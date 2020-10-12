Зміни до Конституції України, яких хоче РФ, неможливі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що зміни до Конституції України щодо "особливого статусу" окремих районів Донецької та Луганської областей, про які говорить Російська Федерація, сьогодні неможливі, а контроль над кордоном з РФ на Донбасі неправильно передавати Україні після проведення виборів в ОРДЛО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується тих розбіжностей, які є і в мене, і в нашому суспільстві, щодо того, що підписав пан Порошенко, так, вони є, і всі знають - і пані Меркель, і пан Путін - я йому неодноразово відкрито казав: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус - це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі", - сказав він.

Раніше представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук також заявив, що Рада не буде змінювати Конституцію на догоду Росії.

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