможны - вчера, или завтра?
Нельзя просто сказать, что не собачье дело какого-то плешивого *****, указывать Украине что вносить в Конституцию?
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12.10.2020 11:44 Ответить
Врет перед выборами . Не верьте еврею , он всегда как и русский врет
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12.10.2020 11:44 Ответить
Я считаю что вообще нельзя вести переговоры с РФ. Никчему хорошему ето не приведет. Ето все равно что договариваться с террористом какой палец или руку лучше вам отрезать. Каждый пункт чего хочет РФ ето приведет к уничтожению Украины. Ну никогда враг не пожелает нам ничего хорошего. Поетому если не знаете что делать послушайте чего от нас хочет враг и сделайте все наоборот.
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12.10.2020 11:45 Ответить
Ну тогда какой выход, или война, или плотные минные поля и полная изоляция этого региона от остальной Украины, как Северна и Южная Кореи...
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12.10.2020 11:45 Ответить
"Изменения в Конституцию Украины, которых хочет РФ, невозможны" - Неверно процитировано! На самои деле сказано практически противоположное. "...изменения в Конституцию Украины касательно "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о которых говорит Российская Федерация, сегодня невозможны..."
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12.10.2020 11:46 Ответить
Это конечно ОЧЕНЬ хорошо ,но неплохо было-бы выполнять ту Конституцию ,которую мы имеем ,бесплатная медицина ,непринятие законов ухудшающих жизнь людей и многое другое ...
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12.10.2020 11:46 Ответить
зеопарыш,а если кадырка звякнет?
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12.10.2020 11:52 Ответить
и Путин, я ему неоднократно открыто говорил Источник: https://censor.net/ru/n3224314\\\\\\\

Где? Говорил то. Оговорочка? Ах да, может и вправду повезли Зелю из Омана тогда в Москву? Но он бы там не говорил ничего, просто бы слушал.
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12.10.2020 11:57 Ответить
Особливий стаус вже записано в Конституції та в чинному законодавстві, і він діє, і в ужитку називається він "децентралізація"; і діє для всіх територій України.
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12.10.2020 12:19 Ответить
На "нет" и суда нет.
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12.10.2020 12:58 Ответить
А наХ на чисто ихнем языке, что слабо послать?
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12.10.2020 14:06 Ответить
А Порох там ничего не подписывал. если ты зебилоид не видел
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12.10.2020 15:44 Ответить
"они сегодня невозможны", т.е. завтра, - обнадежил ***** зеро
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13.10.2020 00:09 Ответить
Зрада, когда нету зрады.
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13.10.2020 07:46 Ответить
 
 