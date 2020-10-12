ЕС еще на год продлил санкции, введенные из-за отравления Скрипалей

ЕС продлил действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия до 16 октября 2021 года.

Как информимрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году, отмечает Совет ЕС. Также под санкции подпала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по утверждению ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.